HONOR na MWC-u 2026 predstavio strategiju AI ekosustava i platformu HONOR AI Connect

Nova strategija obuhvaća razvoj osobnog digitalnog blizanca i širenje hardverskog portfelja na robotiku i pametne domove

Dragan Petric utorak, 3. ožujka 2026. u 20:08

Tvrtka HONOR je na Mobile World Congressu 2026. u Barceloni predstavila strateški plan za razvoj svog AI ekosustava. Središnji dio ove strategije je platforma HONOR AI Connect, za koju se predviđa da će do kraja 2026. godine integrirati više od 20.000 AI usluga. Cilj platforme je otvaranje tehnoloških mogućnosti partnerima unutar ekosustava kako bi se omogućila interakcija između različitih brendova uređaja.

Strategija se temelji na konceptu osobnog digitalnog blizanca, odnosno AI agenta koji funkcionira na više povezanih uređaja. Prema navodima tvrtke, ovaj softverski sustav dizajniran je da prepoznaje namjere korisnika na pametnom telefonu te ih prenosi na druge povezane sustave poput automobila, pametnih domova ili uslužnih robota. Razvoj se kreće prema distribuiranoj tehnologiji kojom se hardverske komponente pretvaraju u specijalizirane periferne jedinice prilagođene specifičnim upotrebama u stvarnom svijetu.

U sklopu širenja hardverskog portfelja, HONOR je najavio suradnju s partnerima poput tvrtke Orange na područjima obrazovanja, opreme za pametne domove, audio proizvoda te uređaja za kućne ljubimce i igračaka. Među novim oblicima uređaja istaknut je HONOR Robot Phone, koji kombinira funkcije pametnog telefona i robotike, služeći kao sustav za automatsko praćenje i snimanje video materijala.

Tijekom službenog predstavljanja 1. ožujka, debitirali su i konkretni hardverski modeli, uključujući preklopni pametni telefon HONOR Magic V6 te nove generacije osobnih računala i tableta. Tvrtka je pozvala sudionike sajma da posjete njihov izložbeni prostor u dvorani 3 kako bi testirali ove uređaje i popratne tehnologije. Dodatne informacije o poslovanju i proizvodima dostupne su putem službenih mrežnih stranica i komunikacijskih kanala tvrtke.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi