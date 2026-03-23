Korištenje VPN-a skočilo za 35.000 posto, i to ne samo u autoritarnim državama

ProtonVPN-ovo izvješće za 2025. otkriva masovne skokove u korištenju VPN-a u 62 zemlje. Razlozi sežu od cenzure u Afganistanu do novih zakona o nadzoru u Ujedinjenom Kraljevstvu

Bug.hr ponedjeljak, 23. ožujka 2026. u 20:24

Godina 2025. donijela je masivan porast korištenja VPN usluga diljem svijeta, navodi se u godišnjem izvješću tvrtke ProtonVPN. Podaci pokazuju kako su u čak 62 zemlje zabilježeni dramatični skokovi u broju novih korisnika, a neki od njih dosezali su i nevjerojatnih 35.000 posto iznad uobičajenih vrijednosti. Ipak, ono što najviše iznenađuje jest činjenica da ovi trendovi nisu bili ograničeni samo na represivne režime koji su uvodili cenzuru. Sve veći broj korisnika u zapadnim demokracijama također se okreće VPN-ovima zbog rastuće zabrinutosti oko digitalnog nadzora i zaštite osobnih podataka.

Brzi odgovor na cenzuru

Kao što se i moglo očekivati, mnogi od najvećih skokova u korištenju VPN-a bili su izravna reakcija na pokušaje vlada da kontroliraju protok informacija. "Populacije pod represijom postaju sve brže i vještije u zaobilaženju restriktivnih mjera", izjavio je za TechRadar David Peterson, generalni direktor ProtonVPN-a.

Primjeri to zorno pokazuju. Kada su opći izbori u Tanzaniji u listopadu doveli do obustave pristupa internetu, broj prijava na ProtonVPN porastao je za 2.000 posto. U ožujku je Papua Nova Gvineja nametnula internetski "blackout", nazivajući ga "pokusom" za borbu protiv dezinformacija, što je rezultiralo porastom korištenja VPN-a od više od 14.000 posto. Najdramatičniji slučaj zabilježen je u Afganistanu, gdje je 24-satno gašenje interneta izazvalo nevjerojatan skok u prijavama od čak 35.000 posto. Trend se nastavio i u 2026. godini, s porastom od 400.000 posto u Iranu tijekom gotovo potpune blokade komunikacija u siječnju.

Iznenađujući trendovi u zapadnim demokracijama

Međutim, ono što je obilježilo 2025. godinu jest porast korištenja VPN-a potaknut zabrinutošću oko nadzora, a ne isključivo cenzurom. U srpnju je u Ujedinjenom Kraljevstvu na snagu stupio Zakon o internetskoj sigurnosti (Online Safety Act), koji je uveo obaveznu provjeru dobi za pristup određenim web stranicama, zahtijevajući od korisnika da dijele osjetljive podatke. Umjesto da se povinuju, mnogi su se Britanci okrenuli VPN-ovima, što je dovelo do skoka u prijavama od više od 1.200 posto. Strah je bio potaknut prethodnim slučajevima curenja podataka koji su uključivali osobne dokumente i biometrijske podatke.

Sličan se scenarij odvio i u Sjedinjenim Državama. Spor između SAD-a i Kine oko TikToka, koji je doveo do privremene obustave rada platforme u siječnju, rezultirao je porastom korištenja VPN-a od 520 posto jer su korisnici tražili način kako zaobići ograničenja. Čini se da su alati za zaštitu privatnosti postali mainstream rješenje za građane demokratskih država koji se suočavaju s fragmentiranim internetom i novim oblicima kontrole.

"Ljudi sve više vide enkripciju i privatnost kao osnovne potrebe, a ne kao luksuz. Često poduzimaju proaktivne korake, poput instaliranja više VPN-ova u iščekivanju blokada, zabrana ili političkog uplitanja", objašnjava Peterson.

Gledajući u budućnost, on očekuje još više pokušaja nadzora pod krinkom sigurnosnih mjera i sve češća gašenja interneta u autokratskim režimima. Koncept "splinterneta" - fragmentiranog interneta s različitim pravilima i razinama pristupa ovisno o lokaciji - više nije teorija, već stvarnost. U takvom okruženju, dok digitalna otpornost raste, alati poput VPN-a postaju ključniji nego ikad prije.

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi