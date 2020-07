Koji je pravi napon i konektor za disk?

PROBLEM

Imam jedan SSHD od 1 TB iz laptopa koji mi leži sa strane i htio bih ga ugraditi u PC. Problem je što on radi na 5 V, a napajanje mi je 12 V. Na Internetu čitam kako ljudi uštekavaju i radi im bez problema. Čitam i da netko savjetuje da se prereže žuti kabel na napajanju, jer on daje napon od 12 V, a netko da to nema veze, jer ga SSHD uopće neće ni koristiti.

ODGOVOR

To je SATA SSHD (solid state hybrid drive), zar ne? Hibridni diskovi su kombinacija mehaničkog diska s Flash memorijom, koja služi za keširanje. Bili su dobra ideja kad su se pojavili na tržištu, no danas, kad se i SSD-ovi zadovoljavajućeg kapaciteta mogu kupiti za relativno malen novac, izgubili su smisao postojanja, no to ne znači da se starog SSHD-a ne isplati iskoristiti.

Raspored pinova u naponskom SATA konektoru - uočite da se isti napon nalazi na po tri pina, kako bi individualni pinovi bili manje opterećeni. Tu također vidite da je predviđen i napon od +3,3 V, za koji bi trebala peta (narančasta) žica, koja se u praksi gotovo nikad ne koristi

Preko naponskog SATA kabela mogu se dobiti naponi od +5V i +12V, svaki na svojim pinovima. Diskovima veličine 3,5 inča treba napon od 12 volti za veći elektromotor (a možebitno koriste i 5 volti za elektroniku).

Uređaji veličine 2,5 inča u pravilu koriste 5 volti, zbog čega ih i jest moguće koristiti u USB vanjskim kućištima bez korištenja dodatnog napajanja, jer električnu energiju za rad vuku preko USB kabela (za 3,5-inčne diskove potreban je i vanjski strujni adapter od 12 V).

Kako SATA konektor ima odvojene pinove za 5 i 12 V, jasno je da će sporni SSHD koristiti samo pinove s 5 V pa nema veze što je preko SATA konektora dostupan i napon od 12 V. Dakle, slobodno ga spojite u stolno računalo.

SSHD-ovi za prijenosnike, kao i obični 2,5 i 3,5-inčni SATA mehanički diskovi i SSD-ovi, imaju isti blok SATA konektora – naponski i podatkovni konektor, kakve koristi većina današnjih internih uređaja za pohranu, tako da tu nema problema s kompatibilnosti

Što se tiče “savjeta” o rezanju žutog kabela – ljudi po Internetu pišu svašta, i ne treba slušati baš svačije mišljenje.

Osoba koja je to napisala možda uopće nije upućena u problematiku, ali možda je i trol, koji će uživati kad si netko precvika žicu u računalu koju nije trebao precvikati.

A što se tiče napajanja općenito – pogledajte na naljepnicu na napajanju. Tamo piše koje sve napone napajanje daje i koliko ampera za koju naponsku granu može maksimalno isporučiti. Moderna napajanja u pravilu daju +5V, +3,3V, +12V, -12V i +5Vsb.

No, svaki napon ide u odgovarajući kabel, odgovarajući pin konektora, tako da se ne može slučajno dogoditi da krivi napon ode na krivo mjesto pa da ošteti ili uništi neku komponentu.