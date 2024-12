Kako prepoznati pravi trenutak za promjenu posla?

Svi se ponekad zapitamo je li vrijeme za promjenu posla. Osjećate li se iscrpljeno, demotivirano ili kao da stagnirate? Možda su to znakovi da je vrijeme za novi izazov. Koji su još znakovi?

Prema istraživanju Gallupa o stanju radnih mjesta 77 posto zaposlenika na globalnoj razini nije zadovoljno svojim poslom, točnije 62 posto nije angažirano, a to su oni koji se pojavljuju, rade minimum i nisu inspirirani svojim poslom, i 15 posto su aktivno neangažirani, a to su oni koji nisu zadovoljni s menadžmentom, a ni poslom, i aktivno traže novi. To ukazuje na potrebu da češće procjenjujemo svoj profesionalni put.

Znakovi da je vrijeme za promjenu

Osim uobičajenih znakova poput nedostatka motivacije i profesionalnog rasta, postoji još mnogo suptilnih i očitih signala koji ukazuju na to da je vrijeme za promjenu posla. Prepoznate li nekoliko ovih znakova u svojoj situaciji, možda je vrijeme za introspekciju i promišljanje o karijeri.

1. Fizička i emocionalna iscrpljenost

Neki od znakova ove vrste iscrpljenosti su ako: osjećate stalni umor, bezvoljnost ili čak simptome burnouta. Ako su vam radni dani su izvor stresa koji negativno utječe na vaše zdravlje i privatni život.

2. Osjećaj stagnacije

Duže vrijeme nemate priliku učiti nove stvari ili razvijati nove vještine. Posao vam je postao rutina bez izazova ili zadovoljstva.

3. Nepoštovanje i loši odnosi na radnom mjestu

Osjećate se podcijenjeno od kolega ili nadređenih. Radna atmosfera je toksična i u uredu vladaju česti sukobi, ogovaranje ili manjak podrške u timu.

4. Nesigurnost radnog mjesta

Kompanija prolazi kroz stalne restrukturacije, otkaze ili financijske poteškoće. Osjećate da vaša pozicija nije stabilna i strahujete za budućnost.

5. Nepoštivanje privatnog života

Vaš posao previše zadire u privatno vrijeme i remeti ravnotežu između posla i obitelji. Radite prekovremeno bez adekvatne naknade ili priznanja.

6. Gubitak povjerenja u kompaniju

Ne slažete se s poslovnim odlukama ili smjerom u kojem se kompanija kreće. Kompanijske vrijednosti su u sukobu s vašim osobnim uvjerenjima.

7. Nedovoljna financijska nagrada

Plaća nije u skladu s vašim trudom i doprinosom. Ne dobivate povišicu ili beneficije unatoč vašem dugogodišnjem doprinosu.

8. Nedostatak prilika za napredovanje

Ne postoji jasna putanja za napredak unutar kompanije. Osjećate da ste dosegnuli maksimum u svom trenutačnom okruženju.

9. Negativan utjecaj na vaše samopouzdanje

Počinjete sumnjati u vlastite sposobnosti zbog stalne kritike ili ignoriranja vaših ideja. Osjećate da vas posao "guši" i sprječava da ostvarite puni potencijal.

10. Trajna misao o promjeni

Stalno zamišljate kako biste radili nešto drugo. Osjećate zavist prema ljudima koji su zadovoljni svojim poslom ili su napravili promjenu.

11. Monotonija i gubitak strasti

Radni dani izgledaju jednako, bez uzbuđenja ili osjećaja postignuća. Posao više nije zanimljiv ili vam ne pruža osjećaj svrhe.

12. Loše upravljanje menadžmenta

Nedostatak komunikacije, nepravedni postupci ili ignoriranje povratnih informacija. Osjećate da menadžment ne podržava zaposlenike niti ih motivira.

Kako procijeniti jeste li spremni za promjenu?

