MWC 2026: Deutsche Telekom predstavio AI pozivnog asistenta integiranog u mrežnu infrastrukturu

DT na MWC-u 2026 predstavlja rješenja temeljena na mrežnoj umjetnoj inteligenciji, nove sigurnosne platforme za digitalne identitete te tehnološke iskorake u području 6G-a i kvantne komunikacije...

Dragan Petric utorak, 3. ožujka 2026. u 12:25

Deutsche Telekom je na Mobile World Congressu 2026 u Barceloni predstavio uslugu Magenta AI Call Assistant. Riječ je o asistentu koji je integriran izravno u mrežnu infrastrukturu, što omogućuje korištenje AI funkcija tijekom telefonskih poziva bez potrebe za instalacijom dodatnih aplikacija ili korištenjem specifičnog hardvera. Sustav se aktivira glasovnom naredbom, a inicijalne mogućnosti uključuju prijevode uživo, izradu sažetaka razgovora i odgovaranje na upite. Usluga će prvo biti dostupna u Njemačkoj, s planiranim proširenjem na 50 jezika unutar godinu dana.

Predstavljena je studija AI naočala temeljenih na modelu RayNeo X3 Pro. Uređaj posjeduje integrirani dvostruki zaslon i koristi glasovnu interakciju te prepoznavanje okoline za pružanje informacija u vidnom polju korisnika. Naočale su dizajnirane za pomoć pri vizualnom prepoznavanju proizvoda, prijevodu teksta u stvarnom vremenu i navođenju kroz tehničke procese, poput instalacije mrežne opreme. Koncept se oslanja na obradu podataka bez posredovanja aplikacija na pametnom telefonu.

U području digitalne sigurnosti prezentirana je platforma Magenta Security Mobile.ID. Sustav koristi Bluetooth i NFC tehnologije kako bi pametni telefon služio kao alat za digitalnu identifikaciju, zamjenjujući fizičke ključeve i identifikacijske dokumente. Trenutačno se provode testiranja unutar tvrtke za pristup objektima i autorizaciju na računalima. Komercijalna dostupnost za poslovne korisnike u Europi planirana je tijekom 2026. godine, inicijalno na uređajima proizvođača Samsung.

Tvrtka je izložila i sigurnosne koncepte za zaštitu od deepfake napada i lažnog predstavljanja AI agenata u poslovnim procesima. Uz to, naglasak je stavljen na Industrial AI Cloud u Münchenu, razvijen u suradnji s tvrtkom NVIDIA. Ova infrastruktura namijenjena je europskim tvrtkama koje zahtijevaju lokalnu pohranu i obradu podataka. Najavljen je i "Business Cloud" za mala i srednja poduzeća te demonstracija prekogranične edge cloud infrastrukture pod nazivom European Edge Continuum.

Tehnologija umjetne inteligencije integrirana je i u kućne rutere kroz projekt Intelligent Home. AI agent u ovom sustavu lokalno obrađuje podatke na samom uređaju (edge AI), čime se izbjegava slanje privatnih informacija u oblak. Sustav je predviđen za upravljanje pametnim uređajima različitih proizvođača unutar kućanstva te proaktivno rješavanje tehničkih problema u mreži. Po potrebi, lokalna inteligencija može se povezati s udaljenim poslužiteljima za kompleksnije glasovne zadatke.

Za optimizaciju mobilne mreže razvijen je MINDR, višeagentski AI sustav nastao u suradnji s Google Cloudom. Sustav koristi modele Google Gemini za kontinuirani nadzor mrežnih performansi, predviđanje opterećenja i autonomno reagiranje na anomalije. MINDR predstavlja nadogradnju sustava koji se od 2025. koristi u njemačkoj radio pristupnoj mreži. Cilj je proširenje automatizacije na transportni i jezgreni dio mreže, a početak implementacije predviđen je za kraj tekuće godine.

U suradnji s T-Mobile US, osnovan je transatlantski 6G Innovation Hub s centrima u Berlinu i Bellevueu. Istraživanja su usmjerena na razvoj 6G standarda kao izvorne AI mreže (AI-native) koja bi trebala omogućiti interaktivno upravljanje fizičkim svijetom u stvarnom vremenu. Vizija nove mrežne arhitekture uključuje dinamičku raspodjelu resursa prema stvarnoj potražnji, čime se teži smanjenju potrošnje energije u trenucima kada nema mrežnog prometa.

Na polju kvantnih komunikacija, jedinica T-Labs i tvrtka Qunnect prikazali su prijenos kvantnih informacija putem komercijalne optičke mreže. Test je proveden na udaljenosti od 30 kilometara uz izmjerenu točnost od 90%. Specifičnost ovog prijekta je što se kvantna teleportacija odvijala paralelno s redovitim protokom podataka, što ukazuje na mogućnost implementacije kvantnih tehnologija u postojeću telekomunikacijsku infrastrukturu.

