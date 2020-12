Creative Sound BlasterX G6 - Izvana igrač, iznutra pjevač

Iako se iz njegove vanjštine to ne bi dalo naslutiti, Sound BlasterX G6 nije samo moćna zvučna kartica za igranje, već i prilično sposoban komad hardvera za reprodukciju visokokvalitetnog zvuka

SPECIFIKACIJE Tip USB zvučna kartica s pojačalom za slušalice DAC Do 32-bit/384 kHz PCM (do 32-bit/192 kHz preko optike) / DSD64 i DSD128 Podržane impedancije slušalica Do 600 Ω DNR/THD+N 130 dB / 0,0002% Konektori Kombinirani 3,5-mm izlaz za slušalice/ulaz za mikrofon, odvojeni 3,5-mm ulaz za mikrofon, kombinirani linearni/optički ulaz, kombinirani linearni/optički izlaz, Micro-USB Dimenzije i masa 111 x 70 x 24 mm / 144 g Jamstvo 2 godine

Kad su u pitanju proizvodi poput vanjske zvučne kartice Sound BlasterX G6, Creative je u neku ruku žrtva vlastita uspjeha. Tvrtka je karijeru izgradila na internim i eksternim zvučnim karticama s istaknutim “gejmerskim” pedigreom, zbog čega ju korisnici u potrazi za visokokvalitetnim zvukom neće nužno shvatiti ozbiljno. A trebali bi, jer Sound BlasterX G6, uz to što je prilično moćna zvučna kartica, isporučuje ozbiljne akustičke performanse, kakvih se ne bi posramili istaknuti brendovi iz svijeta hi-fija. Predviđen je za uparivanje sa stolnim i prijenosnim računalima te PlayStationom 4, Xboxom One i Nintendo Switchem. U dolasku je firmware koji će osigurati kompatibilnost s PlayStationom 5, a Xbox Series X poveziv je uz posredovanje HDMI-optičkog konvertera.

Baza kotačića obasjana je bijelom svjetlošću. Kada se s reguliranja glasnoće zvuka prebacimo na upravljanje mikrofonskim monitoringom, svjetlost prelazi u crvenu

Vanjština ove zvučne kartice, koja izravno nasljeđuje Sound BlasterX G5, definitivno vam neće pomoći da ju doživite onako kako biste trebali. Kućište joj je načinjeno od kombinacije sive i crne plastike, s agresivnim linijama i svjetlećim slovom “X” na gornjoj strani, te velikim kotačićem sprijeda, čije je podnožje također obasjano. Donja strana kućišta presvučena je mekanim materijalom, koji sprečava izravni kontakt plastike i radne površine te do neke mjere sprečava klizanje. Ipak, Sound BlasterX G6 svejedno je prelagan da ga iole energičnije povlačenje kabela slušalica ne bi pomaklo s mjesta.

Naprijed se nalaze dva 3,5-milimetarska konektora. Lijevi je kombinirani 4-polni (TRRS) ulaz i izlaz za zvuk, a desni je mikrofonski ulaz, koji ćete koristiti prilikom spajanja headseta s odvojenim priključcima za slušalice i mikrofon

Na prednjoj strani, lijevo i desno od kotačića, smjestili su se 3,5-milimetarski kombinirani ulaz i izlaz za zvuk te dodatni konektor za mikrofon. Ako posjedujete analogni headset koji ima jedan 4-polni (TRRS) konektor, tada ćete moći koristiti samo lijevi priključak na zvučnoj kartici. U slučaju da vaš headset dolazi s odvojenim priključcima za slušalice i mikrofon, spojit ćete ga u oba spomenuta porta. Kotačić služi digitalnom reguliranju glasnoće zvuka, a ako ga pritisnemo i držimo, njegova rasvjeta promijenit će boju iz bijele u crvenu, čime se naznačuje da kotačić više ne upravlja glasnoćom zvuka, već glasnoćom mikrofonskog monitoringa. Kao što je većini zacijelo poznato, ta funkcija omogućuje nam da sve što izgovorimo u mikrofon čujemo u slušalicama, bez ikakva kašnjenja. Osobito će ju cijeniti korisnici kojima zatvoreni headsetovi stvaraju osjećaj pritiska u glavi te ih, zbog nemogućnosti da čuju vlastiti glas, tjeraju da govore preglasno ili kroz nos. Kratki pritisak kotačića isključuje zvuk (mute), odnosno mikrofonski monitoring. U kombinaciji s PlayStationom 4, kotačić se također može iskoristiti za balansiranje glasnoće igre i glasova naših suboraca, tako da okretanjem u jednu stranu pojačavamo igru, a utišavamo prijatelje, a okretanjem u drugu, postižemo obratno.

