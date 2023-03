Američki startup najavio humanoidnog robota, koji će na tržište prije Teslinog

Iako u Tesli već neko vrijeme najavljuju svojeg Tesla-bota, Optimusa, pa s vremena na vrijeme prikažu kako napreduje njegov razvoj, moguće je da oni neće biti prvi koji će pravog, funkcionalnog humanoidnog robota i pustiti na tržište. Naime, prema novoj najavi jednog kalifornijskog startupa, upravo će njihov robot biti prvi komercijalni stroj te vrste na svijetu.

Startup o kojem govorimo je Figure, osnovan prošle godine, a do sada je radio daleko od očiju javnosti. Okupio je, kažu, 40-ak stručnjaka, koji su znanje brusili u kompanijama kao što su Boston Dynamics, Tesla, GoogleX, Cruise i Apple, a zajedno imaju preko 100 godina iskustva upravo u razvoju humanoidnih robota i s njima povezane umjetne inteligencije. Tehnički direktor kompanije, Jerry Pratt, ima 20 godina iskustva u tom području, a radio je za institut IHMC (Institute for Human and Machine Cognition) i surađivao s DARPA-om.

Za sada imaju prototip

Svi oni uspjeli su u samo šest mjeseci sastaviti prvi prototip humanoidnog robota pogonjenog naprednom umjetnom inteligencijom, u punoj veličini, pa su ga nedavno i službeno najavili, ali ne i prikazali u punom sjaju. Naziv mu je Figure 01, a u opisu stoji da on kombinira ljudski oblik tijela i spretnost s AI tehnologijama koje mu jamče da će moći izvoditi razne "ljudske" zadaće. Navodi se i kako je Figure 01 zamišljen kao humanoidni robot "opće namjene", što znači da bi mogao učiti nove zadatke, snalaziti se u novim situacijama, širiti svoje područje primjene, a – s vremenom – određene funkcije obavljati brže i bolje nego što to sada čine ljudi.

Figure tako ističe da primjenu ovog robota vide u različitim industrijama i na raznim pozicijama (proizvodnja, logistika, skladišta, maloprodaja…), ali i kao pomoćnika u kućanskim i sličnim poslovima (primjerice brige za starije osobe). Isto, dakle, kao što u Tesli zamišljaju uloge svojeg Optimusa. Optimusov smo ne baš impresivni demo već vidjeli, Figureov tek čekamo.

Ovaj je robot i karakteristikama i izgledom sličan onome što su zacrtali u Tesli: izgleda i kreće se poput čovjeka, visok je oko 167 cm, mase 60 kilograma, nosivost u rukama mu je 20 kg, a samostalno s jednim punjenjem baterija može raditi do 5 sati. Hodati može tek brzinom manjom od 5 km/h, pa će kao takav biti siguran za ljude, koji bi se u njegovom društvu također trebali osjećati ugodno.

Figure 01 bi s procesom testiranja mogao započeti u narednim mjesecima, a na tržištu će se dobro uklopiti, kažu njegovi tvorci, pogotovo u uvjetima nedostatka ljudske radne snage u mnogim sektorima.