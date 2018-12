Božićni darovi, ali i više od toga

U ovogodišnjem vodiču za kupnju IT darova možete pronaći zaista svašta – od bežičnih punjača i slušalica, preko gaming periferije i smartfona, pa sve do prijenosnih računala. Na popisu se nalaze stvari za kućnu uporabu, poslovnu uporabu, gaming i outdoor. Iako smo planirali odvojiti popise za pojedine segmente, ipak smo od toga odustali jer se mnogi proizvodi vrlo lako mogu svrstati u više kategorija. Odlučili smo jednostavno sve pomiješati i staviti pred vas, bez ikakva reda. Jednostavno, savjetujemo da temu čitate od početka, i vjerujemo da će vas štogod iznenaditi i zainteresirati.

Darovi koje su nam predložili domaći trgovci nalaze se u svim cjenovnim kategorijama. Možete pronaći ponešto za nekoliko stotina kuna, ali i stvari čija cijena premašuje 5.000 kn. Mnogi od vas za Božić i u drugim sličnim prigodama poklanjaju simbolične darove, ali ima i onih kojima novac nije odlučujuć. U svakom slučaju, popis pred vama skriva mnoge zanimljive prijedloge, kako za vašu voljenu osobu, tako možda i za vas osobno. Možda jednostavno kraj godine želite začiniti nabavkom novog računala, opreme ili rješenja za ured. Možda si želite dnevnu sobu obogatiti vrhunskim zvukom. Bilo kako bilo, uoči Božića mnogi trgovci imaju bogatiju ponudu i veće popuste, prosinac je mjesec najviše potrošnje, i to je zasigurno razdoblje u godini kad je dobro planirati nabavku.

► Mini foto pisač

HP Sprocket Plus Photo Printer

Danas svi fotografiraju mobitelom, no na kraju se obično dogodi da sve fotografije ostanu na SD kartici ili u internoj memoriji smartfona. Ipak, ne treba biti tako. Jeste li razmišljali o tome kako bi bilo da uvijek uz sebe imate džepni mini pisač koji će na licu mjesta ispisati fotografiju koju ste upravo „okinuli“? HP Sprocket Plus Photo Printer je upravo to. Veličinom je gotovo identičan smartfonu, a i masa mu je tek 200 grama. Spaja se na mobitel putem bluetootha ima vlastiti 512 MB memorije i ispisuje mini fotografije dimenzije 8,7 x 5,8 cm. Idealan i praktičan božićni dar.

1199 kn @ HP Brand Store

► Tipkovnica i miš

Logitech MK540 Advanced

Radite li često na računalu, osim monitora, izuzetno je važno da imate kvalitetnu tipkovnicu i miša. Logitech MK540 Advanced set je koji uključuje bežičnu tipkovnica i miša vrhunske kvalitete. Izrazito tiha tipkovnica s podesivim nagibom, otporna je na prolijevanje tekućine, a ergonomski miš s naprednim optičkim praćenjem dizajniran je za ljevake i dešnjake. Iako se radi o bežičnoj opremi, baterije tipkovnice trebat ćete zamijeniti tek nakon 36, a miša tek nakon 18 mjeseci rada. Tipkovnica i miš vrlo su praktičan dar kojim ne možete pogriješiti.

485 kn @ Chipoteka

► Pametna narukvica

Cubot S1

Cubot S1 pametna je sportska narukvica koja nudi mnoštvo senzora – barometar, termometar, brojač otkucaja srca, praćenje trčanja, spavanja, hodanja… Uza sve to, vodootporna je (IP65), moguće ju je povezati na smartfon i pomoću nje kontrolirati medijski player. Narukvica je izrađena od medicinskog TPU-a za ugodnije nošenje, a masa joj je tek 24,5 grama. Ako se vaša bolja polovica bavi trčanjem ili drugim oblikom tjelovježbe, pametna narukvica dobro će joj doći i nećete pogriješiti odaberete li je kao dar pod božićnom jelkom, a uz sve navedeno, cijena joj je i više nego popularna.

