Šaljite zablokirane programe u vječna lovišta iz Taskbara

Kad vam neki program zablokira, postoji i jednostavnije rješenje od traženja tog programa u Task Manageru kako biste ga uklonili iz radne memorije

Windowsi 11 su izuzetno stabilan operacijski sustav. Barem mi imamo takva iskustva. A u zadnje vrijeme i programi su vrlo stabilni. No, ponekad se ipak može dogoditi da program zablokira, da prestane reagirati na podražaje, a onda je uobičajen postupak otvaranje Task Managera (vjerojatno najjednostavnije kombinacijom tipki Ctrl+Shift+Esc) i ručno "gašenje" programa, tako da ga pronađete u listi procesa, kliknete na njega desnom tipkom miša i potom kliknete na End Task.

Klasični način rješavanja zablokiranih programa - preko Task Managera

Nekad je sporni program malo teže pronaći pa si tu možete pomoći sortiranjem po nazivu ili po zauzeću procesorkog vremena (programi koji zablokiraju ponekad zauzimaju puno procesorskog vremena) ili možete profiltrirati procese tako da kliknete na okvir za unos naziva procesa pri vrhu Task Managera - Type a name, publisher, or PIO to search.

Lakši put

Ako se to dogodi svake prijestupne godine, nije problem. Međutim ako vam se to događa češće, a problem ne možete riješiti (možda je u pitanju stariji program koji nema noviju inačicu, možda je nekoj koliziji s nekim driverom ili hardverom kojeg imate), prisilno "gašenje" programa možete si značajno olakšati, tako da dodate naredbu End task u izbornik koji iskoči kad desnom tipkom miša kliknete na program u Taskbaru.

Prvo moramo pronaći Developer settings preko izbornika Start

Da biste uključili tu opciju, morate otvoriti postavke za developere. Otvorite izbornik Start, bilo klikom na njega, bilo pritiskom Win tipke na tipkovnici. Sad počnite upisivati developer settings. Nama se taj aplet selektira već i kad upišemo deve, znači ne moramo upisivati sve do kraja. U trenutku kad Developer settings označen (on se inače nalazi unutar System settingsa), pritisnete tipku Enter ili kliknete na njega.

Jednostavno prebacimo s Off (isključeno) u On (uključeno)

Sad bi vam se trebao otvoriti prozor Settings unutar System > For developers. U popisu postavki pronađite End Task i jednostavno uključite tu opciju - prebacite je s Off na On. Provjerite je li aktivna desnim klikom na neki program u Task Manageru.

Sad biste u skočnom izborniku, kao predzadnju opciju, ispred Close window, trebali imati End task. Ako imate, to je to, možete zatvoriti prozor Settings.

Dalje je stvar jasna - kad vam neki program zablokira, jednostavno kliknete desnom tipkom miša na njegovu "pločicu" u Task Manageru i u izborniku kliknete na End task. I to je to. Nema više traženja programa, odnosno procesa unutar Task Managera.

Sad je desni klik na Taskbar bogatiji za jednu naredbu - End task

Naravno, imajte na umu da ovakvo prisilno zatvaranje program najčešće rezultira gubitkom podataka, ako se što imalo za izgubiti - na primjer, ako ste radili na nekoj slici ili nekom tekstu, a da niste u međuvremenu spremili promjene. Nekad vas može spasiti sam program s automatskim spremanjima promjena ili izradom backupa datoteka na kojima radite. Tako da se nekad isplati pričekati i vidjeti hoće li se program "oporaviti" ili pokušati napraviti nešto drugo, no ako vam se ne da čekati, ako su drugi pokušaji propali, u osnovni jedino što vam preostaje je na silu zatvoriti program.

Ako se poslije predomislite u vezi lake dostupnosti naredbe End Task, odnosno želite je isključiti, jednostavno ponovite čitav ovaj postupak, samo što ćete sad postavku End Task iz On prebaciti u Off.