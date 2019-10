Novi Death Stranding trailer, planovi EA-ja, odlični rezultati za COD Modern Warfare i druge vijesti

Unatoč tome što je jučer započeo sajam Paris Games Week, nema neke veće količine novosti koje su zasad timovi i izdavači pripremili. Imaju vremena, budući da traje do nedjelje 3. studenog, kao što očekujemo velike vijesti (i potencijalne drame) u petak i subotu kada se održava BlizzCon. Do tada vam prenosimo važnije informacije koje danas kruže igraćom industrijom.

Death Stranding dobio trailer uoči izlaska

Prije dva dana smo dobili službenu potvrdu da nova igra iza koje stoje Hideo Kojima i njegov studio Kojima Productions, Death Stranding, stiže idućeg ljeta i na PC. Vlasnici PlayStationa 4 moraju čekati puno manje, budući da igra izlazi krajem sljedećeg tjedna, a kako bi ih još jednom pokušao pripremiti na ono što ih čeka, Kojima je za vrijeme sajma Paris Games Week, koji se danas počeo održavati, prikazao posljednji trailer uoči izlaska.

Prije nego što kliknete valja napomenuti da ima dosta presjeka iz priče, pa ako ne želite vidjeti neke trenutke koji izgledaju bitno, možda je bolje da pričekate da igra izađe. Za sve ostale, tu je cijela glumačka postava, dosta plakanja, igra koja veoma lijepo izgleda i nešto novog gameplayja kojeg do sada nismo imali prilike vidjeti. I dalje ne znamo kako bismo točno opisali Death Stranding, ali znamo da ćemo kao Sam Bridges pokušati ujediniti rascjepkano društvo i SAD. Igra izlazi 8. studenog, a ako prije odrađivanja predbilježbi želite saznati što kritičari misle, oni će svoje dojmove objaviti u petak. Sve ostalo što je poznato o ovom ambicioznom naslovu nalazi se na službenim stranicama.

EA objavio planove za franšize

Ovaj je veliki izdavač jučer objavio kako je sklopio novo partnerstvo s Valveom, te kako će po prvi put nakon osam godina na Steamu opet početi prodavati svoje nove igre. Osim toga, odradili su i financijski izvještaj u kojem je predsjednik Andrew Wilson investitorima obznanio planove za neke od franšiza koje su u njihovom vlasništvu. Za početak, novi nastavak u serijalu Battlefield nemojte očekivati do sredine 2021. godine, zato što im je namjera posvetiti se live service igrama među kojima je i Apex Legends. Ipak, ljubitelje tog serijala uskoro očekuje velika nova nadogradnja koja borbe Drugog svjetskog rata seli na Pacifik, a osim toga će DICE nastaviti s proširivanjem igre novim sadržajima do daljnjeg.

Apex Legends has officially hit 70 Million players worldwide! We are constantly so humbled and thankful for all of your support. ❤ pic.twitter.com/GUn1AabqC8 — Apex Legends (@PlayApex) October 29, 2019

Bilo je govora i o Dragon Ageu 4, kojeg ćemo čekati i duže od toga. BioWare nema u planu biti gotov s igrom prije 2022. godine, a koliko će se baviti radom na Anthemu do tada i hoće li raditi na nekim drugim projektima, nije poznato. Za one koji su se veselili novom NBA Live naslovu također su stigle loše vijesti – NBA Live 20 je otkazan, a nova će igra u serijalu izaći pod drugim imenom nekad krajem iduće godine. Tim EA Sports uzima pauzu kako bi pripremili inovacije i zabavniji gameplay za ljubitelje košarke, pa ćemo vidjeti hoće li im to poći za rukom.

Posljednja stvar o kojoj je bilo govora jesu remasteri starih serijala i igara. Znamo da EA trenutno radi na uljepšavanju i moderniziranju Command & Conquera, a toj će se igri pridružiti i neki, zasad neodređeni, naslovi. Nije da im nedostaje materijala – Mass Effect, Dead Space, Medal of Honor, SimCity, Wing Commander, Syndicate. Kada budu spremni reći što točno imaju na umu, prenijet ćemo vam, ali planova svakako imaju.

Remnant: From the Ashes premašio milijun prodanih primjeraka

Akcijski RPG za koji su mnogi rekli da je kao Dark Souls samo s vatrenim oružjem ugodno je iznenadio igrače krajem kolovoza, a sada su razvojni tim Gunfire Games i izdavač Perfect World Entertainment ugodno iznenađeni prodajnim rezultatima. U malo više od dva mjeseca igra je premašila milijun prodanih primjeraka, što je za neku igru koja nije imala značajnu marketinčku kampanju prilično dobar uspjeh.

Ako niste upoznati, razvojni tim nije samo preuzeo ono po čemu su igre FromSoftwarea poznate (primarno teške i pune umiranja), nego su svjetovi i prelasci proceduralno generirani, imate mogućnost igranja kooperativno, čekaju vas raznolika oprema, oružja, vještine, neprijatelji, bossevi i područja za istraživanje. Uz ovu vijest je tim objavio i planove za nove sadržaje. Prvi stižu već sutra u obliku Hardcore moda u kojem imate samo jedan život. Nakon toga stižu DLC-ovi, dok o drugom zasad još nisu bili spremni objaviti više detalja. Remnant: From the Ashes možete nabaviti za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a za sve informacije vezane uz taj post-apokaliptični svijet koji morate spasiti potražite ovdje.