Stražnji 3,5-milimetarski portovi funkcioniraju kao kombinirani analogni linijski i optički ulazi, odnosno izlazi. Kada želimo koristiti optičku konekciju, potrebno je posegnuti za odgovarajućim kabelom ili adapterom (u Google upišite “3,5-mm Mini TOSLINK”). Ovdje je i Micro-USB konektor za napajanje zvučne kartice i spajanje s računalima te PlayStationom 4

Na stražnjoj strani zvučne kartice smjestili su se kombinirani linijski/optički ulaz, kombinirani linijski/optički izlaz te Micro-USB konektor, namijenjen napajanju kartice, kao i prijenosu audiosignala, u slučaju povezivanja s računalom. Za spajanje na konzole također treba koristiti linijski/optički ulaz. Linijski izlaz koristi se kada Sound BlasterX G6 želimo koristiti samo kao digitalno-analogni konverter, iz kojeg audiosignal tada putuje prema aktivnim zvučnicima ili stereo pojačalu. Ako koristimo optički izlaz, G6 radit će samo kao transport te će digitalni signal proslijediti na obradu u neki drugi DAC i pojačalo.

Mogućnosti orijentirane igračima

Desni bok sadrži dvije tipke i prekidač. Prva tipka aktivira takozvani Scout Mode, način rada čiji je zadatak pojačanje udaljenih, inače tihih zvukova, poput neprijateljskih koraka, i promjene spremnika sa streljivom. Scout Mode pobrinut će se za to da ih čujete mnogo glasnije i tako budete upozoreni na nadolazeću prijetnju. Negativna strana tog pristupa jest to što više nećete moći tako dobro odrediti udaljenost vaših meta i otarasiti se osjećaja paranoje, ali da će vas protivnici mnogo teže iznenaditi – to svakako. Držanjem te tipke aktivira se Direct Mode, gdje se zaobilaze svi oblici digitalnog procesiranja audiosignala, s ciljem dobivanja najčišćeg mogućeg zvuka. Direct Mode automatski onemogućuje niz drugih funkcija ove zvučne kartice, koje su vezane uz ugrađeni DSP, poput ekvilizatora, SBX profila, mikrofonskog monitoringa te filtera za mikrofon. Kad je Direct Mode aktivan, bijeli prsten oko spomenute tipke neprestano treperi – pomalo iritantno.

Bočne kontrole služe aktivaciji Scout Modea i Direct Modea, SBX profila te reguliranju gaina (voltaže) pojačala za slušalice. Kad je Direct Mode aktivan, prsten oko tipke Scout Mode neprestano treperi, što je pomalo iritantno

Druga tipka uključuje i isključuje takozvani SBX profil. Aktivni SBX profil odabiremo i konfiguriramo unutar istoimene kategorije u upravljačkoj aplikaciji Sound Blaster Command. Riječ je o akustičkim profilima, kao što su Gaming, Music, Movies i dvadesetak drugih, nazivanih prema konkretnim igrama (Call of Duty, Rocket League, Overwatch, PUBG, League of Legends i tako dalje). Unutar svakog od tih profila nude nam se razni parametri za “poboljšanje” zvuka: Surround (nastoji se postići efekt okruženosti zvučnicima), Crystalizer (povećava se dinamički raspon zvuka), Bass (pojačanje dubokih frekvencija), Smart Vol (minimiziraju se nagle promjene u glasnoći zvuka) i Dialog+ (poboljšanje čujnosti glasova). Svaki od navedenih parametara ima pripadajući klizač, pomoću kojeg mu možemo odrediti “jačinu”. S time na umu, prostora za eksperimentiranje je mnogo. Korisnici koji nisu puristi i ne groze se igranja s digitalnim procesiranjem zvuka, svakako bi trebali proučiti što im ti SBX profili nude, jer moguće je da ćete ovdje poboljšati zvuk svojih slušalica ili zvučnika. Pohvalno je to što se spojenim slušalicama i zvučnicima mogu dodijeliti različiti SBX profili. Držanju te tipke, nažalost, nije dodijeljena nikakva funkcija – rado bismo da se može iskoristiti za prebačaj zvuka sa spojenih slušalica na zvučnike, jer tada taj posao ne bismo morali obavljati unutar aplikacije Sound Blaster Command.

Prekidač je namijenjen odabiru gaina – spojite li zahtjevnije slušalice, prebacit ćete ga u položaj “H” (High), kako biste dobili veću zalihu snage za njihovo pogonjenje.

Ozbiljan zvuk

Od drugih spomena vrijednih mogućnosti, Sound BlasterX G6 raspolaže Dolby Digital dekoderom (Dolby DTS, Vision ili Atmos nisu podržani) te 5.1-kanalnim i 7.1-kanalnim virtualnim surroundom. U softveru nam je dostupan 10-pojasni ekvilizator, a tu su i filtri za mikrofon (supresija vanjske buke, smanjenje pozadinskog šuma, ekvilizacija).

Mikrofonski ulaz je čist i slobodan od pozadinskih šumova te je iz vašeg headseta sposoban izvući sve što on može ponuditi. Uz mogućnost mikrofonskog boosta od +10, +20 ili +30 dB, također nećete imati problema s postizanjem dostatne glasnoće vašeg glasa.

