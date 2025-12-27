Kako pronaći izgubljene AirPodse?

Gubitak AirPods slušalica događa se i najboljima. Male su, lako skliznu između jastuka na kauču i obožavaju nestati u torbama ili džepovima kada to najmanje očekujete. Srećom, Appleov sustav Find My olakšava praćenje zagubljenih slušalica, bez obzira na to jeste li izgubili cijelo kućište ili samo jednu slušalicu.

S uključenim postavkama, vaš iPhone može prikazati posljednju lokaciju na kojoj su bile povezane, reproducirati zvuk kako bi vam pomogao u potrazi ili vas čak voditi pomoću uputa na zaslonu.

Kako funkcionira aplikacija Find My

Ako su vaše AirPods slušalice uparene s Appleovim uređajem povezanim s vašim Apple ID-jem, automatski se pojavljuju u aplikaciji Find My. Ovu značajku ne morate ručno omogućiti, ali je potrebno da vam je Bluetooth uključen tijekom uobičajene upotrebe kako bi sustav mogao ažurirati njihovu lokaciju.

Otvorite aplikaciju Find My na svom iPhoneu, iPadu ili Macu i idite na karticu Uređaji (Devices). Vaše AirPods slušalice trebale bi se pojaviti na popisu. Ako su na mreži ili su nedavno bile povezane s vašim uređajem, Find My će prikazati njihovu trenutnu lokaciju na karti. Ako su izvan mreže, aplikacija će pokazati posljednje mjesto na kojem su bile detektirane, što može pomoći u sužavanju područja pretrage.

Mnogim ljudima već je i sama ta informacija dovoljna da osvježi pamćenje. Find My može pokazati vašu teretanu, stan prijatelja kojeg ste posjetili autobusnu stanicu na kojoj su vam ispale iz džepa. Ako vam se lokacija čini poznatom, najprije se uputite tamo i osvježite aplikaciju kada stignete kako bi se podaci mogli ažurirati ako se slušalice ponovno povežu.

Slušalice je moguće pronaći s bilo kojim Appleovim uređajem Foto: Apple

Aktivirajte zvuk za lakše pronalaženje

Ako aplikacija Find My kaže da su vaše AirPods slušalice u blizini, ali ih i dalje ne vidite, možete ih natjerati da reproduciraju zvuk za lociranje. Dodirnite opciju Reproduciraj zvuk (Play Sound) u izborniku uređaja i slušalice će početi emitirati rastući cvrkut koji postaje sve glasniji tijekom nekoliko sekundi. Ovo je posebno korisno za pronalaženje slušalica skrivenih ispod deka, unutar torbi ili iza namještaja.

Imajte na umu da AirPods slušalice trebaju imati dovoljno baterije da bi mogle proizvesti zvuk, a samo kućište za punjenje ne može reproducirati zvuk osim ako imate novije modele koji podržavaju tu značajku. Ako se ništa ne čuje, pokušajte osvježiti aplikaciju ili ponovno provjeriti posljednju zabilježenu lokaciju.

Precizno traženje za novije modele

Neki modeli AirPods slušalica, kao što su AirPods Pro druge i treće generacije s MagSafe kućištem za punjenje, podržavaju značajku Precizno traženje (Precision Finding). Ova funkcija koristi U1 čip unutar vašeg iPhonea za prikazivanje smjerne strelice, procjene udaljenosti i taktilnih povratnih informacija dok se približavate. Nemaju svi modeli ovu značajku, ali ako je vaš podržava, aplikacija Find My prikazat će gumb Pronađi u blizini (Find Nearby).

Slijedite upute na zaslonu i polako okrećite mobitel. iPhone će pokazati kada se krećete u pravom smjeru i obavijestiti vas kada ste dovoljno blizu da počnete pretraživati ispod jastuka ili unutar ladica.

Što ako ste izgubili samo jednu slušalicu?

AirPods slušalice imaju naviku odvajanja jedna od druge, pa se gubitak samo lijeve ili desne slušalice može dogoditi jednako često kao i gubitak cijelog kućišta. Jedna od najkorisnijih značajki u aplikaciji Find My je mogućnost praćenja svake slušalice pojedinačno. Ako aplikacija prikazuje vašu izgubljenu slušalicu kao izvan mreže i dalje ćete vidjeti njezinu posljednju poznatu lokaciju.

To može biti dovoljno da vam pomogne vratiti se korak po korak. Jednom kada se ponovno nađete unutar Bluetooth dometa, status se može promijeniti u na mreži i omogućiti vam korištenje opcije Reproduciraj zvuk. Ako mislite da je slušalica još uvijek negdje u vašem domu, pokušajte osvježavati aplikaciju dok polako hodate iz sobe u sobu.

Pronalazak izgubljenog kućišta

Pronalaženje kućišta za AirPods malo je zahtjevnije jer samo noviji modeli imaju podršku za reprodukciju zvuka ili Precizno traženje. Ako vaše kućište podržava Find My, vidjet ćete opcije slične onima za lociranje samih slušalica. Ako ne podržava, aplikacija će prikazati samo posljednje mjesto na kojem je kućište bilo povezano. Ako su vaše slušalice u kućištu, ali kućište nije podržano, možda nećete moći reproducirati zvuk dok ga ne otvorite ili ne izvadite jednu od slušalica.