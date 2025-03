Rulantica: Hi-tech iskustva u vodenom svijetu iz mašte

Tik uz adrenalinski zabavni park Europa-Park, čijoj smo proslavi 50. rođendana i otvorenju sezone prisustvovali protekloga tjedna, nalazi se još jedan svijet mašte, atraktivne arhitekture i visoke tehnologije. Vodeni je to park Rulantica, rasprostranjen na preko 36.000 četvornih metara natkrivenog prostora, uz koji je trenutačno u nastajanju još vanjskih zabavnih vodenih tobogana i raznih atrakcija. Rulantica je tematski posvećena nordijskoj mitologiji, no krije vrlo moderne vodene avanture – od onih za najmlađe, pa sve do onih za najhrabrije.

Rulantica

Među ukupno preko 30 atrakcija za pojedince ili obiteljsko uživanje, na kojima može sudjelovati i do osam osoba istodobno, moguće je pronaći nešto baš za svačiji ukus. Budući da smo imali priliku iskušati sve ponuđeno (točnije, ono što je otvoreno u zimskom razdoblju), iskoristili smo to i spustili se niz većinu uzbudljivih vodenih tobogana, neki od kojih vas lansiraju i s 20 metara visine. No, kako reportažu pišemo za tehnološki medij, fokusirat ćemo se na iskustva zanimljiva upravo s tehničke strane, kakva dosad nismo imali prilike vidjeti.

Doslovno uranjanje u virtualnu stvarnost

Otkako su se pojavili na tržištu, naglavni setovi za virtualnu ili proširenu stvarnost hvale se "imerzivnim" iskustvom, onim u kojem kažu da je korisnik uronjen u sadržaj pred sobom. U vodenom parku Rulantica, pak, imali smo priliku iskušati doslovno uranjajuće iskustvo virtulane stvarnosti. Inovacije je to kompanije obitelji Mack, kao uostalom i većina toga u ovom i susjednom Europa-Parku.

U iskustvu nazvanom Snorri Snorkling VR posjetitelj dobiva naglavni set zasnovan na ronilačkoj masci te dihalicu, pa potom ulazi u maleni bazen, prima se za ručke pod vodom, uranja pod površinu – i tada počinje show.

Pred očima vam se odvija priča, vodena avantura u kojoj ćete posjetiti misteriozni mitski podvodni svijet Rulantice, vođeni maskotama parka. Dok se osvrćete oko sebe i gledate sve što su vam pripremili, kroz vodu do vas dopiru autentični zvukovi kakve biste i u stvarnosti čuli, a oko vas doživljaj pojačava protok vode i mjehurića, u skladu s pričom koju pratite. Jedinstveno i zabavno iskustvo traje do šest minuta, tijekom kojih ćete uronjeni u novi doživljaj VR-a, kakav možete pronaći tek na nekoliko mjesta u svijetu.

Slobodni pad u nepoznato

Drugi doživljaj koji nam se urezao u pamćenje jest Dugdrob – vodeni tobogan koji započinje slobodnim padom. Nakon što se popnete stepenicama na 20-ak metara visine, tamo u pomalo zlokobnoj mračnoj atmosferi ulazite u prozirnu kapsulu od plexiglasa, kao da se pripremate na kriogeno zamrzavanje u kakvom znanstvenofantastičnom filmu. Dobivate upute da glavu naslonite unatrag na zid, prekrižite ruke na prsima, a operater tada pritišće gumb…

Rulantica

Pod vama se otvara pod i narednih nekoliko sekundi (a čini se kao vječnost) propadate kroz vodeni tunel u slobodnom padu, jurite u najbržoj atrakciji tog tipa u Europi. Vremena za razmišljati, vrištati niti disati jednostavno nemate, a već ste izbačeni iz cijevi u bazen, spremni za sabiranje dojmova i vaganje odluke o tome hoćete li ići ponovno.

Ponešto za svačiji ukus

Rulantica krije još atrakcija s tehnološkom pozadinom – primjerice trkaće staze u kojima pokušavate brže od svojih prijatelja i obitelji spustiti se niz vodene tobogane, uz mjerenje vremena i prikaz najbržih vremena na ekranu. Za manje zahtjevne tu je cijeli niz "običnih" vodenih tobogana koji vas lansiraju s različitih visina, na sve moguće načine i u svim smjerovima, unutra i vani, a kad poželite odmoriti uvijek možete sjesti na neku od par tisuća ležaljki i, recimo, gledati plivanje sirena i raznih morskih nemani na otprilike 20-metarskom videozidu.

Veliki kompleks uz sve ranije spomenuto nudi i zonu za opuštanje u miru i tišini, posebne izdvojene ležajeve pa i apartmane uz nadoplatu, niz sauna i spa sadržaja, masaža, a tu su i dva (uskoro tri) restorana, tri kafića (od čega je do dva potrebno doplivati) te cijelo čudo sprava, tobogana, umjetnih plaža s valovima i ostalih zabavnih sadržaja za djecu.

U ogromnom vodenom parku vlada podnošljiva gužva, a kako ona ne bi bila nesnosna tu su i ograničenja kapaciteta. Ljeti tako Rulantica prima najviše 5.000 posjetitelja istodobno, odnosno 6.000 na dan, a izvan sezone, kad smo je mi posjetili, kapacitet je smanjen na 3.500 ljudi istodobno (ukupno 5.000 na dan).

Ljeti ili zimi, noću ili danju, iskustvo posjetitelja svaki put može biti drugačije, a budući da se park kontinuirano unaprjeđuje i širi, bit će uskoro i novih atrakcija vrijednih posjeta.