Boju svjetlećeg slova “X” možemo mijenjati u softveru, a prema potrebi, i isključiti

Prema običaju, Creative se ne izjašnjava oko elektronike koju koristi u ovoj zvučnoj kartici, ali u najdubljim kutcima audiofilskih foruma iskopali smo informaciju kako je riječ o Cirrus Logicovom DAC-u oznake CS43131. Dotični zna baratati PCM datotekama maksimalne kvalitete od 32 bita/384 kHz putem USB-a te 32 bita/192 kHz preko optike, ali i DSD64 i DSD128 datotekama, uz preduvjet da aktiviramo Direct Mode. Za reprodukciju DSD datoteka koristi se metoda DoP (DSD over PCM), gdje se DSD signal kamuflira kao PCM, a bez gubitka kvalitete. Ovom naprednom DAC-u Creative je pridružio diskretno dvostruko mono pojačalo za slušalice, kod kojeg lijevi i desni kanal imaju vlastitu, odvojenu elektroniku za pojačavanje signala. Podržani raspon impedancija slušalica kreće se do 600 Ω, dakle, podržani su ultraosjetljivi IEM-ovi (in-ear monitori) i izuzetno širok raspon naglavnih slušalica. Deklarirani dinamički raspon izlaza za slušalice iznosi impozantnih 130 dB.

Moćan softver Sound Blaster Command obiluje mogućnostima, među kojima će mnoge biti osobito zanimljive igračima

Kvaliteta zvuka koji Sound BlasterX G6 isporučuje, odlična je. Zvuk je čist i detaljan, s izvrsnom dinamikom i bez ikakvih naznaka sterilnosti. Zaliha snage na izlazu za slušalice prilično je impresivna – većinu slušalica, koje smo koristili za test (Sennheiser HD 660 S, Oppo PM-3, Philips Fidelio X2, Shure SRH840, Sony WH-1000XM4 u žičnom načinu rada), mogli smo natjerati do razine gdje bi nedvojbeno došlo do oštećenja sluha. Uz pretpostavku da imate kvalitetne slušalice, najbolje performanse dobit ćete u Direct Modeu, no ništa vas ne sprečava ni da ga isključite te se poigrate ekvilizatorom, koji će vam omogućiti da pokušate ispraviti neke manjkavosti vaših slušalica i zvučnika.

Ovo je odlična zvučna kartica, koja impresionira pukim brojem opcija namijenjenih igračima, ali mnogo toga može ponuditi i korisnicima s visokim zahtjevima u pogledu kvalitete zvuka. Akustičkim performansama bez problema može stajati uz rame višestruko skupljim “audiofilskim” DAC-ovima s pojačalom za slušalice, čemu se uoči testa nismo usudili nadati. Ipak, ne možemo ignorirati postojanje Sound Blastera X3, koji u nekim aspektima nudi više, a za isti novac.

Sound Blaster X3 donosi još više funkcija, praktičnije upravljanje, podršku za 5.1 i 7.1 konfiguracije zvučnika te usporedivo kvalitetnu akustiku, a za istu cijenu

Usporedba s Creative Sound Blasterom X3 Jedino što bi vas moglo odvratiti od kupnje zvučne kartice Sound BlasterX G6 jest postojanje Sound Blastera X3, koji smo na ovim stranicama pohvalili i nagradili značkom “Bug preporuka” prije nekoliko mjeseci. Dotični košta isto kao G6, a ima nekoliko komparativnih prednosti. Dopadljivijeg je izgleda te nudi bolje kontrole; moguće je prebacivati zvuk između slušalica i zvučnika pomoću tipki na njegovom kućištu, a G6 traži da to obavljamo softverski. Također, nudi balansiranje zvuka između igre i Discorda pomoću ugrađenog kotačića, što G6 dozvoljava samo na PlayStationu 4. X3 također je pogodniji za uparivanje s konzolama, jer dolazi s mobilnom aplikacijom pa za većinu njegovih funkcija, poput ekvilizatora i Direct Modea, ne ovisimo o softveru za PC. Posjeduje analogne konektore za spajanje 5.1 i 7.1 konfiguracija aktivnih zvučnika, a G6 podržava isključivo stereo zvučnike. Najzad, X3 podržava tehnologiju Super X-Fi, koja obećava “virtualni surround sljedeće generacije”. Ipak, kad govorimo o hardverskim specifikacijama, G6 je u prednosti: njegov DAC podržava više razlučivosti PCM datoteka (X3 je limitiran na 24-bit/192 kHz) i DSD sadržaje, koje X3 ne može reproducirati. G6 također ima veći omjer signala i šuma te nešto niže ukupno harmonijsko izobličenje. Prilikom slušanja glazbe sa Spotifya, Deezera i drugih servisa za streamanje, između te dvije zvučne kartice nismo čuli nikakvu spomena vrijednu razliku. S time na umu, za veliku većinu korisnika Sound Blaster X3 predstavljat će bolji izbor, jer spomenute tehničke prednosti modela G6 jednostavno neće imati gdje iskoristiti.