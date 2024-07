Floppy je poražen: Dovršen je japanski regulatorni "rat protiv disketa"

"Dobili smo rat protiv floppy disketa", slavodobitno je ovih dana izjavio japanski ministar digitalizacije Taro Kono, označivši kao dan pobjede 28. lipnja ove godine. Tada je, naime, dovršen proces promjene i ukidanja više od tisuću regulatornih tekstova, koji su propisivali korištenje upravo prastare metode pohrane podataka na diskete.

"Rat protiv floppyja" započeo je prije nešto manje od dvije godine, kad je isti ministar bio ustvrdio da u Japanu postoji preko 1.900 procedura povezanih s vlastima, u kojima se od poslovne zajednice zahtijeva da za dostavu raznih formulara ili prijava na natječaje koriste fizičke medije za pohranu podataka. Među tim se medijima ističu floppy diskovi, CD-i, optički i magnetni diskovi te magnetne vrpce, kao potpuno zastarjele metode pohrane.

Everyone loves floppy discs. https://t.co/lm2LmRSxBN — KONO Taro (@konotaromp) July 3, 2024

Ažurni i vrijedni Japanci prionuli su na posao i promijenili, do kraja lipnja ove godine, baš sve njih – pa je sada u toj zemlji na snazi samo još jedan jedini propis koji spominje floppy diskete. No, on se ne odnosi na njihovo korištenje, već zbrinjavanje i recikliranje.

Kono je inače od rujna 2021. godine, nakon što nije uspio postati premijer, na čelu ministarstva koje se bavi digitalizacijom. Osim floppyja, "rat" su objavili i telefax uređajima i odmah iz izbacili iz upotrebe u svim službenim institucijama. Sljedeći na redu su tradicionalni japanski pečati, hanko, kojima se i dalje ovjeravaju dokumenti u brojnim tvrtkama, a zbog tradicije malo tko ih se želi odreći.