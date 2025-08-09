Asus proširuje ponudu kompaktnim ruterom koji podržava WiFi 7

Asusov novi kompaktni ruter nudi brzine do 3,6 Gbps te se može integrirati u postojeće mreže putem tvrtkinog sustava AiMesh

Asus je predstavio RT-BE58 Go, kompaktni ruter namijenjen korištenju u pokretu, s podrškom za najnoviji WiFi 7 standard. Uređaj omogućuje bežične brzine do 3,6 Gbps te radi u frekvencijskim pojasevima od 2,4 i 5 GHz, a osim standardnog bežičnog načina rada, nudi i USB tethering za 5G i 4G te WISP način za spajanje na javne mreže uz stvaranje privatne mreže.

Naime, RT-BE58 Go opremljen je dvjema vanjskim antenama i četverojezgrenim procesorom od 2 GHz uparenim s 1 GB DDR4 RAM-a i 256 MB interne memorije. Sadrži priključke 2,5G WAN, 1G LAN, USB-A za mobilni tethering i USB-C za napajanje. Što se tiče već spomenute kompaktnosti, točne dimenzije su mu 99 x 111 x 36 mm i teži 232 grama.

Ruter podržava korištenje VPN-a s do 30 pružatelja usluga te omogućuje kreiranje zasebnih mreža za goste, IoT uređaje ili djecu. Kao i većine modernih rutera, i ovaj ima različite sigurnosne funkcije, koje, među ostalom, uključuju višeslojnu zaštitu mreže.

Osim toga, RT-BE58 Go kompatibilan je s Asusovim sustavom AiMesh, što omogućuje njegovo uključivanje u postojeće kućne mreže s drugim tvrtkinim kompatibilnim ruterima radi proširenja pokrivenosti. Cijena i dostupnost još uvijek nisu poznati, a više informacija pogledajte na Asusovoj službenoj stranici.