Šaljite zablokirane programe u vječna lovišta iz Taskbara

Kad vam neki program zablokira, postoji i jednostavnije rješenje od traženja tog programa u Task Manageru kako biste ga uklonili iz radne memorije

Mario Baksa četvrtak, 25. rujna 2025. u 17:15

Windowsi 11 su izuzetno stabilan operacijski sustav. Barem mi imamo takva iskustva. A u zadnje vrijeme i programi su vrlo stabilni. No, ponekad se ipak može dogoditi da program zablokira, da prestane reagirati na podražaje, a onda je uobičajen postupak otvaranje Task Managera (vjerojatno najjednostavnije kombinacijom tipki Ctrl+Shift+Esc) i ručno "gašenje" programa, tako da ga pronađete u listi procesa, kliknete na njega desnom tipkom miša i potom kliknete na End Task.

Klasični način rješavanja zablokiranih programa - preko Task Managera
Klasični način rješavanja zablokiranih programa - preko Task Managera

Nekad je sporni program malo teže pronaći pa si tu možete pomoći sortiranjem po nazivu ili po zauzeću procesorkog vremena (programi koji zablokiraju ponekad zauzimaju puno procesorskog vremena) ili možete profiltrirati procese tako da kliknete na okvir za unos naziva procesa pri vrhu Task Managera - Type a name, publisher, or PIO to search.

Lakši put

Ako se to dogodi svake prijestupne godine, nije problem. Međutim ako vam se to događa češće, a problem ne možete riješiti (možda je u pitanju stariji program koji nema noviju inačicu, možda je nekoj koliziji s nekim driverom ili hardverom kojeg imate), prisilno "gašenje" programa možete si značajno olakšati, tako da dodate naredbu End task u izbornik koji iskoči kad desnom tipkom miša kliknete na program u Taskbaru.

Prvo moramo pronaći Developer settings preko izbornika Start
Prvo moramo pronaći Developer settings preko izbornika Start

Da biste uključili tu opciju, morate otvoriti postavke za developere. Otvorite izbornik Start, bilo klikom na njega, bilo pritiskom Win tipke na tipkovnici. Sad počnite upisivati developer settings. Nama se taj aplet selektira već i kad upišemo deve, znači ne moramo upisivati sve do kraja. U trenutku kad Developer settings označen (on se inače nalazi unutar System settingsa), pritisnete tipku Enter ili kliknete na njega.

Jednostavno prebacimo s Off (isključeno) u On (uključeno)
Jednostavno prebacimo s Off (isključeno) u On (uključeno)

Sad bi vam se trebao otvoriti  prozor Settings unutar System > For developers. U popisu postavki pronađite End Task i jednostavno uključite tu opciju - prebacite je s Off na On. Provjerite je li aktivna desnim klikom na neki program u Task Manageru.

Sad biste u skočnom izborniku, kao predzadnju opciju, ispred Close window, trebali imati End task. Ako imate, to je to, možete zatvoriti prozor Settings.

Dalje je stvar jasna - kad vam neki program zablokira, jednostavno kliknete desnom tipkom miša na njegovu "pločicu" u Task Manageru i u izborniku kliknete na End task. I to je to. Nema više traženja programa, odnosno procesa unutar Task Managera.

Sad je desni klik na Taskbar bogatiji za jednu naredbu - End task
Sad je desni klik na Taskbar bogatiji za jednu naredbu - End task

Naravno, imajte na umu da ovakvo prisilno zatvaranje program najčešće rezultira gubitkom podataka, ako se što imalo za izgubiti - na primjer, ako ste radili na nekoj slici ili nekom tekstu, a da niste u međuvremenu spremili promjene. Nekad vas može spasiti sam program s automatskim spremanjima promjena ili izradom backupa datoteka na kojima radite. Tako da se nekad isplati pričekati i vidjeti hoće li se program "oporaviti" ili pokušati napraviti nešto drugo, no ako vam se ne da čekati, ako su drugi pokušaji propali, u osnovni jedino što vam preostaje je na silu zatvoriti program.

Ako se poslije predomislite u vezi lake dostupnosti naredbe End Task, odnosno želite je isključiti, jednostavno ponovite čitav ovaj postupak, samo što ćete sad postavku End Task iz On prebaciti u Off.



Zvuk vinila bez kompromisa.

Akcija

Technics SL-1300G

DJ gramofon s izravnim pogonom i motorom bez četkica, brzinama 33⅓, 45 i 78 okr/min, početnim zakretnim momentom 0,32 N·m i brzim pokretanjem od 0,7 s. Opremljen elektroničkom kočnicom i niskom razinom izobličenja (0,025% W.R.M.S.) za precizan i stabilan rad.

2.549 € 2.999 € Akcija

Prilagodljivi zvuk za osobno iskustvo.

Akcija

PSB Alpha AM5

Aktivni bookshelf zvučnici. Qualcomm® aptX™ Bluetooth. Poseban RCA phono ulaz. 3,5 mm analogni ulaz. Optički ulaz. USB DAC. USB priključak za napajanje. IR daljinski upravljač. Izlaz za subwoofer

529 € 599 € Akcija

Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation B1

Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.

629 € 809 € Akcija

Širok frekvencijski raspon.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu

1.049 € 1.499 € Akcija

Jasni dijalozi, savršena harmonija.

Akcija

FOCAL Aria CC 900

Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.

389 € 478 € Akcija

Uravnotežen i precizan zvuk.

Akcija

Zvučnici PSB Imagine B50

2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.

482,30 € 689 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi