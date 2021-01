Britanski znanstvenici osmislili robota meduzu za istraživanje koraljnih grebena

Britanski su znanstvenici u svrhu istraživanja koraljnih grebena osmislili robota u obliku meduze koji vjerno oponaša njezino plivanje i strukturu, prenosi HINA.

Profesor Francesco Giorgio-Serchi sa sveučilišta u Edinburgu, smatra da bi robot mogao imati veliki doprinos novim istraživanjima koraljnih grebena bez da se ona oštete.

„Meduze nemaju skeletnu strukturu, no to ih ne sprječava da odlično plivaju“, objašnjava profesor Giorgio-Serchi. Robot meduza ima glavu od kaučuka, a „ticala“ su mu izrađena pomoću 3D pisača. Kreće se koristeći rezonantni sustav pri čemu klip udara na spoj glave i ticala, a ako on udari pri idealnoj frekvenciji, kretanje postaje deset do pedeset puta efikasnije od malih podmornih vozila s elisom. Znanstvenici također navode da je ovakva vrsta robota, osim za rad u osjetljivim staništima, idealna i na arheološkim nalazištima te u vodama gdje ima mnogo plivača.

Ovaj će robot zamijeniti ronioce u brojnim istraživanjima, no budući da je za sada testiran samo u bazenu, preostaje nam vidjeti njegovu stvarnu učinkovitost u oceanima.