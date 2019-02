XFX RX 590 FatBoy - Sposobni debeljko

specifikacije Broj stream procesora 2.304 Takt GPU-a do 1.580 MHz Memorijsko sučelje 256 bit Memorija 8 GB GDDR5, 8 Gbps Napajanje 1 x 8pin PCIe, 1x 6pin PCIe Videoizlazi 1 x DL-DVI

1 x HDMI 2.0b

3 x Display Port 1.4

XFX-ov model stiže u povelikoj kutiji u kojoj ćete, osim same kartice, dobiti i medij s driverima te dva naponska adaptera – jedan koji pretvara dva molex konektora u jedan 6-pinski PCIe, te drugi koji pretvara dva 6-pinska PCIe konektora u jedan 8-pinski istog tipa. Kartica kao kartica izgleda manje dojmljivo u odnosu na PowerColorov model. Ponešto je duža, a debljina im je vrlo slična, s time da tu treba napomenuti da obje iskorištavaju čak tri PCIe utora u računalu.

Na stražnjoj strani kartice imamo metalni pokrov, no on ne pridonosi hlađenju već samo čvrstini i izgledu kartice budući da ne dodiruje komponente

Prednju stranu FatBoya prekriva plastični plašt s teksturom koja podsjeća na karbonska vlakna, a u koji su umetnuta dva ventilatora velikog promjera. Plašt je crn, ventilatori su crni, no u sredini rotora ukrašeni su crvenim naljepnicama. Dok temperatura GPU-a ne prelazi 60 stupnjeva, miruju, što je pohvalno. Na poleđini kartice nalazi se ukrasni pokrov koji je na PCB pričvršćen vijcima, no nema nikakvih termovodljivih jastučića koji bi eventualno pomogli da taj dodatak skine ponešto temperature s izloženih komponenti. Baš kao i plastični pokrov sprijeda, stražnji je pokrov dulji, kako od PCB-a, tako i od interne konstrukcije hladnjaka. To je valjda napravljeno da kartica izgleda impresivnije, ali u praksi samo smanjuje kompatibilnost i otežava ugradnju (duljina 27 cm).

Bakra na bacanje

Hladnjak interno izgleda prilično moćno. Imamo bakrenu bazu, iza koje su poslagane četiri debele bakrene toplovodne cijevi koje sprovode toplinsku energiju s GPU-a na aluminijska rebra. Na taj središnji dio ugrađen je i dodatni okvir s termalnim jastučićima, koji naliježu na osam memorijskih čipova poslaganih oko GPU-a. Dio hladnjaka također sjedi na naponskom modulu.

Brzina ventilatora zavisi o radnom profilu. Tvornički je odabran profil Stealth, a preko prekidača u blizini dodatnih konektora za napajanje možemo odabrati sekundarni profil, odnosno BIOS čip, u kojem su podešene agresivnije postavke rada ventilatora.

Interno je hladnjak zasnovan na četiri debele toplovodne cijevi. XFX-ov logo ukrasit će bočnu stranu vašeg računala, no bez led osvjetljenja

Odabir BIOS-a ne utječe na postavke radnog takta GPU-a i memorije. GPU je podešen na maksimalni Boost takt od 1.580 MHz, a memorija na 2.000 MHz. U praksi konačni takt GPU-a ovisi o hlađenju, i baš tu u priču ulaze spomenuti profili. Na tvorničkom, tihom profilu, GPU pod opterećenjem ide do 1.564 MHz, a buka ventilatora je nevelika. S druge strane, temperatura GPU-a seže do 81 °C. Ako, pak, prebacimo na sekundarni, agresivniji profil, kartica drži deklarirani maksimalni radni takt od 1.580 MHz, uz temperaturu GPU-a od 69 °C, ali i značajno višu razinu buke. Kao što i sami možete zaključiti, razlika u performansama između dva profila praktički i ne postoji, pa je jasno da profil Performance baš nema smisla koristiti.

Ručnim overklokiranjem nismo izvukli mnogo više od maksimalnog deklariranog takta GPU-a – 1.615 MHz, ali uz dodatnu buku i grijanje. Memorija ide puno više, do 2.250 MHz, i zapravo joj maksimalne performanse ograničava maksimalna pozicija klizača u AMD-ovom Wattmanu.

Kao i ostale RX-ice 590, ova također stiže s kôdovima za tri igre – Devil May Cry 5, Divison 2 i Resident Evil 2, pod uvjetom da je kupite u dućanu koji sudjeluje u AMD-ovoj akciji. Kod nas su to eKupi i ADM Informatika. Odlične performanse pri razlučivosti 1080p, i pristojne pri 1440p, čine RX 590 dobrim izborom za igrače koji su na karticu spremni potrošiti ponešto više od 2.000 kuna. Suparnik iz Nvidijina tabora je GTX 1060 6GB, no tu karticu već je RX 580 malo deklasirao, a za RX 590 to vrijedi još više.