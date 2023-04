Još jednom otkazano najveće svjetsko okupljanje studija i izdavača igara - E3 2023

Nakon što su „velike face“ poput Microsofta, Nintenda, Sonyja i Ubisofta najavili da preskaču ovogodišnji E3, stigla je vijest da je jedan od najvećih sajmova interaktivne zabave u potpunosti otkazan.

Podsjetimo, E3 2023 trebao se održati uživo u Los Angelesu od 13. do 16. lipnja, nakon nekoliko godina pauze zbog pandemije koronavirusa. Mjesecima se „šuškalo“ da sajam neće biti na istoj razini kao nekada, a toga su očito svjesni i organizatori iz ReedPopa i ESA-e, koji su zaposlenicima rekli da E3 „jednostavno nije prikupio trajan interes neophodan za njegovu provedbu na način koji bi prikazao veličinu, snagu i utjecaj“ njihove industrije.

O cijeloj se situaciji za The Verge oglasio, Kyle Marsden-Kish, potpredsjednik za igre u ReedPopu, rekavši da je bilo teško donijeti odluku o otkazivanju, jer se u cijelu organizaciju uložilo mnogo truda. No, kako kaže, to je bila ispravna odluka za njih i za cijelu igraću industriju.

„Cijenimo i razumijemo da zainteresirane tvrtke ne bi imali spremne demo verzije za igranje i da su izazovi s resursima učinili prisustvo na E3 sajmu preprekom koju nisu mogli prevladati. Za one koji su se obvezali doći, žao nam je što ne možemo pripremiti sajam kakav zaslužujete i koji ste očekivali“, rekao je Marsden-Kish.

Iako je ovogodišnji E3 otkazan, to ne znači da ga neće biti u narednim godinama, ali pandemijska pauza je očito ostavila duboke ožiljke na skup koji je bio središnji svjetski događaj za gamersku industriju.