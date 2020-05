Tko ima pravo koristiti mikrofon?

PROBLEM

Imam problem sa slušalicama. Zvuk mi reproduciraju, ali mikrofon ne radi. Preko Realteka izbacuje mi da je mikrofon uštekan i naprijed i straga na portove, a uštekan je samo sa stražnje strane. Kako riješiti taj problem? Monitor koji ima zvučnike u sebi spojen je na HDMI i čim uštekam slušalice, one rade, ali mikrofon ne.

ODGOVOR

Bugov forumaš postavio je ovo pitanje na forumu i poslije sam iznašao odgovor, no svakako se isplati prenijeti rješenje problema, jer može i nekome drugome biti od koristi. Problem je bio u postavkama privatnosti vezanima uz mikrofon. Naime, Windowsi imaju mogućnost aplikacijama onemogućiti pristup mikrofonu – zgodno za one koji se boje nekog špijunskog softvera, no nezgodno kad se pristup mikrofonu onemogući bez vašeg znanja.

Postavke privatnosti omogućuju vam da spriječite aplikacijama pristup mikrofonu, kameri, kontaktima…

Uglavnom, potrebno je ići na postavke privatnosti u Windowsima (u Start upišete Privacy Settings) i onda u lijevom stupcu, u kategoriji App permissions, kliknete na Microphone. Sada s desne strane kliknite na gumb Change ispod natpisa Microphone access for this device is on, pa u okviru koji se prikaže možete uključiti pristup mikrofonu.

Provjerite i malo ispod je li pristup mikrofonu omogućen aplikacijama, odnosno je li opcija Allow apps to access your microphone, postavljena na On. Odsad nadalje aplikacije će ponovno moći koristiti mikrofon. Uočite da malo ispod, kad odskrolate, možete pojedinim aplikacijama onemogućiti pristup mikrofonu.

Kad smo već u tim postavkama privatnosti – s lijeve strane ujedno možete omogućiti ili onemogućiti pristup vašoj lokaciji, kameri, upravljanju glasom, notifikacijama i koječemu drugome.