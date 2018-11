Jučer započeo gaming sajam Reboot InfoGamer powered by A1

U srijedu u jutarnjim satima je sedmi Reboot InfoGamer, kojemu je ove godine puno ime Reboot InfoGamer powered by A1, službeno otvorio vrata svim zainteresiranim posjetiteljima. Osim ljubitelja igara, interesantne sadržaje trebali bi pronaći i oni koji vole tehnologiju, kao i oni koji su htjeli doći vidjeti najpopularnije YouTubere u regiji (nešto što je publika dugo godina zahtijevala).

Ovogodišnje izdanje najveće je do sada, pa se tako izlagački prostor sastoji od osam dvorana, očekuje se 80 tisuća posjetitelja, svoje su blockbustere došli prezentirati neki od najpoznatijih izdavača i timova, a za ljubitelje indie igara tu je više od 100 developera iz cijele Europe. Kako je dio atmosfere izgledao jučer, možete vidjeti u ovoj kratkoj prezentaciji:

Osim tipičnog lutanja po dvoranama, one posjetitelje koje to zanima moći će pratiti esports turnire u igrama kao što su Hearthstone, Clash Royale, League of Legends i Counter-Strike: Global Offensive, oni koji ne žele otići doma praznih ruku mogu sudjelovati u dnevnim nagradnim igrama, dok se na Community Stageu svaki dan organiziraju razgovori i upoznavanje s YouTuberima (Veki, SupremeNexus, Mudja & Chale, AdnanBro, K1ka).

Reboot InfoGamer će svoja vrata zatvoriti u nedjelju 25. studenog u 20 sati, a sve detalje o sajmu možete potražiti na službenim stranicama. Ako tražite raspored, on se nalazi ovdje, dok detaljnu kartu s opisima možete proučiti na ovim stranicama. Ukoliko se želite bolje upoznati s regionalnom esports ligom, nešto više o njoj pisali smo ranije ove godine (dok je još bila poznata kao VIP Adria League), a sve informacije nalaze se ovdje.