COD: Modern Warfare ruši rekorde zarade za Activision

Nova godina, novo obaranje rekorda za Activision i serijal Call of Duty. Iako protekle dvije godine nisu bili baš zadovoljni jer su u prvom vikendu nakon početka prodaje igre ostvarili prihode od samo 500 milijuna američkih dolara, ove godine su malo zadovoljniji, budući da je u tri dana Call of Duty: Modern Warfare ostvario prihode od 600 milijuna američkih dolara. Time je oboren rekord koji je 2015. godine postavio Call of Duty: Black Ops 3 kojemu je tri dana bilo dovoljno za 550 milijuna američkih dolara.

Najnovija igra u popularnom FPS serijalu ove je godine, u odnosu na prošlu, imala single player kampanju, što je sigurno imalo utjecaja na bolju prodaju. Osim vrtoglave svote novaca, Modern Warfare je najbolje prodavan naslov na PC-u, kao i najbolje prodavano digitalno izdanje neke igre u povijesti kompanije. Još jedna promjena u odnosu na dosadašnje nastavke je izbacivanje Season Passa koji će zamijeniti Battle Pass populariziran u battle royale igrama, te će svi dodaci, uključujući oružja, opremu i mape, biti besplatni. Call of Duty: Modern Warfare dobio je veoma dobre ocjene od kritičara, a ako ste zainteresirani, napucavati se možete u PC, PlayStation 4 i Xbox One verzijama. Sve druge detalje o tome što novo izdanje Modern Warfarea uključuje možete pronaći na ovim stranicama.

Marvel's The Avengers novi trailer

Ima još više od sedam mjeseci do izlaska akcijske igre Marvel's Avengers, na kojoj rade Crystal Dynamics i Eidos Montreal, i koju izdaje Square Enix. Prvi prikaz dobili smo za vrijeme sajma E3 za vrijeme Squareove prezentacije, ali su prvi dojmovi igrača bili prilično mlaki. Timovi su nakon toga malo po malo objavljivali nove detalje i to što možemo očekivati kada dobijemo priliku ući u cipele popularnih superjunaka. Nedavno najavljena Kamala Khan, poznata još kao Ms. Marvel, bit će prva junakinja s kojom ćete se družiti i koja će vam pokazati osnove igre, a zatim ćete imati priliku obnoviti bazu i okupiti raznoliku ekipu Avengersa. Evo kako to izgleda u novom prikazu:

Nakon uvoda u kojem se radi incidenta Avengersi moraju razići i heroji skrivati prođe pet godina i pojavljuje se nova prijetnja za čovječanstvo. Nema boljeg vremena za novi početak, pa ćete kroz single player Hero Missions i Warzone Missions koje možete igrati sami ili u kooperativnom modu s još tri igrača napredovati kroz priču. Svaki heroj ima svoje vještine, moći ćete ih podešavati i nadograđivati, a tim ima u planu proširivati igru nekoliko godina, što pričom, što ostalim dodacima. Marvel's Avengers je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a ako ne dođe do promjena, trebali bi igru zaigrati 15. svibnja 2020. godine. Sve što su timovi do sada objavili možete proučiti na službenim stranicama, dok se na PlayStationovom blogu nalazi detaljniji opis mehanika koje su u pripremi.

Nioh 2 datum izlaska i beta

Originalni Nioh, još jedan akcijski RPG s puno umiranja smješten u feudalnom Japanu gdje pratimo Samuraja Williama, bio je dovoljno drugačiji da ga se ne uspoređuje s Dark Soulsima, barem nakon što su ga ljudi zaigrati i to je bilo dovoljno da bude hit. Koei Tecmo je igru najprije izdao za PlayStation 4, da bi nakon desetak mjeseci pripremili port za PC. Prije dvije godine na sajmu E3 za vrijeme Sonyjeve prezentacije kratko je najavljen nastavak, na oduševljene ljubitelja originala. Danas je stiglo još malo dobrih vijesti – Nioh 2 je dobio datum izlaska i svi zainteresirani igrači u petak mogu sudjelovati u otvorenom beta testu.

Za razliku od originala, u novoj ćete igri moći napraviti svojeg protagonista i tim je pripremio svakakve novosti vezane uz oružja i borbeni sustav. Ako imate PlayStation 4, u petak ćete moći sami to isprobati i s timom podijeliti povratne informacije oko toga što vam se sviđa ili ne sviđa. Otvorena beta će trajati od 1. do 10. studenog, a preuzimanje ćete odraditi putem PlayStation trgovine. Nioh 2 će izaći 13. ožujka iduće godine najprije za PlayStation 4, a ako je suditi prema prvoj igri, vjerojatno da ćemo vijest o PC portu dobiti nekad nakon toga. Svi koji žele od danas također mogu odraditi predbilježbe, pa se zaputite ovdje ako ste zainteresirani. Također, svi PS Plus pretplatnici ovog mjeseca mogu besplatno preuzeti Nioh i vidjeti što su propustili ako do sada nisu zaigrali igru. Sve ostalo vezano uz Nioh 2 možete pronaći na ovim stranicama.