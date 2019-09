Problem s optičkim uređajem - snima, a ne snimi! Kako to riješiti?

Problem

Imam pržilicu LG DVD GH24NSCO u stolnom računalu, na kojem su instalirani 32-bitni Windowsi 7. Imam problema s prženjem, tj. traži me firmware? Kad pržim preko Nera 7, DVD je dobro snimljen - pokaže da je snimanje ispravno odrađeno i vidi se zapis na DVD-u. No, kad ga idem ponovno učitati za reprodukciju, onda kao da nema ništa na njemu i izbaci mi poruku neka formatiram disc. Što bi to moglo biti? Probao sam DVD na drugom uređaju i isto mi napiše. Nisam nikad čistio laser, je li to moguće s CD-DVD čitačem za optičke uređaje?

Odgovor

Moguće je da tom DVD snimaču ne odgovaraju mediji koje koristite. Trebali biste probati druge medije - drugu marku. Ako nije to, lako je moguće da je glava za čitanje/zapisivanje zaprljana ili oštećena. Ako je samo zaprljana, to bi se moglo riješiti optičkim medijem za čišćenje. Tu treba biti oprezan, jer bi DVD uređaji mogu prebrzo zavrtiti medij, a ne bi bilo dobro da četkice koje čiste glavu prevelikom brzinom prijeđu po glavi. Dakle, trebalo bi pokrenuti neki program koji će normalno reproducirati medij za čišćenje (bilo da se radi o audio CD-u ili DVD-u).

Kod DVD snimača za stolna računala glava za čitanje/zapisivanje nalazi se u samom uređaju - to je s jedne strane dobro, jer je nećete zapackati kad stavljate DVD ili CD u njega, kao što se to može dogoditi na DVD snimačima za prijenosnike, no s druge strane ne možete je jednostavno očistiti - ili trebate koristiti specijalizirani optički medij s četkicama ili morate otvarati uređaj

U krajnjem slučaju, mogli biste otvoriti DVD snimač i ručno očistiti glavu štapićem za uši namočenim u visokopostotmi izopropanol (izopropilni alkohol), no vjerojatno je bolje da se ne upuštate u to. Ta metoda sa štapićem doduše odlično funkcionira kod DVD snimača u prijenosnicima, jer kod njih glavi za čitanje/zapisivanje imate pristup time što otvorite ladicu, s obzirom da je ona sastavni dio pokretne ladice.

Tanki DVD snimači, namijenjeni ugradnji u prijenosnike ili kao vanjski, USB DVD snimači, glavu imaju u samoj pokretnoj ladici, što korisniku omogućava lagani pristup u slučaju da je treba očistiti, ali ju je isto tako puno lakše zaprljati ili oštetiti

Ako čišćenje glave ne pomogne, to vjerojatno znači da je ona oštećena. Mogao bi vam biti problem pronaći nekog tko bi vam to pokušao popraviti (popravak bi se u osnovi svodio na zamjenu leće ili cijele glave). U krajnjem slučaju, uvijek možete kupiti novi DVD snimač - danas im bar cijena nije visoka - mogu se kupiti i za svega stotinjak kuna kuna, s dvije godine jamstva.

Što se tiče firmwarea (softvera ugrađenog u sam snimač) - nije jasno koji softver vas "traži firmware". DVD snimači se u Windowsima koriste s generičkim driverima - za normalno funkcioniranje ne treba im nikakva nadogradnja firmwarea, s obzirom da oni već tvornički dolaze s odgovarajućim firmwareom. (M. B.)