299 kn @ Se-Mark

► Prijenosno računalo

Lenovo Ideapad Yoga 530-14

Tražite li prijenosno računalo iznimnih karakteristika, a koje se nečime posebno ističe iz mase, potražite nešto iz linije Yoga prijenosnika. Riječ je o hibridnim 2-u-1 uređajima, kojima je zaslon osjetljiv na dodir i može se zakrenuti za 360°, čime se pretvara u tablet. Osim navedene funkcije, Yoga 530-14 ima 14-inčni full HD zaslon, 8 GB RAM-a i SSD kapaciteta 256 GB te predinstalirani Windows 10. Tu je i masa konektora te čitač otiska prsta i pozadinsko osvjetljenje tipkovnice, a sve to smješteno je u kompaktno kućište mase tek 1,74 kg. Uz uređaj dolazi i aktivna olovka za rad u tablet modu.

6199 kn @ Lenovo Store Arena centar

► Gaming stolac

E-BLUE COBRA Racing Design

Računalo za igranje i rad dobit će sasvim novu dimenziju uparite li mu udoban stolac. Gaming stolac E-BLUE COBRA Racing Design vrlo je udoban i kvalitetno izrađen, a ne mora nužno biti rezerviran za gejmere. Izrađen je od visokokvalitetne PU kože, koja jamči prozračnost i toplinsku disperziju, a otporna je na habanje. Tu je i čelična podloga od pet točaka. Nasloni za leđa i ruke potpuno su podesivi, a kotači su izrađeni tako da maksimalno smanje buku pri pokretanju. No, najbolje je to da joj je i cijena prilično povoljna za ono što nudi.

1999 kn @ H18 Megastore

► GPS pametni sat

Garmin Instinct

Iz obitelji robusnih GPS satova dolazi Garmin Instinct, kreiran u skladu s američkim vojnim standardom 810G za toplinu, udarce i vodu (vodootporan na dubinama do 100 metara). Ugrađeni kompas s tri osi i barometarski visinomjer te višestruki sustavi satelita globalne mreže (GPS, GLONASS i Galileo) olakšavaju vam praćenje u zahtjevnim okruženjima. Tu su i ostali senzori – mjerenje pulsa, aktivnosti i razine stresa te mogućnost kreiranja različitih profila za trening. Baterija mu traje do 14 dana kada se upotrebljava kao pametni sat, do 16 sati u GPS načinu rada te do 40 sati u načinu rada za uštedu energije UltraTrac.

2350 kn @ Garmin

► Optički gaming miš

Logitech G300s

Ljudi koji se često igraju trebaju vrhunsku i izdržljivu periferiju. Logitech G300s optički je gaming miš koji pruža upravo to, a k tome je i vrlo povoljan. Nudi devet programabilnih tipki i pohranjivanje do tri profila za bržu i bolju igru, a ergonomski je prilagođen za ljevake i dešnjake. Od ostalih specifikacija, tu je razlučivost do 2500 dpi, vrijeme odaziva od samo 1 ms te masa od tek 109 grama. Ako miša koristi više osoba, svakom profilu korisnika moguće je dodijeliti vlastitu boja osvjetljenja kako biste lakše prepoznali svoj identitet, uz koji su povezane i individualne postavke rada.

229 kn @ Chipoteka

► Pametna kućna kamera

Panasonic HNC 800

Pametna kućna kamera vrlo je povoljan način za uvođenje određene razine sigurnosti u dom. Ta kamera moderna je i elegantna. Zahvaljujući tankom i elegantnom dizajnu, možete ju smjestiti u svaku prostoriju, neovisno o njenom unutarnjem uređenju, jednostavno je postaviti na policu, ormarić, stolić, ili je pričvrstiti na unutarnji zid. Od specifikacija tu je razlučivost Full HD 1080p i kut snimanja od 142°. Kamera šalje upozorenja preko mobilne aplikacije, a moguće ju je dodatno povezati sa sustavima pametnog doma. Ovaj model nudi i mogućnost dvosmjernog razgovora, noćno gledanje do 5 metara te aktivaciju na temelju otkrivanja pokreta, zvuka ili promjene temperature.

