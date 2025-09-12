Za sada ništa od prevoditelja u slušalicama AirPods za Europu

Kao što je to bio slučaj s mnogim funkcijama vezanima uz umjetnu inteligenciju, europski korisnici na nove će usluge morati čekati nešto dulje nego oni u ostatku svijeta

Sandro Vrbanus petak, 12. rujna 2025. u 15:45

Apple je prilikom predstavljanja novih iPhonea i slušalica AirPods Pro 3 početkom tjedna najavio i zanimljivu novu uslugu – simultano prevođenje izravno integrirano u slušalice, potpomognuto sustavom Apple Intelligence na povezanom iPhoneu. Ta usluga ima potencijal "ubiti" mnoge startupe koji su razvijali slične aplikacije ili pak hardver za simultano prevođenje uz pomoć umjetne inteligencije, ali isto tako i značajno olakšati putovanja u stranim zemljama i komunikaciju u stvarnom vremenu, neovisno o tome koji jezik govorite ili razumijete.

Prevoditelj kasni u EU

No, europski se korisnici još ne bi trebali tome veseliti, budući da – zbog stroge ovdašnje regulative kad je riječ o umjetnoj inteligenciji i pohrani podataka – Apple svoju uslugu Live Translation još ne planira lansirati na području EU.

Live Translation na AirPods slušalicama u početku će biti dostupan za engleski, francuski, njemački, portugalski i španjolski jezik. Iz Applea najavljuju kako će do kraja godine biti dodana podrška za još četiri jezika: talijanski, japanski, korejski i kineski (pojednostavljeni). Međutim, iako su na popisu podržanih jezika navedeni neki od europskih, na stranici dostupnosti funkcija po regijama stoji sljedeće: "Prijevod uživo s AirPods slušalicama nije dostupan ako ste u EU i ako je vaša zemlja ili regija Apple računa također u EU."

Drugim riječima, korisnici izvan EU bloka moći će koristiti funkciju prevođenja kad posjete EU, korisnici iz Europske unije moći će je koristiti izvan tog područja, no europska pravila onemogućit će korištenje prevoditelja europskim korisnicima dok su na teritoriju EU. Ograničenje je vjerojatno samo privremeno, dok Apple i nadležni regulatori ne dogovore sve detalje oko načina korištenja umjetne inteligencije i procjene rizika nove značajke te potencijalnog utjecaja na privatnost podataka.

Tamo gdje će biti dostupni, simultani prijevodi radit će na iPhoneu 15 Pro i novijim uređajima s Apple Intelligenceom te će biti dostupni na slušalicama AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 i AirPods 4 čim iOS 26 stigne u javnu distribuciju, a to se očekuje u ponedjeljak, 15. rujna.



