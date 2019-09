Lenovo Tech Life - “pametnija tehnologija za sve”

Lenovo je tijekom IFA 2019 sajma održao i vlastiti event pod motom „Pametnija tehnologija za sve“ na kojemu je predstavio brojne nove uređaje, od prijenosnika iz serija ThinkBook i Yoga, tableta i pametnih uređaja za dom, do novih monitora i igraćih AR naslova.

Yoga prijenosnici dolaze u više različitih modela – Yoga C940, Yoga S740 i Yoga C740 koji će se moći nabaviti u izvedbama s 14 i 15,6“ zaslonima te Yoga C640 koji stiže u izvedbi s 13,3“ zaslonom. Zajednička polazna točka navedenih modela su Intelovi procesori koji su ovisno o modelu iz 9. i 10. generacije te serija Core i3, Core i5 i Core i7.

Oba modela donose podršku za Super Resolution i Q-Control tehnologije koje poboljšavaju kvalitetu videozapisa tijekom reprodukcije te na inteligentan način upravljaju hlađenjem komponenti te time produžuju trajanje baterije. Modern Standby značajka Yoga prijenosnicima omogućuje obavljanje pozadinskih zadataka poput primanja e-mail poruka kada je uređaj u stanju mirovanja, ali i mogućnost trenutačnog buđenja iz stanja mirovanja poput pametnog telefona.

Na odabranim tržištima novi Yoga prijenosnici podržavat će i Amazonovu Alexu s novim značajkama – podrškom za zaključavanje zaslona, poboljšano Smart Home sučelje te podrškom za komuniciranje s Alexom na više jezika, bez prethodne promjene postavki. Nova opcija za sada podržava samo engleski i njemački jezik.

Yoga C940 spada u domenu 2-u-1 prijenosnika, što znači kako se može koristiti i kao tablet. Shodno tomu zaslon je osjetljiv na dodir i podržava digitalnu olovku. Potencijalni kupci mogu birati između 14“ zaslona FHD i UHD razlučivosti. Za veću sigurnost Lenovo je implementirao TrueBlock Privacy Shutter na web kameru, ali i podršku za Windows Hello koja omogućava prijavu prepoznavanjem lica korisnika. Ovisno o zaslonu te načinu upotrebe prijenosnika baterija je s jednim punjenjem u stanju osigurati autonomiju od 10,5 sati (UHD) do 17,5 sati (FHD).

Yoga S740 također dolazi u izvedbi sa 14“ zaslonom razlučivosti FHD ili 4K. Temelji se na Intelovim procesorima desete generacije, ima IR kameru i TOF senzor za očitavanje dubine objekta u kadru. Za visoku kvalitetu slike i zvuka zadužene su Dolby Vision i Dolby Atmos tehnologije. Pametne značajke uključuju IR kameru koja može otkriti odsutnost osobe nakon nekoliko sekundi i omogućiti trenutno odjavu. Ukoliko se reproducira video, a korisnik napusti uređaj na nekoliko minuta, osobni uređaj dovoljno je intuitivan da zaustavi video zapis i automatski ga nastavi po povratku korisnika. Tijekom video poziva pozadina se može zamagliti tako da se kućni ljubimac ili malo dijete ne pojave iznenada tijekom on-line sastanka.

Lenovo Yoga C940 i Yoga S740 moći će se nabaviti i u izdanju sa 15,6“ zaslonima, a Yoga S740 s i diskretnom grafičkom karticom – GeForce GTX 1650 i Core i9 procesorom. Yoga C740 bit će u ponudi s desetom generacijom Intelovih Core i5 i Core i7 procesora, također se odlikuje metalnim kućištem i sigurnosnim značajkama kao i ranije navedeni modeli. Budući će ovaj model biti u ponudi samo sa FHD zaslonom i autonomija baterije bit će nešto duža – na 14“ modelu do 13 sati, a na 15,6“ modelu do 15 sati.

Za korisnike koji žele dimenzijama još manji prijenosnik od gore navedenih, Lenovo je pripremio model Yoga C640. Odlikuje ga deseta generacija Intelovih procesora (do Core i7), 2-u-1 dizajn, podrška za LTE i Wi-Fi 6 mreže, ali i 13,3“ FHD zaslon. Dodajmo još i kako Yoga C640 ima najdužu autonomiju s jednim punjenjem baterije – do 20 sati.

Lenovo je predstavio i dva tableta – Yoga Smart Tab i Smart Tab M8 koji su namijenjeni korisnicima orijentiranim na zabavu i multimediju. Na tech Life događaju našlo se vremena i za Smart Display 7 koji je svojevrsni pametni zaslon za po doma, za komunikaciju s obitelji kada su vam ruke zauzete pa ne možete video poziv obaviti preko pametnog telefona. Pametni zaslon se može koristiti i u druge svrhe, poput slušanja glazbe, upravljanja pametnim uređajima i drugo.

Lenovo je predstavio i dva prijenosnika za poslovne korisnike iz serije ThinkBook – ThinkBook 14 i ThinkBook 15. Oba se temelje na najnovijoj, desetoj, generaciji Intelovih procesora, imaju aluminijsko-magnezijska kućišta i pregršt radne i podatkovne memorije.

Na Life Tech događaju Lenovo je dio vremena posvetio i novim monitorima. Lenovo Q27q opremljen je sa 27-inčnim IPS zaslonom QHD razlučivosti. Lenovo 24Qi dolazi s nešto manjim, 24-inčnim zaslonom. Razlučivost mu je također manja – 1.920 x 1.080 točaka. Oba monitora odlikuju tanki rubovi sa tri strane (bočne i gornja) zbog čega su pogodni za korištenje u konfiguracijama s više monitora. Dodajmo i kako na radnom stolu neće zauzeti previše mjesta jer im je debljina samo 6,9 milimetara.

Za profesionalne korisnike koji ispred monitora provode duže vrijeme Lenovo je pripremio i jedan monitor s TÜV certifikatom – ThinkVision S28u-10. Riječ je o 28-inčnom IPS monitoru razlučivosti 4K. Monitor podržava 99% sRGB i 90% DCI-P3 spektra. Proizvođač dodatno ističe i podršku za VESA nosač (100 x 100).

Lenovo je predstavio i dva pametna telefona – Moto E6 Plus i Motorolu One Zoom o kojima smo već pisali, a o kojima više može saznati na gornjim poveznicama. Iz Lenova je stigao i jedan igraći, AR naslov za Lenovo Mirage AR headset - MARVEL Dimension of Heroes koji omogućuje igračima korištenje moći šest legendarnih super heroja Marvela u originalnoj priči u kojoj se bore protiv zloglasnih super negativaca iz vlastitog dnevnog boravka.