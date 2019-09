Najzanimljivije vijesti sa sajma Tokyo Game Show 2019

Od danas, pa do nedjelje održava se Tokyo Game Show, sajam vezan uz igraću industriju s kojeg svake godine dobijemo najviše informacija vezane uz japanske timove i izdavače, te naslove koji stižu na Sonyjeve konzole. Uz njih, prisutni su naravno i drugi timovi, što veliki, što mali i nezavisni, a nakon što je prvi dan završio odlučili smo okupiti trailere koje su objavljeni, kao i ostale informacije koje su bili spremni podijeliti.

Death Stranding

Hideo Kojima je za vrijeme sajma gamescom dobio nešto manje od pola sata za pričati o svojoj novoj igri, Death Stranding, ali iako nam je pokazao nešto gameplayja i scena s likovima, i dalje nismo mogli točno dokučiti što će njegova igra biti. Sinoć je objavljen novi trailer u kojem glavni junak, kojeg glumi Norman Reedus, dobiva malo jasnije pojašnjenje o tome što mu je činiti:

Ovo je trailer koji su odabrani mogli vidjeti iza zatvorenih vrata na sajmu u Njemačkoj, a danas je Kojima na TGS-u prikazao nešto manje od 50 minuta gameplayja. Tim je pripremio posebne snimke za prezentaciju, pa nećete gledati kako Sam uglavnom hoda, nego vidjeti sustave koje je tim implementirao. Iako je prezentacija na japanskom, najbolje da sami pogledate ako ste zainteresirani za igru.

To nije sve što će Kojima Productions pokazati igre, jer je za preksutra najavljen novi gameplay prikaz u trajanju od pola sata. Death Stranding je ekskluziva za PlayStation 4 i ako ne dođe do odgoda u posljednji čak, moći ćete zaigrati taj bizaran naslov od 8. studenog. Predbilježbe su već otvorene, a više informacija potražite ovdje.

Yakuza: Like a Dragon

Kao i jučerašnji battle royale mod za Civilization VI, promjena borbenog sustava u novoj igri u akcijskom serijalu Yakuza bila je najprije prvoaprilska šala. Ipak, na veliko čuđenje i nešto negodovanja ljubitelja tih igara, razvojni tim Ryo Ga Gotoku se nije šalio i Yakuza 7 imat će borbe na poteze. Danas je izdavač SEGA objavio da će igra stići i na zapadno tržište, pod imenom Yakuza: Like a Dragon, nekad iduće godine i pripremili su novi trailer.

Promjena borbenog sustava nije jedina novost, jer će po prvi puta u serijalu pratiti novog protagonista. Ichiban Kasuga nema baš neki status među yakuzama, ali im se želi dokazati. Vi ćete mu u tome pomoći, zajedno s brojnim i neobičnim saveznicima koji će ga na tom putovanju pratiti. Radnja će se odvijati u prilično velikom otvorenom svijetu, ali opet na lokaciji koja u prijašnjim nastavcima nije bila prisutna. Serijal će ove godine proslaviti 15. rođendan, a ako želite biti u toku s novostima vezanim uz najnoviju igru, pratite službene stranice.

Stranded Sails

Iako nije istog kalibra kao ostale igre koje su ovdje spomenute, indie naslov Stranded Sails izgleda dosta obećavajuće. Timovi Merge Games, rokapublish i Lemonbomb Entertainment su za sajam u Japanu pripremili novi trailer u kojem možemo vidjeti što ćemo sve raditi u tom naslovu inspiriranom igrama kao što su The Legend of Zelda – Saga, Harvest Moon, Stardew Valley i My Time at Portia.

U tom spoju avanture, simulacije i RPG-a Zaigrat ćete kao sin ili kći kapetana broda koji se nasukao na misterioznom arhipelagu. Uz ostatak posade morat ćete napraviti kamp i početi preživljavati. Najprije krećete s malom farmom, nove i vrijedne stvari za napredak raštrkane su po otocima koje ćete istraživati, rješavat ćete razne questove, a glavni cilj je sagraditi novi brod i vratiti se doma. Ako ne dođe do odgoda, Stranded Sails trebali bi zaigrati do kraja godine na PC-u, PlayStationu 4, Xboxu One i Switchu. Igru možete dodati na popis želja na Steamu, a sve druge detalje proučiti ovdje.

