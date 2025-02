Otkriva li svjetiljka-robot Appleove ambicije u svijetu robotike?

Tim Appleovih istraživača, među kojima su Yuhan Hu, Peide Huang, Mouli Sivapurapu i Jian Zhang, razvio je robotsku svjetiljku koja se razlikuje od tradicionalnih humanoidnih robota. Umjesto oponašanja ljudskog oblika, robot je dizajniran tako da svojim pokretima izražava namjere, pažnju i emocije, istovremeno obavljajući praktične zadatke. Projekt je detaljno opisan u nedavno objavljenom znanstvenom radu pod nazivom "ELEGNT: Dizajn izražajnih i funkcionalnih pokreta za ne-antropomorfne robote"

Dizajn i funkcionalnost ovog uređaja podsjeća na poznati Pixarov lik Luxo Jr., a njegove mogućnosti nadilaze osnovnu funkciju osvjetljenja. U videu koji je objavio Apple, robot pokazuje sposobnost prirodne interakcije s korisnicima - može pogledati kroz prozor kada ga se pita o vremenu, pokazati tužnu reakciju ako ga se izostavi iz planova, prilagoditi osvjetljenje za fotografiranje iPhonom prema pokretima ruku, nježno podsjetiti na hidraciju pomicanjem šalice te pratiti aktivnosti korisnika i puštati glazbu.

ELEGNT studija donosi detaljan uvid u razvoj robotskih pokreta. Istraživački tim prvo je osmislio osnovne pokrete kojima robot može izraziti svoje "emocije" i namjere. Na temelju toga razvili su različite scenarije u kojima robot stupa u interakciju s korisnikom. Posebno su se fokusirali na to da pokreti robota budu i funkcionalni i izražajni - drugim riječima, da robot može obaviti zadani zadatak, ali da to učini na način koji djeluje prirodno i razumljivo ljudima. Testiranje na korisnicima kroz šest različitih situacija pokazalo je da ovakav pristup ima značajne prednosti. Kad su robotski pokreti bili više izražajni nego čisto funkcionalni, korisnici su se bolje povezali s robotom i doživjeli ga pristupačnijim. To se posebno pokazalo točnim u situacijama gdje je robot trebao "komunicirati" s ljudima.

Projekt: robotska ruka za monitor

Nakon odustajanja od projekta Apple Car, tvrtka je preusmjerila fokus na kućnu robotiku. Appleov odjel za robotiku, koji djeluje unutar odjela za hardverski inženjering i AI grupu, trenutno radi na dva glavna projekta: robotskoj ruci za monitor koja može pratiti korisnike ili reagirati na situacije na zaslonu te ambicioznijem projektu robota koji može pratiti korisnike po kući.

Iako je još u prototipnoj fazi, ova robotska svjetiljka mogla bi se razviti u komercijalni proizvod. Apple navodno planira lansirati proizvod kućne robotike do 2026. ili 2027. godine, s očekivanom cijenom od oko 1000 dolara. Time bi se pozicionirao kao premium proizvod na tržištu pametnog doma, značajno skuplji od trenutnih pametnih zaslona poput Amazonovog Echo Show 10 koji košta 250 dolara.