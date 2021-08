Tesla Bot – humanoidni robot, novi je projekt Elona Muska

Računalni vid, senzorika, neuronske mreže, baterije, pogoni, aktuatori – sve su to tehnologije koje u Tesli razvijaju već godinama sa svrhom da ih objedine u potpuno autonomni sustav vožnje u svojim automobilima. Popularni Autopilot za sada nudi tek određene sustave pomoći vozaču, dok potpuna autonomija razine 5 postoji tek u testnom obliku. Bez obzira na to, u ovoj kompaniji smatraju da bi ono što su razvili za snalaženje robotiziranih automobila u prometu moglo dobro poslužiti i u druge svrhe. Točnije, za izradu humanoidnih robota koji će se moći samostalno snalaziti u raznim zadacima i savladavati brojne prepreke i probleme pred kojima se nađu.

Kako bi privukli još stručnjaka koji se bave umjetnom inteligencijom i povezanim tehnologijama, u Tesli su prošle noći održali "AI dan", prezentaciju na kojoj su govorili o napretku na području AI-a i autonomije. Elon Musk iskoristio je tu priliku da najavi novi proizvod Tesle – Tesla Bot – humanoidnog robota koji će biti zasnovan na istim tehnologijama na kojima se zasniva Autopilot u njihovim električnim automobilima.

Hodajući AI

Trebao bi to biti robot elegantnog izgleda (nešto više humanoidnoga nego Atlas Boston Dynamicsa, primjerice) s mogućnošću "ljudskog" hoda na dvije noge i obavljanja raznih repetitivnih zadataka koji su za ljude dosadni, naporni ili preopasni.

Prema onome što je objavljeno, Tesla Bot bit će visok 1,72 m, težit će oko 56 kg, u rukama će moći nositi do 20 kg tereta, a s mjesta će moći podići (u dead liftu) do 68 kg. Brzina hoda bit će mu do najviše 8 km/h. Izgledat će poput mršavog čovjeka, na mjestu lica imat će zaslon kojim će komunicirati s okolinom, bit će opremljen kamerama (njih 8), senzorima i drugom tehnologijom koja je već razvijena za automobile.

Namjerno sporiji i slabiji od ljudi

Ovaj izgled, konstitucija i karakteristike načinjeni su namjerno kako bi se ljudi oko ovih robota osjećali sigurno. Musk je to dočarao riječima: "Na mehaničkoj i fizičkoj razini, lako ćete od ovog robota moći pobjeći ili ga savladati snagom", što bi trebalo ljudima smanjiti odbojnost prema robotskom suradniku ili pomoćniku. Glavni test ove tehnologije, rekao je, bit će kada se bude vidjelo kako se Tesla Bot snalazi u stvarnom svijetu, i može li zaključiti što treba učiniti bez da mu se to eksplicitno naredi.

Prvi funkcionalni prototip robota u Tesli bi trebali imati tijekom sljedeće godine, a Musk ovoga puta nije, kao što to običava, dao neki ambiciozni rok do kojeg bi smo trebali ovakve robote viđati na svakom koraku.