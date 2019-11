X019 – Age of Empires 4, novi Obsidianov projekt i ostale najave s Inside Xbox prezentacije

Već neko vrijeme Microsoft priča o događanju kojeg su nazvali X019, a radi se o proslavi svega vezanog uz Xbox, aktualne i nadolazeće igre za njihovu konzolu, kao i one za PC. Oni igrači koji se zapute u London moći će svašta isprobati, dok su za nas ostale pripremili novu Inside Xbox prezentaciju na kojoj su imali svašta za podijeliti. Već su nam putem društvenih mreža natuknuli par stvari, a budući da smo sada dobili sve potvrde, krenut ćemo redom.

Age of Empires IV

Nakon brojnih remastera i uljepšavanja starih nastavaka u popularnom strateškom serijalu Age of Empires, Microsoft je konačno najavio Age of Empires IV. Danas je izašao Age of Empires II Remastered s kojim se možete družiti dok ne izađe nova igra, a novi nastavak koji je Microsoft prvi put spomenuo prije godinu dana sada je dobio prvi gameplay prikaz:

Ljubitelje strategija čeka novi nastavak u tom serijalu, a ono što je tim bio spreman reći je da će se bitke i izgradnja i misije odvijati u srednjem vijeku i da su zasada u planu Mongoli i Britanci. Osim kratkog trailera nismo dobili puno detalja, ni datum izlaska ni išta konkretno, ali lijepo je vidjeti novu strategiju u izradi. Ako želite biti u toku pratite ove stranice.

Novi projekt Obsidian Entertainmenta

Razvojni tim koji mlađi igrači vjerojatno znaju radi Fallout: New Vegasa i zatim cijelog niza RPG-ova nedavno je tak izdao novi IP. The Outer Worlds preuzeo je ono po čemu je Bethesdino post-apokaliptično okruženje bilo poznato, i zatim doradio za današnja vremena u kojima nema baš mjesta za čistokrvna single-player iskustva. Iako se nisu odlučili za ništa revolucionarno, taj je RPG ljubiteljima tog žanra uz dodatak akcije iz prvog lica pružio točno ono što su htjeli, pa je možda malo neobično da tim radi na još jednom novom IP-u. Otkad ih je Microsoft kupio, svakako se moraju manje brinuti o troškovima, a ideja koja im je pala na pamet je survival iskustvo Grounded.

S obzirom na njihov dosadašnji fokus i ekspertizu za single player RPG iskustva nitko nije očekivao da će njihova nova igra biti survival sandbox, ali ako uzmemo u obzir ono što je danas popularno, ova nas odluka baš ne čudi. Premisa je da pratite grupu djece koja su fizički smanjena i nastoje preživjeti u dvorištu predgrađa i napade svakakvih bića kad ste toliko mali. Grounded će najprije biti dostupna kroz Early Access i to za Xbox One kroz Preview program, te Early Access putem Steama. Više detalja nalazi se ovdje.

Bleeding Edge

Već neko vrijeme znamo da je Microsoft kupio nekoliko nezavisnih timova, a među njima su bili tvorci odličnog psihološkog trilera i akcijske igre Hellblade: Senua's Sacrifice. Njihov novi projekt najavljen je prije nekoliko mjeseci, u obliku multiplayer pucačine Bleeding Edge, a danas je prije početka prezentacije procurio datum izlaska uz detalje o tome što igrači mogu očekivati.

Ovo kompetitivno timsko napucavanje izaći će 24. ožujka 2020., a Ninja Theory prije toga priprema zatvoreno beta testiranje koje će započeti 14. veljače iduće godine i u kojem će moći sudjelovati svi igrači koji odrade predbilježbe. Trenutno su najavljene tri klase - Assassin, Support i Tank - te će u osnovnoj verziji biti dostupno 12 heroja. Ako želite biti u toku s novostima, najbolje vam je pratiti službene stranice, gdje ćete pronaći i nešto više detalja o tome što tim priprema.

Rare ima novi projekt imena Everwild

Razvojni tim koji je mlađim igračima poznat po multiplayer zabavi Sea of Thieves, a onim starijima po brojnim platformerima dobio je nešto vremena da igračima pokažu na projekima kojima rade. Osim što će spomenuta gusarska igra uskoro dobiti veću nadogradnju, dobili smo najavu novog projekta imena Everwild.

Prema onome što možemo vidjeti i nešto malo detalja koje smo dobili, radi se o kooperativnom iskustvu u kojemu će igrači istraživati i preživljavati u prilično lijepom svijetu. Osim same najave nisu objavljeni nikakvi konkretni detalji - za platforme možemo pretpostaviti Xbox One, Scarlett i Windows 10, dok datum izlaska nećemo pogađati. Nemamo vas ni na koje službene stranice uputiti, pa čim saznamo nešto više ćemo vam javiti.

