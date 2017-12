Fotografije - Odmagljivanje

P: Zanima me može li se kod ove fotografije išta učiniti. Nisam primijetio da je došlo do kondenzacije na leći pa je dio fotografije ispao mutan. Je li ikako moguće središnji dio, osobu, izoštriti?

Na izvornoj fotografiji vidljivo je da je kondenzacija povećala svjetlinu, smanjila kontrast i degradirala detalje primarno u sredini kadra

O: To su vrlo problematične situacije jer je ta kondenzacija dovela do gubitka informacija u slici, a vi prilikom obrade fotografija možete raditi samo s onim informacijama (detaljima) koje imate (osim ako ih ne ucrtavate ili na neki drugi način “izmišljate”). Dakle, u osnovi možete izoštriti (pojačati rubove detalja) i povećati kontrast. Hoćete li postići ono što želite, ovisit će o količini detalja koji su zadržani u slici, a je li vam to dovoljno, vidjet ćete nakon obrade.

1. RawTherapee – korekcija zamagljenosti

U novijim verzijama Lightrooma postoji funkcija Dehaze (“odmagljivanje”) koja bi mogla pomoći. U većini programa postoje funkcije izoštravanja (Sharpen, Unsharp Mask) i povećavanja općeg (Contrast, igranje s krivuljama) i lokalnog kontrasta (klizač Clarity u Lightroomu). U besplatnom RawTherapeeu, koji koristimo za ovaj primjer, postoji kartica Detail (Alt+d) s nekim istim, nekim malo drugačijim funkcijama. Tako se tu može iskoristiti Sharpening (izoštravanje), Edges (isticanje rubova), Microcontrast (slično kao Clarity u Lightroomu). Za ovaj konkretni primjer u prvoj kartici (Exposure) trebalo bi se poigrati i s ekspozicijom i tonskom krivuljom (mi smo zatamnili sliku, s obzirom na to da je kondenzacija problematični dio slike posvijetlila, pri čemu smo koristili i krivulju u obliku slova S).

2. Gimp – parcijalno apliciranje korekcije

Valja napomenuti da sve te promjene utječu na cijelu sliku – znači izoštrit ćete detalje i povećati kontrast na cijeloj slici, a to u ovakvim slučajevima ne želite jer bi tada i dalje ostala velika razlika u oštrini i detaljnosti između problematičnog i neproblematičnog dijela, a i neproblematični dijelovi bili bi preizoštreni i prekontrastni. Stoga se tu možete poslužiti trikom. U programu za obradu slika koji podržava slojeve, poput besplatnog Gimpa, stavite obrađenu fotografiju iznad originalne i dodate joj masku za prozirnost: desni klik na sloj > Add Layer Mask > Black (full transparency). U ovom trenutku vidite samo originalnu sliku jer je obrađena slika posve prozirna. Sad morate bijelim kistom (varirajte neprozirnost/opacity i veličinu/size kista) “šarati” po slici (tj. maski sloja s obrađenom slikom) – ali samo po onim dijelovima koje želite “poboljšati”. U ovom slučaju to je osoba u središtu kadra i ponešto osoba iza nje, s obzirom na to da su one najjače bile pogođene zamagljenom lećom. Korisnicima Lightrooma ovaj proces je jednostavniji jer u samom Lightroomu imaju “kist” pa korekcije već i u njemu mogu raditi samo na dijelovima slike.