999 kn @ Se-Mark

► Gaming stolac

Playseat Challenge

Stolac za igranje poklon je namijenjen onima koji slobodno vrijeme vole kratiti pred svojom gaming „kantom“ ili konzolom. Na tržištu postoje i mnogi stolci namijenjeni pojedinim vrstama igara. Pa tako, izdvajamo model Playseat Challenge namijenjen prvenstveno simulacijama vožnji. Na osovini stolca nalazi se mjesto za ugradnju upravljača tj. volana i pedala. Uz ovakav stolac utrke će postati jedno sasvim novo iskustvo jer ćete imati osjećaj kao da sjedite u bolidu. Playseat Challenge je kompatibilan s gotovo svim igraćim konzolama i upravljačkim mehanizmima koje možete pronaći na tržištu.

1499 kn @ ADM Računala

► Bluetooth bežični miš

Logitech MX Master 2S

Logitech MX Master 2S perjanica je ponude u kategoriji miševa. Riječ je o bežičnom mišu s ergonomskim dizajnom, laserskim praćenjem Darkfield, povezivanjem preko Bluetootha i naprednim scroll kotačićem. MX Master 2S ima vrlo kvalitetan laserski senzor razlučivosti 4000 dpi, koji radi na gotovo svakoj površini, pa čak i na staklu. Ugrađena baterija vrlo brzo se puni, a napunjena može izdržati preko 70 dana. Miša je moguće istodobno upariti s do tri različita uređaja te se jednostavnim pritiskom tipke prebacivati među njima.

749 kn @ Mikronis

► Slušalice

Logitech G430 7.1 surround gaming headset

Slušalice Logitech G430 isporučuju 7.1 surround zvuk koji savršeno upotpunjava doživljaj tijekom igranja. Riječ je o potpuno opremljenim multipozicijskim slušalicama, s kontrolama na kabelu i sklopivim noise-canceling mikrofonom. Uz iznimno udobne sportske jastučiće i ultralaganu konstrukciju, idealne su za dugotrajno igranje. Želite li za Božić darivati gejmera onime što voli, svakako razmislite o kvalitetnom headsetu, a s Logitechom sigurno nećete pogriješiti. Model G430 dolazi s trogodišnjim jamstvom.

499 kn @ Instar informatika

► Monitor

ViewSonic VX2758-C-MH 27”

Jeste li razmišljali o nabavci zakrivljenog gaming monitora? Kada ga jednom isprobate, zaljubit ćete se u njega na prvi pogled jer imate dojam kao da se nalazite “unutra”. Kako kvalitetan monitor ne treba nužno biti skup, dokaz je model ViewSonic VX2758-C-MH, dijagonale 27”, omjera 16:9 i razlučivosti Full HD. Tu je frekvencija osvježenja od 144 Hz, koja jamči da vam oči vječno budu zahvalne jer razlika i pri svakodnevnom radu je drastična. Na stražnjoj strani monitora nalaze se dva HDMI i VGA priključak. Monitor je pokriven trogodišnjim jamstvom.