Wasteland 3 dobio datum izlaska

Iako su mnogi mislili da će Obsidian dobiti čast zatvaranja prezentacije, zadnja najava i prikaz koje smo dobili bile su vezane uz RPG iza kojeg stoji inXile Entertainment, Wasteland 3. Prva reakcija igrača na najavu koja je stigla za vrijeme sajma E3 nije bila baš pozitivna, zato što je trailer imao drugačiji štih od prijašnjih nastavaka, pa je tim to u međuvremenu popravio i uvjerio igrače da će dobiti poboljšano iskustvo u novom svijetu.

Igrači će u post-apokaliptičnom okruženju posjetiti saveznu državu Colorado, a što ona krije saznat ćemo 19. svibnja 2020. godine. Igra će najprije biti dostupna za PC i Xbox One, a zatim će stići na druge platforme. Predbilježbe su otvorene od danas, a oni koji plaćaju Xbox Game Pass pretplatu imat će pristup čim igra postane dostupna. Sve što je tim do sada objavio nalazi se na ovim stranicama.

Sony ekskluzive stižu na Xbox One

Prilično iznenađenje stiglo je u obliku najava portova Sony ekskluziva za Microsoftovu aktualnu konzolu. Iako je Sega počela s prebacivanjem akcijskog serijala Yakuza na PC, nitko baš nije očekivao da će i vlasnici Xboxa One dobiti priliku vidjeti čime se to bavi Kazuma Kiryu. Za vrijeme prezentacije najavljeni su Yakuza 0, Kiwami i Kiwami 2 koji bi trebali stići početkom iduće godine i za Game Pass.

Uz ovaj serijal, najavljeni su i portovi za originalnu Kingdom Hearts trilogiju, što je možda manje čudno jer je najnoviji Kingdom Hearts istovremeno izašao za PS4 i Xbox One. Kako bilo, Kingdom Hearts 1.5, 2.5 i 2.8 će iduće godine biti dostupni za igranje i na Microsoftovoj konzoli. I već kad smo kod Square Enixa kao izdavača, najavljeni su portovi za Final Fantasy VII do XV, te će sve igre biti dostupne za Xbox Game Pass.

Cijela hrpa drugih najava

Za početak, kao i za vrijeme svake prezentacije, svojih par minuta su dobili indie naslovi putem ID@Xbox montaže:

Microsoft se ovog puta jako usmjerio na svoju pretplatu, koja nažalost još uvijek legalnim putem nije dostupna kod nas, ali čim bude, radi se o izvrsnoj ponudi brojnih naslova - što indie, što velikih, kojima imate pristup čim izađu i to u konačnoj, punoj verziji. Među novostima su The Witcher 3: Wild Hunt, Rage 2 i neki od naslova koje smo već spomenuli. Nešto je dostupno odmah danas, dok će druge naslove Microsoft dodavati postepeno.

Dva nezavisna tima s kojima smo se do sada imali prilike upoznati kroz The Flame in the Flood i Virginia su iskoristili Microsoftovu prezentaciju za najavu svojih novih igara. Budući da im je prva igra prošla prilično dobro, i u drugoj su se odlučili za avanturu, ali ovog puta ćete pratiti tri različita lika u svijetu s nadnaravnim pojavama.

S druge strane, Drake Hollow je logičan korak za The Molasses Flood, budući da im je prvi projekt bio single player survival naslov u post-apokaliptičnom svijetu. Novi projekt je i dalje survival, samo kooperativno iskustvo za četiri igrača u kojem ćete skupljati materijale, boriti se protiv svakakvih beštija i graditi sela kako biste štitili titularna bića Drakes.

Još jedan tim koji je odlučio pokazati na čemu rade je francuski Dontnod Entertaiment, većini igrača poznat po prvoj i drugoj sezoni Life is Strange. Službeni opis kaže sljedeće: "Tell Me Why je najnovija avantura s naglaskom na priči za koju je zaslužan Dontnod Entertainment. U ovom intimnom trileru blizanci Tyler i Alyson koriste svoju posebnu povezanost kako bi otkrili tajne svojeg problematičnog djetinjstva. Radnja se odvija u predivnom malom gradiću na Aljasci i donosi živopisne likove, ozbilje teme i teške odluke". Datum izlaska je zasad ljeto 2020. godine, a za platforme ćemo pretpostaviti PC i Xbox One.

Ako vas ostale najave zanimaju, preporučit ćemo vam da pogledate cijelu prezentaciju koja je trajala nešto više od sat i pol. Ona se nalazi u nastavku, dok sve novosti s proslave X019 možete pratiti na ovim stranicama.