Ima li smisla koristiti mehanički disk za rasterećenje SSD-a?

Što su podaci u NAND flash memoriji "gušće" stisnuti (to posebice vrijedi za QLC i TLC), to su NAND čipovi obično manje trajni, jer tada podnose manji broj brisanja/zapisivanja. Bi li onda možda bolje bilo "trošiti" mehanički disk umjesto SSD-a?

Problem

Već 3 godine koristim samo 240 GB entry level SSD (Kingston UV400). Nisam heavy user, niti koristim PC za išta osim za surfanje, YouTube, Office i filmove. E sad, Kingston SSD Manager kaže da je SSD life još na 98%, što je po meni i više nego dobro za 2-3 godine star PC. Imam par osnovnih programa instaliranih i to je to, jedino što se stalno piše/briše su torrent-filmovi. Zanima me je li bolje dokupiti neki običan HDD samo za to brisanje/pisanje (eventualno i da puknem sve slike i pjesme na njega)?

Odgovor

S "trošenjem" SSD-ova su danas valjda već svi upoznati - ćelije u memorijskim čipovima u SSD-ovima imaju ograničeni broj brisanja (a samim time i zapisivanja, jer se ćelije prije zapisivanja podataka moraju obrisati), stoga što se manje na njih zapisuje, pri čemu je važno uzeti u obzir i vrstu NAND čipova, to će životni vrijek SSD-a biti dulji.

Više bitova po ćeliji (veća gustoća podataka) znači manje izdržljive, manje trajne NAND flash memorijske čipove

Prema navedenom, reklo bi se da je stanje vašeg SSD-a i dalje sasvim u redu, odnosno nije nužno da kupujete drugi uređaj. A i kad ovog "potrošite", za očekivati je da će se za istu cijenu moći kupiti SSD značajno većeg kapaciteta. Naravno, kupovinom drugog uređaja sada, kojeg biste krcali podacima koji se često mijenjaju (čime biste ujedno oslobodili prostor s postojećeg SSD-a), produljili biste radni vijek postojećem SSD-u.

S druge strane, s obzirom da se provlačite i s 240-gigabajtnim SSD-om, možda vam mehanički disk nije ni nužan, nego bi vam mogao biti dovoljan još jedan SSD od 240 GB? Da, za istu cijenu dobili biste 2-4x više prostora na mehaničkom disku pa sami morate procijeniti je li vam bitniji kapacitet ili brzina/pouzdanost. Ujedno, SSD-ovi su, za razliku od mehaničkih diskova, posve nečujni (osim ako imate tu nesreću da baš u vašem primjerku SSD-a završi "zujavi" keramički kondeznator, a i tada bi SSD bio znatno tiši od diska).

Nismo tu spominjali trajnost - u teoriji mehanički bi diskovi trebali biti trajniji, pogotovo ako nećete na SSD-u ostavljati puno slobodnog prostora, no sami po sebi puno su nepouzdaniji zbog pokretnih dijelova, te obično dolaze s kraćim jamstvom, pogotovo ako se cilja na jeftinije modele. A i SSD-ovi ne bi trebali imati problema s trajnosti ako ih do kraja ne držite zakrcanima podacima.

Mehanički su diskovi i dalje popularni, pogotovo u zemljama sa slabijom kupovnom moći, kao što je naša, jer za isti novac nude višestruko viši kapacitet od SSD-ova pa su im zbog toga mnogi spremni progledati kroz oči zbog drugih nedostataka (sporost, pouzdanost)

Možda je zgodno za napomenuti - iako su, zbog pokretnih dijelova, mehanički diskovi manje pouzdani od SSD-ova, ako SSD crkne, vrlo vjerojatno ste ostali bez svih podataka s njega, dok kod mehaničkog diska često ima nade, barem za povrat dijela podataka. Razlog je tome što je najčešće najveći dio magnetskih ploča kod mehaničkih diskova, na kojima su zapisani podaci, neoštećen, te stoga potencijalno čitljiv u donorskom mehaničkom disku.

S druge strane, kod SSD-ova, zbog mehanizama za smanjivanje trošenje memorijskih ćelija, naknadno je teško ili čak nemoguće spariti ćelije s datotekama kojima pripadaju. U to se i sami možete uvjeriti ukoliko pokušate vratiti obrisanu datoteku - odbrisivanje će vrlo vjerojatno biti neuspješno. Kako god bilo - bez obzira je li riječ o mehaničkom disku ili SSD-u, backup je obavezan.