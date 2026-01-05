LG predstavio koncept humanoidnog robota koji sam slaže rublje i prazni perilicu posuđa

LG-ev novi AI robot CLOiD obećava revoluciju u kućanskim poslovima. Opremljen rukama, kamerama i senzorima, može komunicirati, učiti i pomagati u svakodnevnim zadacima, od kuhanja do slaganja odjeće - barem prema najavama

LG je medijski predstavio svojeg humanoidnog robota dizajniranog za obavljanje kućanskih poslova. Nakon što su prošli tjedan zaintrigirali javnost kratkom najavom, tvrtka je sada ponudila prvi opširniji uvid (ali još uvijek i ne potpune informacije) u robota imena CLOiD, pokretanog umjetnom inteligencijom, za kojeg tvrde da može slagati rublje, prazniti perilicu posuđa, posluživati hranu i pomagati u nizu drugih zadataka.

CLOiD ima simpatičnu "glavu" opremljenu zaslonom, zvučnicima, kamerama i drugim senzorima. Kako navodi LG u svojem priopćenju za medije, ovi elementi zajedno omogućuju robotu komunikaciju s ljudima putem govora i "izraza lica", učenje o životnom okruženju i navikama korisnika te upravljanje povezanim kućanskim aparatima na temelju stečenog znanja. Robot također ima dvije robotske ruke, kompletne sa zglobovima ramena, lakta i zapešća, te šake s prstima koji se mogu neovisno pomicati. Iako tvrtka nije podijelila slike baze robota, poznato je da koristi kotače i tehnologiju sličnu onoj koju LG već primjenjuje u svojim robotskim usisavačima. Zanimljiv je podatak da su njegove ruke sposobne podizati predmete koji se nalaze na visini koljena i više, što znači da neće moći podizati stvari s poda.

Iz LG-a najavljuju kako će na sajmu CES demonstrirati robota kako obavlja uobičajene poslove u različitim scenarijima, poput pokretanja ciklusa pranja rublja i slaganja svježe oprane odjeće. Tvrtka je također podijelila slike na kojima CLOiD vadi kroasan iz pećnice, slaže tanjure iz perilice posuđa i poslužuje hranu.

Jedna od slika prikazuje ga kako stoji pored žene usred kućnog vježbanja, iako nije posve jasno kako točno robot pomaže u tom zadatku.

Detaljniji uvid u CLOiD i njegove sposobnosti dobit ćemo kasnije ovog tjedna kada se otvori izložbeni prostor sajma CES, što će nam dati bolju sliku o njegovim stvarnim mogućnostima.

Za sada se čini kako LG ovaj projekt smatra više konceptom nego proizvodom koji uskoro planira komercijalno prodavati. Iz tvrtke poručuju da će "nastaviti razvijati kućne robote s praktičnim funkcijama za kućanske poslove" te da će svoju robotsku tehnologiju integrirati i u druge kućanske aparate, poput hladnjaka čija se vrata mogu automatski otvarati.