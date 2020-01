Google će Chrome održavati za Windowse 7 do sredine 2021. godine

Google se povodom skorog kraja podrške za Windowse 7 oglasio po pitanju održavanja Chrome preglednika – nove inačice stizat će minimalno do sredine 2021. godine

Microsoft će nakon sutrašnjeg dana službeno prestati pružati podršku za Windowse 7. U utorak 14. siječnja 2020. Windowsi 7 će kroz Patch Tuesday program primiti zadnje patcheve i biti poslani u zasluženu mirovinu.

Dio korisnika, posebice oni poslovni koji i dalje koriste softver koji nije u potpunosti ili uopće kompatibilan s Windowsima 10 nastavit će koristi Windowse 7 i dalje. Ako žele nastaviti primati zakrpe za otkrivene sigurnosne propuste morat će, uz plaćanje, ugovoriti uslugu Extended Security Update.

Kućni korisnici zasigurno se neće odlučiti na plaćanje već će Windowse 7 nastaviti koristiti bez daljnjih sigurnosnih zakrpi. No, ono što bi moglo zabrinuti kućne, ali i poslovne korisnike jest koliko će proizvođači njihovih omiljenih aplikacija nastaviti podržavati Windowse 7.

Po tom pitanju prvi se oglasio Google, koji je proizvođač najpopularnijeg Internet preglednika – Chromea. Prema trenutnim podacima, korisnici ovog preglednika nemaju brige do sredine 2021. godine, točnije do 15. srpnja 2021. Do tog datuma Google je obećao kako će Chrome biti ažuriran i za Windowse 7, nakon toga – možda.

Mozilla čiji je Firefox drugi najpopularniji Internet preglednik u svijetu za sada se nije oglasila po ovom pitanju. No vjeruje se kako će i ona nastaviti održavati i Firefox za Windowse 7, jer u svojoj ponudi odavno ima i Firefox ESR inačicu, koja je sve do 52.9 inačice podržavala i prastari Windows XP. Sličan tretman se očekuje i za Windowse 7.