2099 kn @ H18 Megastore

► Prijenosno računalo

Acer Swift 3

Planirate li kupiti kvalitetno prijenosno računalo, Božić je najbolje vrijeme za to. Iz ponude smo izdvojili Acer Swift 3, model SF314 u crvenoj boji. Radi se o kompaktnom prijenosniku mase tek 1,45 kg te dijagonale 14”, s IPS zaslonom tankog ruba i razlučivosti Full HD. Pokreće ga Intel Core i3 procesor 8. generacije, uparen sa štedljivom grafikom Intel UHD 620, uz 8 GB RAM-a i SSD-om kapaciteta 256 GB. Uz predinstalirani Windows 10, jamčimo da ćete biti prezadovoljni brzinom rada. Od ostalih dodataka, tu su četiri USB konektora različitih vrsta, HDMI, čitač kartica te čitač otiska prsta. Valja svakako izdvojiti izdržljivu bateriju autonomije do 12 sati.

5499 kn @ Mikronis

► Foto držač

Adonit Photo Grip

Ako osoba kojoj namjeravati kupiti dar voli koristiti smartfon za fotografiranje, ovaj gadget će joj se zasigurno svidjeti. Adonitov foto držač omogućuje jednostavno fotografiranje mobitelom. Moguće ga je okrenuti u položeni ili uspravni položaj, a uz pomoć odvojivog bluetooth okidača, tj. malog daljinskog upravljača, moguće je snimanje i fotografija s udaljenosti do 10 m. Tu je i precizna olovčica za uređivanje fotografija na licu mjesta. Držač dolazi s mini stativom, torbicom za prenošenje te trakom za nošenje oko vrata.

349 kn @ Sonus Art

► Smartfon

Cubot Magic

Ima li vaša bolja polovica mobitel koji godinama nije mijenjala, Božić je prava prilika da je iznenadite nečim novim. Cubot nudi različite modele smartfona, temeljene na Androidu vrlo dobrih karakteristika, a po iznimno povoljnim cijenama. Jedan od takvih modela je i Cubot Magic, koji ima 5-inčni zaslon HD razlučivosti s IPS 3D matricom. Pokreće ga četverojezgreni procesor, uparen s 3 GB RAM-a i 16 GB interne memorije, proširive SD karticom. Magic je Dual SIM model, a ima odvojivu bateriju kapaciteta 2600 mAh. Ovo je svakako jedan od boljih izbora u toj cjenovnoj kategoriji.

799 kn @ Se-Mark

► Mehanička tipkovnica

Roccat Horde

Mehanička tipkovnica postala je svojevrsni must-have, kako za gaming populaciju, tako i za svakodnevni rad. Roccat Horde vrlo je povoljna mehanička tipkovnica, koja koristi tehnologiju membranskih tipki. Dakle, riječ je o hibridu koji spaja mehaničku i membransku tipkovnicu. Rezultat je brži odaziv i ugodno tipkanje bez suvišne buke. Tu je i višefunkcijski kotačić kojim kontrolirate multimediju, svjetlinu, kontrast, razlučivost i sl. Roccat Horde dolazi s plavim pozadinskim osvjetljenjem, a u ponudi je i model Horde AIMO koji nudi prilagodljivo RGB osvjetljenje, a cijena mu je stotinjak kuna viša.

519 kn @ Instar informatika

► Diktafon

Philips DVT2510

Zašto nekome darovati digitalni diktafon, kad svaki mobitel u sebi ima funkciju snimanja zvuka? Razlog leži u kvaliteti. Budući da ima dva ugrađena osjetljiva mikrofona, DVT2510 snima zvuk u stereo formatu i kvaliteti MP3 ili PCM do 1411 kbps. Zapisi se pohranjuju na 8 GB interne memorije, koja je proširiva SD karticom. Tu je i mogućnost aktiviranja snimanja glasom – snimanje će započeti čim progovorite, a prestati čim završite govor. Diktafon je izvrstan dar za novinara, ili glazbenika koji želi zabilježiti demo snimku.

