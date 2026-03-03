HONOR na MWC-u 2026 predstavio strategiju AI ekosustava i platformu HONOR AI Connect

Tvrtka HONOR je na Mobile World Congressu 2026. u Barceloni predstavila strateški plan za razvoj svog AI ekosustava. Središnji dio ove strategije je platforma HONOR AI Connect, za koju se predviđa da će do kraja 2026. godine integrirati više od 20.000 AI usluga. Cilj platforme je otvaranje tehnoloških mogućnosti partnerima unutar ekosustava kako bi se omogućila interakcija između različitih brendova uređaja.

Strategija se temelji na konceptu osobnog digitalnog blizanca, odnosno AI agenta koji funkcionira na više povezanih uređaja. Prema navodima tvrtke, ovaj softverski sustav dizajniran je da prepoznaje namjere korisnika na pametnom telefonu te ih prenosi na druge povezane sustave poput automobila, pametnih domova ili uslužnih robota. Razvoj se kreće prema distribuiranoj tehnologiji kojom se hardverske komponente pretvaraju u specijalizirane periferne jedinice prilagođene specifičnim upotrebama u stvarnom svijetu.

U sklopu širenja hardverskog portfelja, HONOR je najavio suradnju s partnerima poput tvrtke Orange na područjima obrazovanja, opreme za pametne domove, audio proizvoda te uređaja za kućne ljubimce i igračaka. Među novim oblicima uređaja istaknut je HONOR Robot Phone, koji kombinira funkcije pametnog telefona i robotike, služeći kao sustav za automatsko praćenje i snimanje video materijala.

Tijekom službenog predstavljanja 1. ožujka, debitirali su i konkretni hardverski modeli, uključujući preklopni pametni telefon HONOR Magic V6 te nove generacije osobnih računala i tableta. Tvrtka je pozvala sudionike sajma da posjete njihov izložbeni prostor u dvorani 3 kako bi testirali ove uređaje i popratne tehnologije. Dodatne informacije o poslovanju i proizvodima dostupne su putem službenih mrežnih stranica i komunikacijskih kanala tvrtke.