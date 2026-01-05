LG predstavio koncept humanoidnog robota koji sam slaže rublje i prazni perilicu posuđa

LG-ev novi AI robot CLOiD obećava revoluciju u kućanskim poslovima. Opremljen rukama, kamerama i senzorima, može komunicirati, učiti i pomagati u svakodnevnim zadacima, od kuhanja do slaganja odjeće - barem prema najavama

Bug.hr ponedjeljak, 5. siječnja 2026. u 06:30

LG je medijski predstavio svojeg humanoidnog robota dizajniranog za obavljanje kućanskih poslova. Nakon što su prošli tjedan zaintrigirali javnost kratkom najavom, tvrtka je sada ponudila prvi opširniji uvid (ali još uvijek i ne potpune informacije) u robota imena CLOiD, pokretanog umjetnom inteligencijom, za kojeg tvrde da može slagati rublje, prazniti perilicu posuđa, posluživati hranu i pomagati u nizu drugih zadataka.

CLOiD ima simpatičnu "glavu" opremljenu zaslonom, zvučnicima, kamerama i drugim senzorima. Kako navodi LG u svojem priopćenju za medije, ovi elementi zajedno omogućuju robotu komunikaciju s ljudima putem govora i "izraza lica", učenje o životnom okruženju i navikama korisnika te upravljanje povezanim kućanskim aparatima na temelju stečenog znanja. Robot također ima dvije robotske ruke, kompletne sa zglobovima ramena, lakta i zapešća, te šake s prstima koji se mogu neovisno pomicati. Iako tvrtka nije podijelila slike baze robota, poznato je da koristi kotače i tehnologiju sličnu onoj koju LG već primjenjuje u svojim robotskim usisavačima. Zanimljiv je podatak da su njegove ruke sposobne podizati predmete koji se nalaze na visini koljena i više, što znači da neće moći podizati stvari s poda.

Iz LG-a najavljuju kako će na sajmu CES demonstrirati robota kako obavlja uobičajene poslove u različitim scenarijima, poput pokretanja ciklusa pranja rublja i slaganja svježe oprane odjeće. Tvrtka je također podijelila slike na kojima CLOiD vadi kroasan iz pećnice, slaže tanjure iz perilice posuđa i poslužuje hranu.

Jedna od slika prikazuje ga kako stoji pored žene usred kućnog vježbanja, iako nije posve jasno kako točno robot pomaže u tom zadatku.

Detaljniji uvid u CLOiD i njegove sposobnosti dobit ćemo kasnije ovog tjedna kada se otvori izložbeni prostor sajma CES, što će nam dati bolju sliku o njegovim stvarnim mogućnostima.

Za sada se čini kako LG ovaj projekt smatra više konceptom nego proizvodom koji uskoro planira komercijalno prodavati. Iz tvrtke poručuju da će "nastaviti razvijati kućne robote s praktičnim funkcijama za kućanske poslove" te da će svoju robotsku tehnologiju integrirati i u druge kućanske aparate, poput hladnjaka čija se vrata mogu automatski otvarati.



