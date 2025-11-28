Testirali smo najjeftiniji OLED monitor u Hrvatskoj

Nedavno smo recenzirali Samsung Odyssey G6 G60SD, 27-inčni monitor opremljen 360-hercnim QD-OLED panelom, koji nas je ugodno iznenadio performansama, ali i statusom jednog od najjeftinijih OLED monitora u domaćoj ponudi. Nakon zaključenja tog opisa, postavila su se pitanja: kako se zove OLED monitor koji nije "jedan od" najjeftinijih, nego – najjeftiniji? I što on može ponuditi? Ime mu je AOC AGON Pro AG276QZD2, a što ćete od njega dobiti, potrošite li traženih petstotinjak eura – objasnit ćemo u nastavku.