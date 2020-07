Koliko su pouzdani "tvornički obnovljeni" hard diskovi?

PROBLEM

Vidim da neki dućani prodaju tvornički obnovljene hard diskove uz 3-mjesečnu garanciju, pa me zanima što je tu točno obnovljeno i koliko je to pouzdano? Znači li to da su svi dijelovi novi ili?

ODGOVOR

Obnovljeni (refurbished) uređaji su rabljeni uređaji koji su vraćeni u “početno” stanje (ili nešto blizu toga). Znači, za razliku od samo rabljenih uređaja, obnovljeni uređaji su “skockani” za prodaju. Možda je uređaj samo vraćen i provjeren radi li ispravno (te formatiran ako se radi o disku), možda je popravljen (ako je bio pokvaren), očišćen (primjerice, propuhan hladnjak i zamijenjena termalna pasta kod računala), možda su mu zamijenjeni neki dijelovi, možda je stavljen u drugo kućište da bi izvana izgledao kao nov...

Što se dogodilo s diskom koji je tvornički obnovljen zaista ne možete znati – ako imate sreće, disk je bio posve ispravan i samo su poništeni atributi SMART-a, a ako nemate, riječ je o popravljanom disku

Ako želite znati što točno se dogodilo s uređajem, kod obnovljenih (refurbished) proizvoda ostavljeni ste na milost i nemilost prodavača, ako je prodavač obnavljao uređaj, odnosno proizvođača, ako je to tvornički obnovljen uređaj. Dakle, jedan je uređaj možda samo vraćen jer zbog nečeg nije odgovarao kupcu, a drugi je uređaj bio pokvaren pa je popravljen, a treći uređaj je možda imao samo kozmetičke nedostatke pa je stavljen u novo kućište.

Ako nije eksplicitno navedeno u kakvom je stanju uređaj bio prije i što se sve s njim radilo, ne znate niti možete znati išta o tom konkretnom uređaju – idete na rizik. Zbog toga i plaćate značajno nižu cijenu proizvoda, no to onda i plaćate značajno kraćim jamstvom od novog proizvoda, a možda i od nekog rabljenog proizvoda.

Neke marke su transparentnije od drugih – Seagate na tvornički obnovljene (popravljene) diskove na naljepnice takvih diskova napiše da je “Certified Repaired” ili nešto slično, te su naljepnice tad obično bijele sa zelenim rubom

Kad proizvođač obnavlja uređaj, obično za njega piše da je tvornički obnovljen ili recertificiran. Upravo na takve uređaje odnosi se pitanje, na tvornički obnovljene uređaje, konkretno diskove. Na Bugovom forumu javilo se nekoliko forumaša koji su kupili tvornički obnovljene diskove i koji imaju pozitivna iskustva s njima. S druge strane, osoba koja je postavila to pitanje opekla se na tvornički obnovljenom disku, navevši da je disk došao zapakiran u kutiji i vrećici, s 0 h rada (znači, resetirani SMART atributi), no da je užasno glasan, da uz grebanje još i cvili, te s radnom temperaturom 43-47 °C. Netko ima sreće, netko dobije ćorak.

Kupiti takav disk ili ne? Ako se odlučite na kupnju, preporučili bismo da kupite preko Interneta, tako da ga možete vratiti u roku od 14 dana bez navlačenja s trgovcem, odnosno servisom, jer na daljinu kupljen uređaj možete vratiti bez navođenja razloga. A biste li se uopće trebali odlučiti na kupnju?

Diskovi su visokorizična komponenta za takvu kupnju, pogotovo ako se prodaju uz samo tri mjeseca jamstva. Ako je jamstvo godinu dana, onda ajde još nekako, ali tri mjeseca? Ne biste se trebali odlučiti za takve diskove ako na njima namjeravate držati išta bitno, jer ne znate njihovu “povijest bolesti”, no zapravo se ne biste nikad trebali oslanjati na pouzdanost diskova – uvijek trebate imati rezervne kopije na drugim uređajima i, po mogućnosti, u oblaku. U konačnici – rizik znate, a na vama je da se odlučite hoćete li ga prihvatiti ili ne. Možda prođete dobro, možda se opečete.