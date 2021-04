Francuzi vodili vojne vježbe s robotima, dok je bilo struje u baterijama

Polaznici francuske vojne škole EMIA nedavno su održali vojnu vježbu u kojoj su osim budućih vojnika bili testirani i roboti koji bi se mogli u budućnosti koristiti u borbenim i drugim aktivnostima. Vježba je uključivala tri scenarija: napad, obranu i izravnu uličnu borbu, sve u simuliranom urbanom okruženju, a neke od njih odrađene su i u noćnim uvjetima. Studenti su svaki od scenarija "odigrali" dva puta – jednom bez robota, i jednom s borbenim robotima kao pomagačima.

Ispitivali su pritom mogućnosti korištenja robota u razne svrhe, primarno za izviđanje, pa je jedan od studenata za medije kasnije izjavio: "Bio sam ubijen u vježbi izravne ulične borbe bez robota, ali ne i kada je jedan robot bio zadužen za izviđanje". Uz malene robote s kamerama, u vježbi je sudjelovao i jedan oklopljeni robot opremljen 20-milimetarskom strojnicom kao i jedan namijenjen izvlačenju ranjenika.

21. Je déploie le robot pour reconnaitre OSCAR3.

Retour en images sur l’exercice de recherche appliquée organisé les 30 et 31 mars par l’EMIA et le centre de recherche. Robotisation du champ de bataille : sensibiliser les élèves aux enjeux de demain. #CapaciTERRE #Robots pic.twitter.com/HiZ2BFOZPY — Saint-Cyr Coëtquidan (@SaintCyrCoet) April 6, 2021

Vojne robote korištene u ovoj vježbi proizvele su estonska tvrtka Milrem Robotics, francuska državna kompanija Nexter i Shark Robotics, a na fotografijama se može primijetiti i da je za pomoć vojnicima poslužio i robotski pas Spot tvrtke Boston Dynamics (odnedavno u većinskom vlasništvu Hyundaija).

Spot ostao bez baterija

Ovaj robot nije primarno zamišljen kao vojni, već industrijski, a proizvođač je potvrdio kako ga nije prodao francuskom vojnom učilištu. Na vježbu je stigao posredstvom njihovog europskog distributera, Shark Roboticsa, a prema svjedočanstvu istog onog sudionika koji je u jednoj vježbi "poginuo", Spot se nije proslavio: "Iskusili smo ograničenu autonomiju robota. Spot je ostao bez baterija usred akcije napada". Na koncu su ga sudionici vježbe morali iznesti s "bojišta".

Prvo malo u igru... a onda na punjač

Osim ograničene autonomije baterija, poučci iz ove vježbe su višestruki. Studenti su naučili kako kontrolirati razne vrste robota, kako ih iskoristiti i za one svrhe za koje možda nisu izvorno namijenjeni, no ukazala se i potreba za određenim vremenom koje treba provesti u obuci kako bi se vojnici naviknuli na automatiziranu pratnju. Vježba je pokazala i da su određene akcije u suradnji s robotima izvođene sporije, no isto tako su sa sobom nosile i manji rizik za ranjavanje ili pogibiju vojnika kada su uz sebe imali ovu naprednu opremu.