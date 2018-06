E3 2018 uskoro završava, kojim se igrama radujete?

Prošlu subotu u 20 sati po lokalnome vremenu započeo je ovogodišnji sajam E3 s konferencijom EA Play. Iako se službeno sajam otvorio nekoliko dana kasnije, kada kompanije krenu s predstavljanjem većina onih koji prate taj događaj računaju taj dan kao početak. Od toga je prošlo šest dana, prikazan je velik broj igara, no većinu njih ćemo moći zaigrati tek sljedeće godine, dok ćemo za druge u 2019. vjerojatno tek dobiti prve poštene prikaze i informacije.

EA ove godine nije previše okolišao, a ni prikazao neku veliku količinu igara. Iz nekog su razloga detaljnije prikaze za Battlefiled V ostavili YouTuberima ili streamerima, standardno su dosta vremena posvetili sportskim igrama kao što su FIFA, Madden i NBA i prikazali dvije indie igre. Završili su s novim BioWareovim projektom Anthem, koji izgleda impresivno, ali podsjeća na Destiny i ne znamo što će točno napraviti s pričom.

Microsoft se ove godine morao dokazati, budući da godinama kaska za Sonyjem. Zbog toga su odlučili pričati što manje i pokazati što više. Na njihovoj je konferenciji predstavljeno manje brdo igara, a izdvojili bismo sljedeće: ljubitelji njihovih ekskluziva mogu se veseliti novoj Halo i Gears of War igri, From Software je najavio novu igru zvanu Sekiro: Shadows Die Twice, Forza Horizon 4 izgleda lijepo i ambiciozno, iako nije Skate 4 nova skejterska igra zove se Session, iduće godine bi trebali zaigrati Devil May Cry 5, u izradi je nastavak na odličnu akcijsku igru Dying Light i CD Projekt Red je konačno konkretnije prikazao svoj Cyberpunk 2077.

Nakon njih je na red došla Bethesda koja od 2014. godine održava svoje prezentacije, pa smo zato dobili najave vezane uz naslove koje izdaju i na kojima sami rade. Ljubitelje pucačina čekaju Rage 2, na kojem surađuju id Software i Avalanche Studios, najavljena je nova DOOM igra, kao i novi nastavak Wolfensteina. Fallout 76 je dobio najviše vremena za predstavljanje, a Todd Howard je igračima nastojao prenijeti sve detalje za ovu online igru s velikim naglaskom na izgradnji. Za kraj je Bethesda najavila svoj prvi novi IP nakon 25 godina, sci-fi RPG zvan Starfield te kako bi umirila fanove objavila kako rade na The Elder Scrolls VI.

Devolver Digital je drugu godinu za redom priča za sebe. Njihova prezentacija više služi za ismijavanje nekih praksi igraće industrije, nego za najave većeg broja igara. Zato smo opet dobili nešto čemu smo se mogli smijati, a usput su nam rekli da možemo ovog ljeta očekivati početak Early Accessa za domaću survival igru SCUM, u suradnji s From Softwarom rade na reizdanju igre s mechovima koja ima apsurdnu premisu, Metal Wolf Chaos, a kroz My Friend Pedro ćete moći u bullet timeu izvoditi svakave akrobacije.

Za najšarenije i najveselije prezentacije uglavnom je uvijek zaslužan Ubisoft, a ni ove godine nisu razočarali. Nakon otvaranja prezentacije plesnom točkom za najavu nove Just Dance igre znali smo da će se nastaviti u tom tonu, a dobili smo velik broj detalja za Beyond Good & Evil 2, najavu za novu Trials igru, informacije o Tom Clancy's The Division 2 koji unatoč preseljenju u Washington dosta sliči originalu, impresivnu prezentaciju za gusarsku igru Skull & Bones i dugi prikaz nove Assassin's Creed igre zvane Odyssey u kojoj ćete po prvi put moći birati spol svojeg lika i što ćete odgovoriti u razgovoru s NPC-jevima.

