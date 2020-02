Robotski pas Boston Dynamicsa vuče rikšu

Boston Dynamics prošle je godine u prodaju pustio svojeg "robotskog psa", četveronožnog naprednog robota Spot koji može poslužiti u najrazličitije namjene. Spotom je moguće upravljati na daljinu, ali ga je moguće poslati i u autonomnu misiju. Pri hodanju on se služi računalnim vidom i naprednim AI algoritmima, a proizvodi se u malenim serijama samo za specijalizirane slučajeve. Iz tog razloga nije javno niti objavljena njegova cijena, za koju se špekulira da bi se mogla kretati otprilike na razini cijene automobila – no, kojega, to već ovisi o ugrađenim opcijama.

Da ne ostane sve na industrijskoj primjeni, Boston Dynamics jednog je Spota posudio i Adamu Savageu, makeru, stručnjaku za filmske rekvizite i makete, koji nakon završetka slavne serije Mythbusters svoje uratke objavljuje na YouTube kanalu Tested. Za potrebe ovog kanala Spot će kod njega u radionici ostati godinu dana, a on će mu smišljati zabavne i neobične zadatke.

Robotska rikša

Jedan od prvih takvih je pretvaranje "robotskog psa" u životinju koja može vući rikšu. Dakako, i samu rikšu Savage je izradio vlastitim rukama, a potom je na nju, uz posebne priključke, povezao i Spota. Nakon ponešto testiranja sjeo je u rikšu, daljinski upravljač za robota dao kolegi, i – provozao se njome.

Cijela je reportaža o ovom pothvatu robotiziranja rikše, dakako, postavljena na YouTube, gdje već ima značajno preko milijun pregleda.