649 kn @ Emobile.hr

► Projektor

LG CineBeam PF50KG

Razmišljate li o investiciji u smjeru videoprojekcije za poslovni prostor ili kućno kino, projektor bi mogao biti izvrsno rješenje. Međutim, i u ovom svijetu postoje “fićeki” i “mercedesi”. Želite li kvalitetu, pazite na specifikacije. Izdvojit ćemo model LG PF50KG – riječ je o kompaktnom full HD projektoru s LED žaruljom, koji sliku projicira iz neposredne blizine platnu ili zidu. U samo nekoliko sekundi sliku će automatski prilagoditi površini na kojoj se vrši projekcija. Bitno je napomenuti da se radi o bežičnom projektoru s baterijom koja traje do 2,5 sata, a koji od konektora ima HDMI, USB, LAN i USB Type-C. Osim toga, video možete reproducirati i preko Bluetooth konekcije.

4699 kn @ HGSPOT Informatika

► Pisač za naljepnice

Brother PT-P300BT P-touch CUBE

Zaseban pisač samo za naljepnice? Je li to nekome zaista potrebno? Kad ga jednom isprobate i počnete koristiti, reći ćete si: “Pa kako sam do sada živio bez ovoga?”. Brotherov P-touch CUBE namijenjen je prije svega korisnicima iOS i Android sustava, a Bluetoothom lako se povezuje sa smartfonom ili tabletom. Naljepnice se oblikuju pomoću aplikacije P-touch Design&Print u raznim bojama i veličinama (širina do 12 mm), koristeći različite fontove, simbole, okvire i emotikone. Naljepnice su vodootporne i testirane u ekstremnim uvjetima. Kad nabavite ovaj pisač, prva stvar koju ćete napraviti bit će to da ćete označiti sve one čudne staklenke i vrećice po kuhinjskim elementima.

549 kn @ Zagit sistemi

► PC memorija

GEIL EVO Spear 8 GB, 2400 MHz

Kako stolnom računalu, na kojem se igrate, vratiti stari sjaj i brzinu? Mnogo ćete pridonijeti ugradnjom nove i bolje memorije, jer RAM je nevjerojatno važna komponenta za gaming, jer pruža prostor procesoru za obavljanje zahtjevnih zadataka. Izdvojili smo pločicu GEIL EVO Spear PC-19200 DDR4 od 8 GB, a koja radi na taktu od 2400 MHz. Klasični kompaktni dizajn ove pločice uklopit će se lako u većinu kućišta, a ima specijalno dizajniran i učinkovit sustav hlađenja, koji omogućuje i dostizanje viših performansi. GEIL za svoje memorije EVO Spear nudi doživotno jamstvo.

549 kn @ Links

► Monitor

LG Ultra UHD 4K 32UD99

Pronaći kvalitetan monitor nije nimalo jednostavan zadatak. LG je poznat prema kvaliteti svojih digitalnih panela, a od toga ne odskače ni monitor 32UD99. Riječ je o monitoru dijagonale čak 32” i UHD 4K razlučivosti (3840 x 2160) s IPS matricom. Ističe se dinamičkom HDR10 zasićenošću boja, što pruža izražajniju svjetlinu i isticanje dubljih sjena i silueta. Čak i ako videozapis nije u HDR kvaliteti, ovaj monitor ima algoritam za pretvaranje zapisa u HDR, a tu je i 95 DCI-P3 prikaz boja. Osim standardnih priključaka HDMI i DisplayPort, tu je i USB Type-C. Ovaj monitor je prava zvijer, kako za svakodnevni rad i gledanje filmova, tako i za igranje.

8999 kn @ HGSPOT Informatika

► Smartfon

Cubot King Kong 3 + V3 pametna narukvica

Cubotov King Kong 3 namijenjen je čvrstim, pravim muškarcima – građevinarima, planinarima, nautičarima, avanturistima, itd. Radi se o vrlo teškom mobitelu (282 grama), ali potpuno zaštićenom od svih vanjskih utjecaja, čemu svjedoči i certifikat IP68 otpornosti na vodu, prašinu i udarce. No, osim što je iznimno čvrst, ovaj uređaj ima i izvanredne karakteristike – kvalitetan 5,5-inčni HD zaslon, osmojezgreni procesor Helio P23, 4 GB radne i 64 GB interne memorije, dvostruka stražnja kamera i baterija enormno visokog kapaciteta od 6000 mAh, koja osigurava najmanje tri dana autonomije. Valja spomenuti i poboljšane mogućnosti navigacije te NFC senzor za beskontaktna plaćanja. U ograničenoj ponudi čeka vas i poklon - Cubot V3 pametna narukvica.

