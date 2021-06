Nvidia na Computexu 2021 – RTX 30 Ti kartice po "popularnim" cijenama

Premda niti dosadašnji modeli kartica iz serije GeForce RTX 30 nisu dostupni na tržištu u dovoljnim količinama, a kamoli po preporučenim cijenama uz koje su predstavljeni, to nije spriječilo Nvidiu da na Computexu lansira još dvije koje rabe jednake GPU-ove.

Riječ je o modelima GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti o čijem se dolasku dosta dugo špekuliramo u krugovima hardverskih entuzijasta. Pretpostavljalo se da će Nvidia čekati s predstavljanjem ovih kartica dok se ne stabilizira situacija s dostupnošću i cijenama kartica koje lansirane ranije. Kao što vidimo, Nvidija nije željela ili mogla čekati dulje, pa su obje kartice predstavljene na tajvanskom sajmu.

GeForce RTX 3080 Ti temeljen je na jednakom čipu kao modeli RTX 3080 i 3090 – GA102. Konfiguracija GPU-a sličnija je modelu RTX 3090 nego 3080 budući da Ti nudi 10.240 CUDA naprema 8.704 kod slabije kartice i 10.496 kod jače. Iako je konfiguracija memorijskog kontrolera jednaka kao kod 3090 (384 bita naprema 320 kod RTX 3080), memorije je mnogo manje – 12 umjesto 24 GB, što je mnogo sličnije kapacitetu koji nudi RTX 3080, a to je 10 GB. Još jedna sličnost sa postojećom RTX-icom 3080 je fizička izvedba modela Founders Edition. Prisjetimo se, Founders Edition modela RTX 3090 specifičan je po golemom hladnjaku koji u računalu zauzima tri utora.

U skladu s ovim specifikacijama, preporučena cijena kartice bliže je modelu RTX 3090 nego 3080 – 1.199 dolara naprema 699 i 1.499 za postojeće kartice. Naravno, kada bi te cijene uopće išta značile na trenutnom tržištu. Za ilustraciju, u Njemačkoj je za novu karticu u trenutku pisanja ovih redaka potrebno izdvojiti 2.500 eura, dok RTX 3090 košta 2.800, a RTX 3080 2.000 eura.

S modelom RTX 3070 Ti slična je situacija budući da je temeljen na GA104 čipu kao i RTX 3070. Zapravo, varijanta GPU-a s modela Ti jest punokrvna varijanta GA104, odnosno, GPU kako je originalno zamišljen, s punim brojem CUDA jezgri – 6.144 naprema 5.888 kod postojeće kartice. Nova kartica ima jednako 256-bitno memorijsko sučelje na koje je spojeno 8 GB memorije, no tip memorije je nadograđen s GDDR6 na GDDR6X kojeg su do sada koristile kartice temeljene na GA102 čipu što je rezultiralo s velikim povećanjem propusnosti. Preporučena cijena nove kartice je na pola puta između modela RTX 3070 i 3080 – 599 dolara. S obzirom da na njemačkom tržištu RTX-ice 3070 koštaju oko 1.300 €, za očekivati je da će za novu karticu biti potrebno izdvojiti oko 1.600 €.

Kao što vidimo, Nvidia je predstavljanjem novih kartica temeljenih na postojećim čipovima koje ne uspijeva proizvesti u potrebnim količinama odlučila dodatno izmusti kupce. GA102 GPU-ovi koji nisu bili dovoljno dobri za RTX-ice 3090 ranije su ugrađivani u znatno jeftinije RTX-ice 3080, a sada je tu i skupi model Ti koji može udomiti manje kvalitetne GPU-ove. Slično je s RTX 3070 Ti, premda je razliku cijeni između starog i novog modela daleko manja.

Osim novih grafičkih kartica, Nvidia se pohvalila s odličnim usvajanjem tehnologija iz obitelji RTX u moderne igre. Da se podsjetimo, tu su po novom ray tracing, DLSS i Reflex. Trenutno više od 130 igara podržava RT i DLSS, Reflex, tehnologija smanjivanja latencija, podržan je u 12 od 15 kompetitivnih pucačina. Ray tracing i DLSS sada dolaze do igara The Ascent, Doom Eternal, DYING: 1983, Icarus, Lego Builder's Journey i The Persistence. Tehnologija za povećanje performansi DLSS stiže pak u dva postojeća naslova – Rainbow Six Siege i Red Dead Redemption 2.