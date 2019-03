MIT izradio vrlo spretnog robotskog "geparda"

Na cijenjenom američkom sveučilištu Massachusetts Institute of Technology (MIT), u laboratoriju za biomimetičku robotiku, nastao je četveronožni robot Mini Cheetah. Ime je dobio po gepardu, a otprilike je tako i spretan i brz. Ovaj robot je u stanju održavati ravnotežu unatoč bacanju ili odgurivanju, može hodati, trčati, kaskati, poskakivati, plesati, valjati se po tlu, pa čak i napraviti salto unatrag skokom s mjesta.

Sve ove pokrete do sada smo imali prilike vidjeti kod pojedinih robota, najčešće onih Boston Dynamicsa, no ono što ovog malenog "geparda" s MIT-a razlikuje od njih je upravo njegova veličina. Masa mu je tek 9 kilograma, a visok je 30-ak centimetara, što ga čini iznimno brzim, okretnim i stabilnim. Neke njegove mogućnosti najbolje su prikazane u priloženom videu koji su snimili znanstvenici s MIT-a.

Mini Cheetah nije prvi iz ove obitelji robota. U istom je laboratoriju proteklih godina nastalo nekoliko autonomnih četveronožnih Cheetah robota koji su mogli trčati i savladavati prepreke, no ovaj najnoviji je najnapredniji, najspretniji i najmanji do sada, a kažu i da je najjeftiniji za proizvodnju. Najveća brzina trčanja mu je, kažu, dvostruko veća od prosječne brzine ljudskog hoda, pa zaključujemo da se kreće oko 10-15 km/h. No, tko bi ovog robota jednostavno šetao, kad već on može izvoditi i mnogo zanimljivije trikove?