2199 kn @ Se-Mark

► Višenamjenski uređaj

Brother MFC-B7715DW

Opremanje ureda ispisnim rješenjem investicija je koja se vrlo brzo može vratiti kroz rad. Svi traže brzinu i kvalitetu uz uštedu. Brotherov laserski višenamjenski uređaj MFC-B7715DW ispisuje do 34 stranice u minuti uz nisku buku od tek 50 dB. Tu je automatski obostrani ispis, ladica za 250 papira te ugrađena žičana i bežična mreža. O tome da se radi u uređaju s kojim ćete uštedjeti, govori vam cijena originalnog tonera od tek 179 kn, a koji ima kapacitet ispisa do 2000 stranica. Osim ispisa, tu je i mogućnost kopiranja i skeniranja, a jamstvo na uređaj je 3 godine.

2350 kn @ Zagit sistemi

► Pametna narukvica

Garmin vívosmart 4

Garminov vívosmart 4 pametni je uređaj za praćenje aktivnosti, koji kombinira moderni dizajn s elegantnim metalnim nijansama i svijetlim, lako čitljivim zaslonom. Narukvica sadrži funkciju naprednog praćenja spavanja, uključujući REM fazu sna, i može mjeriti zasićenost krvi kisikom tijekom noći senzorom pulsnog oksimetra na zapešću. Alati za praćenje kondicije i zdravlja uključuju mjerenje pulsa na zapešću, cjelodnevno praćenje stresa te razne druge senzore. Tu su i namjenski mjerači vremena aktivnosti za hodanje, trčanje, vježbe snage, plivanje u bazenu i ostalo, a narukvicu je moguće upariti s drugim uređajima. Baterija traje do 7 dana, a u ponudi postoji nekoliko varijanti boja.

1090 kn @ Garmin

► Bluetooth zvučnik

Denon Envaya DSB-250

Denonov zvučnik Envaya DSB-250 spada već u Bluetooth zvučnike višeg ranga. Izuzetno je kompaktan i omogućuje do 10 sati rada na bateriji. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji aptX Bluetooth, može streamati glazbu u CD kvaliteti, a omogućuje i izuzetno preciznu sinkronizaciju sa spojenim uređajem prilikom gledanja filmova ili igranja igrica. Sadrži dva full-range drivera veličine 40 mm i veliku pasivnu membranu, zaslužnu za čisti i duboki bas, te specijalno pojačalo za izvrsno ugađanje zvuka. Ima ugrađen i mikrofon, a moguće ga je upariti sa smartfonom ili drugim Denonovim zvučnikom.

1267 kn @ Sonus Art

► Gaming monitor

LG 32GK850F

Svaki pravi gejmer mora imati i pravi monitor. LG-jev 32-inčni monitor kodnog imena 32GK850F, nudi izvrsne performanse za gejming. Frekvencija osvježenja od 144 Hz omogućuje ultraglatke prikaze scena, a tu je i vrijeme odziva od tek 1 ms, s redukcijom Motion Blur. Ovaj monitor ističe se HDR prikazom boja, što pruža izražajniju svjetlinu i isticanje dubljih sjena i silueta. Od dodatnih gejmerskih opcija, tu su dinamički sinkroniziranje akcije, stabilizator crne i ciljnik. AMD-ova tehnologija FreeSync 2 poboljšava fluidnost kretanja kroz brze igre u visokoj razlučivosti.

