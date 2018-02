Android - Dobio neželjene mp3-ce s mobitelom

P: Imam problem na svom mobitelu (LEAGOO Z5). Nekoliko pjesama došlo je na njemu i ne mogu ih izbrisati. Izbrišem ih, no one se ponovno vrate na mobitel.

O: Niste napisali kojim programom ste ih pokušali izbrisati te je li vam uređaj rootan, dakle imate li administratorska (root) prava. Mogli biste pokušati programima poput ES File Explorer ili Total Commander, ali prvo morate rootati smartfon. Kako niste napisali da imate rootan smartfon, dalo bi se pretpostaviti kako su onda te datoteke dio ROM-a, tj. firmwarea (operacijskog sustava) mobitela, a ne da su naknadno iskopirane na mobitel. Kako ipak ne bi sve ostalo na pretpostavci, skinuli smo službeni firmware za vaš mobitel sa stranice proizvođača i raspakirali arhivu u kojoj smo pronašli 1,4 GB veliku datoteku system.img, koja je okosnica operacijskog sustava na smartfonima s Androidom. Ta datoteka zapravo je preslika ext4 particije, a otvorili smo je programom Android ICS JB EXT4 imagefile unpacker, koji se besplatno može skinuti sa SourceForgea. Dalje je samo trebalo proći kroz mape kako bismo našli mp3 ili kakve druge audiodatoteke. Našli smo ih u mapi custom – četiri komada mp3-ca.

Nažalost, situaciju nije baš lako riješiti. Već smo spomenuli rootanje i brisanje nekim programima, no ako to ne pali, najlakše bi bilo da pronađete već gotov korisnički ROM iz kojeg je netko već obrisao datoteka pa da njime flashate mobitel. Opet, i sam proces flashanja u pravilu nije baš jednostavno napraviti. Ako ste ga svladali (i za to će vam trebati root pristup), onda ćete još morati istražiti i kako izraditi svoju verziju firmwarea iz službenog firmwarea, iz kojeg ćete obrisati neželjene mp3-ce. Sve to zahtijeva dosta učenja ako se dosad time niste bavili i upitno je isplati li vam se to raditi samo zbog četiri neželjene pjesme na smartfonu.

Proizvođači smartfona mogu svašta upakirati u firmware, čega se nekad nemoguće riješiti bez instalacije modificiranog firmwarea. Još je dobro kad su u pitanju samo mp3-ce, kao u ovom slučaju – proizvođač, ili čak prodavač, smartfona može u firmware ugurati razne neželjene programe pa i sigurnosno problematičan ili čak špijunski softver

Smartfoni su u osnovi računala s operacijskim sustavom koji je daleko manje otvoren i podesiv nego, primjerice, Windowsi pa nije moguće, ili barem nije lako, napraviti neke stvari koje pod Windowsima uzimamo zdravo za gotovo