1. Postavite sebi prava pitanja poput: Jesam li zadovoljan/na svojim doprinosom? Što želim postići u narednim godinama?

2. Razgovarajte s mentorima ili kolegama jer ponekad perspektiva drugih može pomoći jasnije sagledati situaciju.

3. Razmislite o financijskoj i emocionalnoj spremnosti. Promjena posla je veliki korak, posebno ako ste na njemu dugo radili. Pripremite se financijski i mentalno.

Kako se mentalno pripremiti?

1. Razjasnite razloge za promjenu. Budite jasni s odgovorom na pitanje zašto želite promjenu. Napravite popis razloga zbog kojih želite napustiti trenutačni posao i što očekujete od novog. Fokusirajte se na pozitivne razloge (rast, nova prilika) umjesto bijega od problema.

-Budite sigurni u to da znate što želite postići. Postavite jasne ciljeve za sljedeću fazu karijere, npr. bolji balans privatnog i poslovnog života, učenje novih vještina ili veća odgovornost.

2. Prihvatite neizvjesnost kao dio procesa. Promjena je prirodan dio života. Podsjetite se da je osjećaj nesigurnosti normalan. Većina ljudi osjeća strah od promjena, ali to je znak rasta.

-Vizualizirajte uspjeh. Zamislite kako ćete se osjećati u novoj ulozi, radeći posao koji vas ispunjava. To vam može pomoći da smanjite strah.

3. Gradite samopouzdanje. Prepoznajte svoje snage. Napravite popis svojih postignuća i vještina. Razmišljanje o onome što ste dosad uspješno savladali pomoći će vam da vjerujete u svoje sposobnosti.

4. Pripremite se za izazove. Razmislite o potencijalnim preprekama i osmislite strategije kako ih prebroditi. To može uključivati dodatnu edukaciju, savjetovanje s mentorom ili unapređenje svojih komunikacijskih vještina.

5. Komunicirajte svoju odluku. Podrška bližnjih igra važnu ulogu. Razgovarajte s obitelji, prijateljima ili kolegama koji vas podržavaju. Podijelite svoje planove i oslonite se na njih za emocionalnu podršku.

6. Pripremite se za reakcije. Ako ste se potpuno odlučili morat ćete se suočite s negativnim komentarima (npr. "Zašto mijenjaš posao kad imaš siguran posao?"), ostanite fokusirani na svoje ciljeve.

7. Pronađite tehniku za smirenje stresa. Uvedite rutine za opuštanje. Meditacija, joga ili vođenje dnevnika mogu smanjiti anksioznost. Prije prelaska na novi posao, osigurajte si vrijeme za odmor i regeneraciju. Nikako nemojte "uskakati" s jednog posla na drugi, ako ikako možete.

8. Informirajte se o budućem poslodavcu. Saznanje o radnom okruženju, kulturi i očekivanjima novog posla može umanjiti osjećaj nesigurnosti. Razgovarajte s budućim kolegama ili istražite online platforme za recenzije poslodavaca.

9. Budite otvoreni za prilagodbu. Prve dane i mjesece na novom poslu doživite kao fazu učenja. Prihvatite da vam neće sve odmah biti poznato i da je to normalno. Pronađite mentora u novom timu ako je moguće ili nekoga za koga osjećate da rado dijeli informacije i savjete vezane za posao.

Priprema za promjenu, kojim koracima ići?

1. Procijenite trenutnu situaciju:

Postavite si prava pitanja. Što mi točno smeta na trenutnom poslu? Postoji li način da poboljšam situaciju (npr. razgovor s nadređenim)? Što želim postići promjenom? da li želim bolje uvjete, više izazova, bolji balans između posla i života?

Razmislite o alternativama. Je li moguće promijeniti poziciju unutar trenutne kompanije? Možete li promijeniti svoje radne obveze ili radno okruženje?

2. Postavite jasne ciljeve i rokove:

Definirajte što tražite u novom poslu: Koji sektor, vrsta posla ili radna uloga vas privlači? Koji su ključni uvjeti za vas (plaća, lokacija, fleksibilnost, kultura kompanije)? Planirajte koliko vremena želite posvetiti traženju posla i prelasku na novi.

3. Pripremite alate za traženje posla

-Ažurirajte svoj životopis: Naglasite ključne vještine, postignuća i rezultate. Prilagodite životopis pozicijama za koje se natječete.