Na ovogodišnjem PC Gaming Showu vidjeli smo čak trideset igara, a možda pomalo neočekivano, najavljene su samo dvije Battle Royale igre - u jednoj tim planira imati partije s 400 i 1000 ljudi, dok druga ima više humorističan pristup i temeljena je na stripu Cyanide & Happiness. Osim toga bismo izdvojili sljedeće: SEGA priprema neke dosadašnje konzolaške ekskluzive za PC (Yakuza, Shenmue, Valkyria Chronicles 4), Maneater je igra u kojoj kao morski pas pokušavate popeti do vrha hranidbenog lanca, Just Cause 4 stiže ove godine i donosi razne nove sustave, Telltale's The Walking Dead: The Final Season izlazi u kolovozu, Two Point Hospital će oduševiti ljubitelje klasika Theme Hospital, Agent 47 u Hitmanu 2 ima pristup još većem broju alata za tiho uklanjanje svojih meta, dok se ljubitelji indie igara mogu veseliti solidnom broju naslova.

Iako je Sony rekao kako će se ove godine uglavnom usmjeriti na svoje četiri velike ekskluzive, izvedba prezentacije im nije bila najbolja. Nakon što su prikazali The Last of Us Part II, koji izgleda fantastično, natjerali su cijelu publiku da se presele u drugu prostoriju, dok su oni koji su pratili prijenos uživo gledali neke ljude kako ćaskaju dok se opet ne bude spremno. Kojimin Death Stranding i dalje izgleda potpuno bizarno, Ghost of Tsushima je brutalna akcijska igra smještena u feudalnom Japanu, a Marvel's Spider-Man izgleda točno onako kako bi igra s tim junakom u glavnoj ulozi trebala izgledati. Osim toga je predstavljena nova Remedyjeva igra zvana Control, jako kratko najavljen Nioh 2, dok je najava reizdanja za Resident Evil 2 izazvala oduševljenje.

Nintendo je opet bila kompanija koja je zadnja predstavljala svoje igre, a kao i proteklih godina imali su pripremljenu Nintendo Direct prezentaciju. Glavna im je najava bila Super Smash Bros. Ultimate u koju je razvojni tim ubacio sve likove koji su se kroz povijest serijala pojavili i najavio dva nova, a uz to ljubiteljima tih borilačkih igara pripremaju i neke druge novosti. U pripremi je nova Mario Party igra, Fortnite je stigao na Switch, čovjek koji je radio na serijalu Armored Core priprema novu igru s mechovima zvanu DAEMON X MACHINA, a dugo iščekivana ekskluziva iza koje stoji Square Enix, Octopath Traveler, izlazi sredinom srpnja. Ove su godine izostale nova Metroid i Yoshi igra, jer ni jednu ni drugu timovi nisu spremni još pokazati.

Sve u svemu, mislimo da se može reći kako je ovogodišnji E3 bio solidan, no kao što smo na početku rekli, većinu najavljenih igara nećemo imati prilike zaigrati još barem pola godine. Što vi kažete? Tko vas je najviše impresionirao, a tko razočarao? Ili ste možda indiferentni i strpljivo čekate da igre stignu prije nego što više počnete o njima misliti?

Anketa Glasanje do 22.6.2018. Glasanje zatvoreno Čija vas je prezentacija najviše razveselila? EA Microsoft Bethesda Devolver Digital Ubisoft PC Gaming Show Sony Nintendo Ni jedna me se nije previše dojmila Ukupni broj glasova: Pošalji glas

Za kraj ćemo vas još pitati za koju biste igru rekli da vas je oduševila, ako je takvo nešto uopće prikazano za vrijeme sajma ili možda izbor ne možete toliko suziti i imate više favorita. Znamo o kojoj se po internetu posljednjih dana najviše priča - Cyberpunk 2077. U samo par minuta nakon prikazivanja trailera za vrijeme Microsoftove konferencije, ljudi su se bacili na njegovo seciranje i dešifriranje, počeli su objavljivati razne informacije, s nestrpljenjem su se čekali izvještaji o prikazivanju demo verzije iza zatvorenih vrata i fanovi nestrpljivo čekaju svaku mrvicu koju je razvojni tim spreman baciti. Ne čudi zašto - CD Projekt Red je s Witcherom 3 dobio povjerenje igraće zajednice i svi od novog projekta očekuju jednaku kvalitetu, detalje i slobodu koje je ta igra imala. Zbog toga razvojni tim nije spreman ni okvirno reći datum izlaska, već on glasi "kada igra bude spremna i kada zadovolji naše visoke kriterije".

Sljedeći sajam na kojem ćemo o nekima od ovih igara više čuti je onaj koji se održava u Kölnu u Njemačkoj za dva mjeseca, poznat kao Gamescom. Do tada možemo malo odmoriti, procesirati sve ovo što nam je prezentirano i zaigrati neku od igara koja skuplja digitalnu prašinu u kolekcijama na Steamu i drugim platformama.