Dragon Ball Z: Kakarot

Bandai Namco je objavio novi trailer za Dragon Ball Z: Kakarot, akcijski RPG smješten u poznatom anime svijetu. Razvojni tim kaže kako će ova igra biti „najveće i najdetaljnije prepričavanje života Gokua“, te da će igrači imati priliku proživjeti najpoznatije scene, upoznati voljenje likove, boriti se protiv opakih neprijatelja i razjasniti neke misterije koji su u serijalu dugo prisutni.

Uz novi prikaz, izdavač je poručio da su pripremili tri verzije igre – Standard, Deluxe i Ultimate – te da svi zainteresirani igrači mogu od danas odraditi predbilježbe, a evo što one uključuju:

Dragon Ball Z: Kakarot je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a na sve tri platforme stiže 17. siječnja 2020. godine. Ako se želite više informirati o igri, posjetite ove stranice.

Final Fantasy VII Remake

Square Enix je zaključio da ne moraju čekati početak sajma da objave novi trailer za željno iščekivani Final Fantasy VII Remake, pa su ga igračima servirali jučer. Igru smo prvi put pošteno dobili priliku vidjeti za vrijeme prezentacije na sajmu E3, kada je izdavač objavio i datum izlaska. U novom prikazu možemo vidjeti brojne poznate likove, nešto gamplayja, nešto scena, kao i dodatne stvari kojima ćemo se baviti.

Iako je Square Enix za sve naslove u serijalu Final Fantasy napravio portove za PC, te su neki od njih uključujući Final Fantasy XV izašli i za Microsoftovu konzolu, remake mnogima najdraže igre zasad je najavljen samo za PlayStation 4. Ovaj akcijski RPG izaći će 3. ožujka 2020. godine, ali će izlaziti u epizodama. Tako je u planu da ćete u početku moći istraživati samo Midgar, a u koliko dijelova će igra izaći, zasad nije poznato. Sve što je o igri do sada objavljeno nalazi se na službenim stranicama.

Project Resistance

Prošlo je par dana otkad je Capcom prvi put spomenuo Project Resistance, spin-off smješten u svijetu Resident Evila, a danas smo dobili prvi konkretan prikaz uz detaljniji opis o tome što možemo očekivati. Za početak, radi se o asimetričnom multiplayer iskustvu u kojem ćete se boriti protiv svakakvih spodoba. Evo kako izgleda:

U svakom meču sudjeluje pet igrača – četiri utjelovljuju one koje žele preživjeti, dok se jedan nalazi u ulozi Masterminda koji ih prati kroz kamere i nastoji spriječiti njihov bijeg. To uključuje slanje raznih zombija, postavljanje zamki i manipuliranje okruženja u kojem se nalaze, a ako vam to nije dovoljno uzbudljivo, možete zaposjesti bilo kojeg zombija, među kojima je i mnogima dragi Mr. X. Project Resistance je u izradi za PC, PS4 i Xbox One i zasad još nema datum izlaska, ali Capcom zainteresirane igrače upućuje na službene stranice ako žele biti u toku.

Nioh 2

Akcijski RPG Nioh bila je još jedna igra koju su igrači u početku uspoređivali s Dark Soulsima, uzimajući u obzir puno umiranja i tešku borbu, no ta dva uratka su ipak bila prilično različita. Team Ninja je zaintrigirao brojne igrače i kritičare sa svojom fantazijskom pričom u feudalnom Japanu, tako da su mnogi bili ugodno iznenađeni kada je najavljen nastavak. Za razliku od originala, u novoj ćete igri moći sami napraviti svojeg lika i pokušati preživjeti u brutalnom svijetu, a kompleksni borbeni sustav, vještine i okruženje su dorađeni i poboljšani.

Nioh 2 je u izradi za PlayStation 4 i stiže početkom iduće godine, a budući da je original nakon desetak mjeseci dobio PC port, vjerojatno je da će Koei Tecmo i Team Ninja isto napraviti i za nastavak. Prije izlaska će vjerojatno biti dostupan i demo, a sve što je do sada objavljeno nalazi se na službenim PlayStation stranicama.