6699 kn @ Mikronis Gaming Store

► Prijenosno računalo

Acer Gaming Nitro 5

Acer Nitro 5 performansama je usklađeni gejmerski prijenosnik. Ovaj konkretni model 515 dolazi s procesorom AMD Ryzen 5 2500U i grafikom AMD Radeon RX 560X s 4 GB zasebne memorije. Prijenosnik ima 15,6-inčni full HD zaslon, a dolazi s 8 GB DDR4 RAM-a, koji radi na frekvenciji od 2133 MHz. Tu je i čvrsti disk kapaciteta 1 TB. Ako trebate dodatno pojačanje za vrijeme intenzivne upotrebe, možete preuzeti kontrolu nad procesom hlađenja pomoću tehnologije Acer CoolBoost. Fortnite ili Call of Duty Black Ops 4 letjet će na ovom stroju.

5299 kn @ Mikronis

► Dron

Vivanco QUADROCOPTER s kamerom

Funkcije malih bespilotnih letjelica variraju od igračaka za zabavu, do profesionalne opreme za snimanje. Tražite li lijep dar za dijete, ili možda za vlastitu razonodu, razmislite o dronu koji ćete moći puštati u prirodi, kao što se nekada puštao zmaj na vjetru. Vivancov QUADROCOPTER ima ugrađenu kameru razlučivosti 2 MP te četiri dodatne elise. Puni se preko USB-a, a baterija od 500 mAh tijekom leta izdržat će 8-10 minuta, što je dovoljno za malo dnevne razonode. No, čak i ako vam to nije dovoljno, u setu ćete dobiti i rezervnu bateriju.

399 kn @ Feniks kompjutori

► Bluetooth slušalice

Panasonic RP-BTS10

Vrlo povoljan, a koristan poklon ove su in-ear slušalice. Bit će korisne tijekom tjelovježbe, trčanja i drugih sportskih aktivnosti, tijekom dugačkih putovanja, ali i u svakodnevnim situacijama. Tko je ikada koristio slušalice, zna da je ključno njihovo neispadanje iz uha. Panasonic RP-BTS10 slušalice su koje se na izvor zvuka spajaju preko Bluetootha, a imaju i fleksibilne kukice koje sprječavaju ispadanje. Osim toga, vrlo su lagane (samo 22 grama), vodootporne prema standardu IPX2, i omogućuju više od 4 sata reprodukcije, uz 90 minuta punjenja baterije. Dostupne su u nekoliko boja – crna, zelena, bijela i plava.

299 kn @ Se-Mark

► Prijenosni punjač smartfona

MiPow Power Cube X

Power Cube X prijenosni je bežični punjač visoke kvalitete i elegantnog dizajna, kapaciteta 5000 mAh. Odlikuje ga brzo punjenje mobitela pomoću kabela od čak 3A, a bežično punjenje radi na 1A. Punjač se nalazi na vlastitom docku, a smartfon je moguće puniti istovremeno kad se puni i punjač, kojemu je potrebno 4 sata do punog kapaciteta. Ako imate potrebu izaći, samo odvojite punjač od docka i ponesite ga sa sobom. Power cube X dock je elegantan i može se koristiti u kući ili u uredu. Ovaj bežični punjač vrlo je praktičan i sigurno će obradovati vlasnika smartfona s opcijom bežičnog punjenja.

