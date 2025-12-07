Ne bacajte stari mobitel, donosimo 5 načina za iskoristiti ga

Vaš stari mobitel ne mora skupljati prašinu. Pretvorite ga u nadzornu kameru, univerzalni daljinski upravljač, uređaj za navigaciju ili pak dedicirani glazbeni player

Iako većina nas može koristiti isti mobitel godinama, ciklus nadogradnje i marketinški pritisak čine iskorak prema novom modelu gotovo neizbježnim. No, što se događa sa starim uređajem? Ako ga niste nekome proslijedili ili prodali, vjerojatno skuplja prašinu u nekoj ladici. Umjesto da postane dio elektroničkog otpada, udahnite mu novi život. Ako se može spojiti na Wi-Fi, još uvijek može biti iznimno koristan dodatak vašem kućanstvu.

Kućna nadzorna kamera

Jedna od najpopularnijih i najkorisnijih prenamjena starog mobitela jest pretvaranje u kućnu nadzornu kameru. Ne trebate trošiti novac na skupe sustave nadzora kada uređaj s funkcionalnom kamerom već posjedujete. Proces je savim jednostavan. Preuzmite aplikaciju poput AlfredCamera ili DroidCam na svoj stari i novi mobitel, postavite stari uređaj na strateško mjesto s dobrim pogledom na prostoriju, ulazna vrata ili dječji krevetić te ga priključite na stalni izvor napajanja.

Putem novog mobitela moći ćete u svakom trenutku pratiti prijenos uživo, primati obavijesti o detekciji pokreta, pa čak i koristiti dvosmjernu audio komunikaciju. Na ovaj način dobivate besplatan i učinkovit sustav za nadzor doma, kućnih ljubimaca ili djeteta.

Daljinski upravljač

Sjetite se samo koliko ste puta tražili daljinski upravljač za televizor, koji kao da ima sposobnost nestajanja u najnezgodnijem trenutku. Vaš stari mobitel može riješiti taj problem i postati centralno mjesto za upravljanje svim pametnim uređajima u domu. Bilo da posjedujete Apple TV, Chromecast, pametni televizor ili klima uređaj, gotovo svaki moderni uređaj ima vlastitu aplikaciju za daljinsko upravljanje.

Povežite stari mobitel na kućnu Wi-Fi mrežu, preuzmite odgovarajuće aplikacije i pretvorite ga u univerzalni daljinski upravljač. Time ne samo da ćete riješiti problem izgubljenih upravljača, već ćete dobiti i pregledno sučelje za kontrolu cjelokupnog pametnog doma s jednog mjesta.

Uređaj za navigaciju

Korištenje navigacije na primarnom mobitelu tijekom vožnje može značajno isprazniti bateriju, pogotovo na dužim putovanjima. Stari mobitel idealno je rješenje za namjenski GPS uređaj u vašem automobilu. Nabavite jednostavan nosač za automobil i punjač, instalirajte navigacijsku aplikaciju po izboru i spremni ste za put.

Mnoge aplikacije za navigaciju omogućuju preuzimanje karata za offline upotrebu, što znači da vam za navigaciju neće biti potrebna aktivna podatkovna veza. Na taj način čuvate bateriju svog glavnog mobitela za pozive i poruke, a istovremeno imate uvijek dostupan i pouzdan navigacijski sustav.

Foto: Unsplash

Glazbeni player

U eri streaming servisa, ideja o posjedovanju uređaja isključivo za glazbu može se činiti zastarjelom, no sjetite se praktičnosti iPoda. Stari mobitel možete pretvoriti u modernu verziju tog koncepta. Prebacite na njega svoju biblioteku glazbe, instalirajte streaming servise poput Spotifyja ili Deezera, preuzmite podcaste i audioknjige te ga koristite kao namjenski glazbeni player.

Idealan je za vježbanje u teretani, slušanje glazbe tijekom kućanskih poslova spajanjem na Bluetooth zvučnik ili kao siguran uređaj za djecu bez pristupa pozivima i porukama. Tako oslobađate memoriju i štedite bateriju na svom primarnom uređaju, a zabavni sadržaj vam je uvijek pri ruci.

Što ako ga se samo želite riješiti?

Ako vam nijedna od navedenih ideja ne odgovara i ipak se želite riješiti starog uređaja, ključno je to učiniti na odgovoran način. Elektronički otpad najbrže je rastući tok otpada na svijetu i sadrži kako vrijedne metale, tako i opasne tvari koje štete okolišu. Nikada ga nemojte bacati u obično smeće.

Prvi korak je brisanje svih osobnih podataka vraćanjem uređaja na tvorničke postavke. Ako je mobitel još uvijek funkcionalan, razmislite o donaciji humanitarnim organizacijama ili prodaji. Ako je neispravan, odnesite ga u reciklažno dvorište ili provjerite nudi li proizvođač vašeg uređaja ili teleoperater program recikliranja.