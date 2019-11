Dokumenti na USB sticku kao shortcuti

PROBLEM

Na USB sticku svi fajlovi koje imam prikazani su kao shortcuti. Preskenirao sam stick, virusa nema. Sjećam se da sam ga nosio u printarnicu, no što se dogodilo, ne znam. Prije toga nije bilo tako. Kad pokušam otvoriti datoteku, pojavi se kao na priloženoj slici. U čemu je problem, kako vratiti datoteke u normalu?

ODGOVOR

Kad vam se prikaže okvir od Windows Script Hosta, postoji velika vjerojatnost da je to maslo nekog malicioznog programa

Slika koju ste priložili prikazuje kako Windows Script Host pokušava izvršiti naredbe iz datoteke “F:\windows_api.vbs”, koja ne postoji na USB sticku. Što se zapravo dogodilo? Prema svemu sudeći, USB stick ste stavili u malicioznim programom inficirano računalo.

Zloćudni softver je potom (vjerojatno) obrisao datoteke koje ste imali na USB sticku, a umjesto njih postavio shortcute na svoju malicioznu skriptu. Znači, taj zloćudni softver pokušao se osigurati da ćete ga, “otvaranjem” dokumenta na drugom računalu, zapravo instalirati na to drugo računalo. Spornu malicioznu .vbs datoteku vjerojatno je obrisalo neko računalo u koje ste utaknuli USB stick.

Uglavnom, vaših dokumenata koji su se nalazili na tom USB sticku vjerojatno više nema (uključite prikaz skrivenih datoteka u Windowsovom Exploreru – možda ih je zloćudni program samo sakrio). Možete ih eventualno programom poput Recuve pokušati odbrisati.

Sad je za ovo već kasno, no za ubuduće – nikad, ali baš nikad nemojte važne dokumente držati samo na jednome mjestu/mediju. Neka budu na barem dva, možda i tri mjesta, a preporučljivo je i da ih “gurnete” u neki oblak (Dropbox, Google Drive, One Drive...). Uvijek morate imati na umu da bez dokumenata možete ostati u svakom trenutku – može to biti nekakav virus, može se uređaj pokvariti, možete USB stick izgubiti... Zamjene za dobar i redovit backup NEMA.