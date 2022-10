Kako biti nevidljiv i ne ostavljati trag u komunikacijskim aplikacijama od WhatsAppa do Telegrama

Kada ste zadnji put poslali obični SMS? Tehnološke tvrtke pronašle su svoj interes u tome da nam ponude modernije, svestranije alternative. No, svaka takva aplikacija ima svoje vlastite značajke koje dodatno ugrožavaju vašu sigurnost i/ili privatnost.

Surfshark, nizozemska tvrtka za VPN usluge, u suradnji s britanskom grafičkom kompanijom NeoMam Studios osmislila je vodič pod nazivom "Kako biti nevidljiv na internetu (bez odlaska s interneta)" u kojem ljudima pomažu da se na internetu osjećaju sigurnije. Ovo su neki od njihovih savjeta:

Anonimnost na WhatsAppu

Unutar aplikacije kliknite na tri točkice koje se pojavljuju u gornjem desnom kutu i idite na Postavke > Račun > Privatnost. (Settings > Account > Privacy) A kad se nađete unutra:

1. Ograničite tko može vidjeti kada ste zadnji put bili online (Last seen)

2. Ograničite tko može vidjeti vašu fotografiju profila, informacije o vama i ažuriranja statusa

3. Isključite svoje potvrde o čitanju (Read receipts), ali zapamtite da nećete moći vidjeti druge kontakte

4. Ograničite tko vas može dodati u grupe (Groups)

5. Onemogućite lokaciju uživo (Live location)

Anonimnost na Messengeru

Unutar aplikacije dodirnite svoju profilnu sliku u gornjem lijevom kutu i idite na Privatnost (Privacy). A kad se nađete unutra:

1. Ograničite tko vam može slati zahtjeve za poruke unutar Isporuke poruka (Message delivery)

2. Ograničite tko može vidjeti vaše priče pod Story audience.

● Savjet stručnjaka: Vratite se u glavni izbornik, dodirnite Aktivan status (Active Status) i isključite Prikaži kada ste aktivni (Show when you’re active) tako da vas nitko ne može vidjeti kada se prijavite na svoj Messenger račun.

Anonimnost na Slacku

Ovisno o postavkama koje je odabrao vaš šef, postoji mogućnost da svim vašim izravnim porukama pristupe administratori računa. Ne možete to promijeniti, ali ćete moći osigurati da vaši DM-ovi ne budu dostupni zauvijek.

1. Na radnoj površini otvorite razgovor koji želite zaštititi

2. Kliknite na ime(na) kanala ili člana u zaglavlju razgovora

3. Idite na karticu Postavke (Settings), zadržite pokazivač iznad Zadržavanje poruka (Message retention) i kliknite na Uredi (Edit)

4. Odaberite Koristi prilagođene postavke zadržavanja za ovaj razgovor (Use customized retention settings for this conversation).

5. Odaberite koliko dugo želite čuvati poruke, zatim kliknite Spremi promjene (Save changes).

Anonimnost na Skypeu

U aplikaciji kliknite na tri točkice sa strane svoje profilne slike i imena, odaberite Postavke (Settings) s padajućeg izbornika i provjerite:

Unutar odjeljka Račun i profil (Account & Profile):

1. Postavite svoju profilnu sliku (Profile picture) da bude vidljiva samo Kontaktima (Contacts only)

2. Idite na Vaš profil > Vidljivost (Your profile > Discoverability) i označite okvir pored Pojavi se u rezultatima pretraživanja i prijedlozima (Appear in search results and suggestions)

Unutar odjeljka Privatnost (Privacy):

1. Idite na Lokacija (Location)

2. Isključite opciju dijeljenja lokacije s Bingom (Share location with Bing)

Unutar odjeljka Kontakti (Contacts):

1. Idite na Privatnost (Privacy)

2. Isključite opciju pojavljivanja u rezultatima pretraživanja (Appear in search results)

Anonimnost na Telegramu

Otvorite Telegram, dodirnite tri trake u gornjem lijevom kutu i idite na Postavke > Privatnost i sigurnost (Settings > Privacy and Security). A kad se nađete unutra:

1. Ograničite tko može vidjeti vaš telefonski broj i fotografije profila (Phone Number i Profile Photos)

2. Ograničite tko može vidjeti kada ste posljednji put viđeni i bili na mreži (Last Seen & Online)

3. Ograničite tko vas može zvati (Calls) i dodavati u grupe (Groups)

4. Ograničite tko se može povezati s vašim računom prilikom prosljeđivanja vaših poruka (Forwarded Messages)

● Savjet stručnjaka: Uključite prekidač Ostani anoniman (Remain Anonymous) da biste anonimno objavljivali u svim grupama koje ste stvorili i čiji ste administrator.

(Izvor svih grafika: Surfshark)