429 kn @ Emobile.hr

► AV receiver

Denon AVR-X1400 receiver

Želite li dnevnu sobu obogatiti kvalitetnom slikom i zvukom, potreban vam je dobar AV receiver. AVR-X1400 je 7.2 kanalni AV surround receiver s ugrađenom HEOS tehnologijom. U potpunosti je kompatibilan s najnovijim HDMI 2.0 i HDCP 2.2 specifikacijama na svih šest svojih HDMI ulaza, a između ostalog nudi i 4K Ultra HD 60 Hz video. AVR-X1400 posjeduje ugrađene multiroom funkcionalnosti kako bi omogućio uživanje u dva različita izvora u različitim sobama u isto vrijeme. Također, uz pokretanje multimedije iz lokalne mreže, podržani su i streaming servisi AirPlay i Spotify Connect

2990 kn @ Sonus Art

► GPS pametni sat

Garmin Fēnix 5 Plus

Garmin Fēnix 5 Plus vrhunski je GPS multisport pametni sat, s tehnologijom mjerenja pulsa na zapešću i kartama TopoActive Europe u boji i naprednim navigacijskim senzorima koji rade u zahtjevnim okruženjima. Prikladan je za avanture zahvaljujući robusnom dizajnu, koji uključuje okvir od nehrđajućeg čelika ili titana s ugljičnim slojem dijamantnih svojstava (DLC). U njega je moguće pohraniti glazbu i bežično ga povezati sa slušalicama, a ima i funkciju mjerenja zasićenosti kisika u krvi te je u potpunosti kompatibilan s Deezer uslugom. Baterija mu traje do 12 dana kada se upotrebljava kao pametni sat, te do 8 sati u GPS načinu rada s reprodukcijom glazbe.

6590 kn @ Garmin

► Gaming stolac

Playseat Evolution PRO Alacntara

Spomenuli smo da je pravi gaming stolac izvrstan poklon za gejmera. Međutim, uvijek morate provjeriti o kakvim vrstama igara se radi, budući da na tržištu postoje stolci namijenjeni raznim igrama. Playseat Evolution PRO Alcantara je gotovo profesionalni stolac namijenjen simulacijama vožnji. U njemu ćete se osjećati kao pilot formule 1 ili rally automobila. Vrlo je udoban, stabilan i u potpunosti prilagodljiv, a iako izgleda glomazno, sklopljen će zauzeti vrlo malo prostora. Kompatibilan je gotovo sa svim igraćim konzolama i upravljačkim mehanizmima koje možete pronaći na tržištu.

2499 kn @ ADM Računala

► Smartfon

Cubot P20

Cubot P20 smartfon je opremljen ogromnim 6,18-inčnim zaslonom razlučivosti FHD+, koji nudi vrlo dobru oštrinu i svjetlinu. Ima osmojezgreni MediaTekov procesor, 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije. Svakako valja izdvojiti “čisti” tvornički sustav Android 8.0 koji pridonosi brzini rada, te bateriju velikog kapaciteta od 4000 mAh, koja omogućuje 2-3 dana rada. Tu je opcija brzog punjenja 5V/2A, čitač otiska prsta, dva SIM utora, stražnja dvostruka kamera razlučivosti 20+2 MP te prednja selfie kamera od 13 MP. Kada u sve dodamo popularnu cijenu, pri nabavci novog smartfona i ovaj model svakako valja ozbiljno uzeti u razmatranje.

1699 kn @ Se-Mark

► Bluetooth slušalice

Audio Technica ATH-S200

Audio Technica ATH-S200 iznimno su udobne, bežične, naglavne slušalice s 40 mm driverima, koje nude odličan zvuk i dugo trajanje baterije (do 40 sati). Spajaju se na bilo koji uređaj koji nudi Bluetooth konekciju, a omogućuje stabilan i pouzdan bežični prijenos glazbe tijekom putovanja na posao ili fakultet. Vrlo su lagane (190 g), jednostavno se sklapaju i spremaju u priloženu futrolu. Na lijevom kućištu slušalica nalazi se gumb za jednostavnu kontrolu glasnoće, pokretanje glazbe i pozive, a integrirani mikrofon znači da možete primati pozive u pokretu bez potrebe da uređaj vadite iz džepa ili torbe. Dolaze u četiri boje – crna, bijela, crno-crvena i sivo-plava.

499 kn @ Sonus Art