Hyundai predstavio prototip hodajućeg robotskog vozila

Hyundai možda ipak neće proizvoditi neki mogući Appleov automobil, no u budućnost mobilnosti već su zagazili kupivši robotsku kompaniju Boston Dynamics, pa će njezine tehnologije vjerojatno koristiti u nekim drugačijim naprednim rješenjima. Jedan od koncepata za koji u Hyundaiju smatraju da bi mogao u budućnosti biti koristan za autonomno savladavanje teških terena spaja automobilsku i robotsku tehnologiju. Naziva se TIGER (Transforming Intelligent Ground Excursion Robot), a spada u skupinu "ultimativnih vozila za mobilnost" koju su, očito, u ovoj kompaniji upravo kreirali.

TIGER je nasljednik koncepta Elevate, prikazanoga na CES-u 2019. godine, no od njega se razlikuje po tome što nije zamišljen da prevozi putnike. Ovo vozilo u potpunosti je autonomno i u njemu nema mjesta za ljude, tek za razne vrste tereta koje može prevoziti (ili prenositi) preko zahtjevnih ruta, izvan ceste, pa čak i na – drugim planetima.

Svestrano vozilo za Zemlju i svemir

Hyundaijev New Horizons Studio u Kaliforniji osmislio je TIGER-a kao platformu za istraživanje udaljenih i nedostupnih predjela. On se može voziti na kotačima, no budući da su oni postavljeni na "nogama", TIGER je sposoban i "hodati", odnosno prekoračiti velike prepreke koje mu se nađu na putu. Kao takav mogao bi se koristiti i kao Mjesečev ili Marsovski rover. Tamo bi mogao autonomno savladavati prepreke, obavljati razne zadatke, i – kao što mnogi za svoje koncepte govore – "redefinirati budućnost transporta".

Svaka noga ovog vozila ima šest "zglobova" kotač, pa se može okretati, pomicati i mijenjati oblik na velik broj načina. Isto tako svi kotači su pogonski, pa se TIGER može kretati u svim smjerovima – to omogućava ukupno 28 motora s 28 pripadajućih senzora na četiri njegove "noge".

TIGER je opremljen naprednim kamerama i senzorima za promatranje i snalaženje u prostoru, pogon mu je električni, a na razvoju je sudjelovala i kompanija Autodesk poznata po svojim softverskim rješenjima za inženjere.