-Osvježite LinkedIn profil: Dodajte aktualne informacije i koristite ključne riječi kako biste se pojavili u pretragama regrutera. Povežite se s kolegama i stručnjacima iz industrije.

-Pripremite motivacijsko pismo: Neka bude personalizirano za svaku prijavu. Fokusirajte se na to kako možete doprinijeti kompaniji u kojoj se prijavljujete.

4. Istražite tržište rada:

Pregledajte portale za posao (npr. MojPosao.net, Posao.hr, LinkedIn). Provjerite recenzije poslodavaca. Pratite trendove u industriji kako biste razumjeli koja su tražena znanja i vještine.

5. Razvijajte nove vještine:

Upotpunite svoje znanje kroz online tečajeve (npr. Coursera, Udemy, LinkedIn Learning). Ako prelazite u novu industriju, fokusirajte se na stjecanje vještina specifičnih za tu oblast. Razmotrite dodatne certifikate koji će vas izdvojiti na tržištu rada.

6. Umrežite se:

Povežite se s bivšim kolegama, prijateljima i mentorima.

Sudjelujte na konferencijama, webinarima ili događajima u industriji.

Aktivno sudjelujte u relevantnim online grupama i forumima.

7. Pripremite se za razgovore za posao:

Istražite kompanije prije intervjua. Pokažite interes za njihovu misiju, viziju i kulturu.

Pripremite odgovore na najčešća pitanja, ali i pitanja za poslodavca.

Vježbajte predstavljanje sebe i svojih postignuća.

8. Održavajte emocionalnu i financijsku stabilnost:

Stvorite sigurnosnu mrežu: Osigurajte financijske rezerve koje će vas pokriti tijekom tranzicije. Razgovarajte s bliskim osobama o promjeni kako biste imali podršku.

Ostanite pozitivni: Promjena može biti izazovna, ali budite svjesni da vas vodi prema boljem.

Podsjetite se na svoje ciljeve i razloge zbog kojih ste započeli ovaj proces.

9. Budite fleksibilni i strpljivi:

Traženje pravog posla može potrajati. Nemojte pristajati na prvu priliku ako ne odgovara vašim dugoročnim ciljevima. Ako naiđete na odbijanja, učite iz iskustva i unaprijedite svoju strategiju.

10. Donosite odluke s povjerenjem:

Kada pronađete posao koji odgovara vašim potrebama, slijedite svoje instinkte.

11. Pronađite poslodavca čije vrijednosti odražavaju vaše:

Za dublji uvid u vrijednosti i kulture poslodavca, kombinacija online istraživanja i razgovora s poznanicima može biti vrlo korisna.

Istražite ponudu poslova recenzije poslodavaca i na platformama

U Hrvatskoj postoje platforme koje omogućuju pregled informacija o poslodavcima i oglašavaju otvorene radne pozicije. Evo nekoliko korisnih opcija:

1. MojPosao.net - Najpoznatija platforma za traženje poslova u Hrvatskoj. Osim oglasa, sadrži i korisne savjete za razvoj karijere. Ponekad posjetitelji komentiraju iskustva s određenim poslodavcima, iako nema tako strukturiranih recenzija kao Glassdoor.

2. Posao.hr - Još jedna popularna stranica s velikom bazom oglasa za posao. Pruža dodatne resurse poput karijernih savjeta i informacija o industrijama.

3. LinkedIn - Iako globalna platforma, sve više hrvatskih profesionalaca koristi LinkedIn za umrežavanje i istraživanje kompanija. Ponekad možete pronaći objave zaposlenika koji dijele iskustva iz određene firme i poslove.

4. Radna mjesta na forumima i društvenim mrežama - Forumi poput Reddita (npr. subreddit r/Croatia) ili specijalizirane Facebook grupe često su neformalni izvori informacija o poslodavcima i otvorenim pozicijama. Iako u Hrvatskoj nema identične platforme poput Glassdoora s fokusom na anonimne recenzije zaposlenika, LinkedIn i MojPosao.net često služe kao zamjene.