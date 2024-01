Acer predstavio nove routere, monitore i prijenosna računala za igranje

Oprema usmjerena na igrače trebala bi pokriti širok spektar njihovih potreba. Od prijenosnih računala, preko monitora pa sve do rutera niske mrežne latencije od čak 1 ms, Acer se uoči CES-a 2024. odlučio najaviti igračima da se mogu usredotočiti na vještinu igranja tj. da ne moraju brinuti o smetnjama kada je hardver u pitanju.

Predator routeri

Acer

U suradnji s Qualcommom, Acer je predstavio dva nova routera. Oba su opremljena Hybrid QoS softverom za kvalitetu usluge i kompatibilni s Intel Killer Prioritization Engineom.

Predator Connect X7 5G CPE kombinira Wi-Fi 7 i 5G povezivost za maksimalnu propusnost, nudeći BE11000 i mrežne latencije od 1 ms. S druge strane Predator Connect T7 Wi-Fi 7 Mesh Router pruža brze i pouzdane bežične mrežne veze s Wi-Fi 7 i podrškom za Qualcomm Multi-Link Mesh tehnologiju.

Za dodatnu kontrolu Acer igračima nudi veću mogućnost kontrole pomoću aplikacije Acer Predator Connect. Pomoću nje je moguće nadzirati snagu mrežnog signala putem svjetlećeg indikatora logotipa Predator koji se nalazi na vrhu kućišta.

Zakrivljeni OLED i MiniLED monitori

Od četiri nova modela dva dolaze s MiniLED, a dva s OLED panelima.

Predvodi ih Predator Z57 s dvostrukom UHD (7680x2160) rezolucijom na 120 Hz, a koji dolazi uz cijenu od 2.399 eura. Njegov široki omjer slike od 32:9 i zakrivljenost od 1000R povećavaju vidno polje tijekom igranja ili rada. Njegova dva HDMI 2.1 priključka podržavaju najnovije konzole (PlayStation 5 i XBOX Series X). Uz to ima i DisplayPort 1.4 priključak. Na europsko tržište stiže u 2. tromjesečju 2024. godine.

Nakon njega tu je 34-inčni Predator X34 V3 koji podržava UWQHD (3440x1440) rezoluciju na 180 Hz uz zakrivljeni MiniLED zaslon s omjerom 21:9. Omogućuje povezivanje putem dva HDMI 2.0 priključka i DisplayPort 1.4 priključkom. Od drugih praktičnih značajki monitor ima dva zvučnika od 5 W te se može postaviti na zid. Cijena bi mu trebala biti od 849 eura, a na europskom se tržištu očekuje u 2. tromjesečju 2024. godine.

Predator X39 i Predator X34 X su OLED monitori koji isporučuju UWQHD (3440x1440) rezoluciju s brzinom osvježavanja do 240 Hz i vremenom odziva piksela od 0,01 ms. 39-inčni model dolazi uz cijenu od 1.499 eura, a 34-inčni uz cijenu od 1.299 eura. Oba se na europskom tržištu mogu očekivati 2. tromjesečju 2024. godine.

Novi Aspire i Swift modeli

Acer Swift Go dolazi u veličinama od 14 (početna cijena od 1.099 eura) i 16 inča (početna cijena od 1.149 eura), a pokreću ih novi Intel Core Ultra procesori i Intel Arc ugrađeni GPU. U objavi je navedeno da bi im baterija trebala trajati "cijeli dan". Oba prijenosna računala imaju tanko i lagano aluminijsko kućište linije koje se može otvoriti do 180 stupnjeva. Na europskom se tržištu mogu očekivati od veljače ove godine.

Tu je i Acer Swift X 14 (14,5-inčni OLED zaslon) koji dolazi s Intel Core Ultra H-Series procesorom i podrškom za grafičke čipove poput Nvidijinog GeForce RTX 4070. Početna cijena iznosi 1.799 eura.

Osim Swift modela, Acer predstavlja i nove Aspire modele.

Aspire Vero 16 računalo dolazi s umjetnom inteligencijom, koje pokreće najnoviji Intel Core Ultra 7 procesor s Intel AI Boostom čime potvrđuje Acerovu predanost postizanju ugljične neutralnosti uz smanjenje ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa. Može se očekivati u ožujku po početnoj cijeni od 1.199 eura.

Acer Aspire Go modeli dolaze u verzijama od 15,6 i 14 inča s do WUXGA zaslonom, uskim okvirima zaslona, do 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za pohranu podataka. 15.6 inčni model dolazi uz početnu cijenu od 529 eura.

Acer Aspire Go 14 dolazi s Intel Core i3 N ili AMD Ryzen 7000 serijom procesora. 14 inčni model dolazi iz početnu cijenu od 549 eura kada je u pitanju Intelov procesor tj. 649 eura s AMD-ovim procesorom.