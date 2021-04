SSD-ovi koji koriste SATA sučelje su brzi, no oni koji koriste NVMe sučelje u pravilu su još mnogo brži. Ako vam benchmark pokaže da vam je SATA SSD brži od NVMe SSD-a, to nisu stvarne performanse samog SATA SSD-a

PROBLEM

Zanima me jesu li ovo OK brzine NVMe Kingstona A2000 500 GB vs. Samsunga EVO 840 250 GB. Nekako mi je čudno da Samsung na dijelovima jede Kingstona. Zar NVMe nije brži općenito, ili je meni nešto čudno poštelano? SSD Fresh je auto optimizirao NVMe, a Samsung Magician je optimizirao Samsunga.

ODGOVOR

U specifikacijama za Kingstonov NVMe SSD piše da je u 500-gigabajtnoj izvedbi sposoban za sekvencijalno čitanje do 2.200 MB/s, te zapisivanje do 2.000 MB/s. Vaše brojke nisu baš takve (1.723 i 1.568 MB/s) kad ste u benchmarku za sekvencijalne performanse u CrystalDiskMarku koristili Queue dubine 1, no kad ste koristili Queue dubine 8, brzina čitanja odgovara deklariranoj. U svakom slučaju, višestruko su bolje nego kod SATA SSD-ova, što se moglo i očekivati.

Vaš autor ima terabajtnu izvedbu tog modela - specifikacije brzine su iste kao i za vašu, 500-gigabajtnu izvedbu, a u praksi CrystalDiskMark uz Queue dubine 32 (veći Queue obično znači bolje izmjerene performanse, bolji uvjeti za testiranje) pokazuje čitanje 2.246 MB/s, te zapisivanje 2.199 MB/s. Uglavnom, sve te brojke štimaju.

Fantastično brz SATA SSD?!

Je li moguće da SATA SSD čita podatke brzinom od skoro 8 GB/s i zapisuje brzinom od oko 6 GB/s? Naravno da nije – riječ je o keširanju podataka u radnu memoriju

Ne štimaju brojke koje ste dobili za Samsungov SATA SSD, jer to nisu brojke čitanja s, odnosno zapisivanja na SSD, nego performanse čitanja iz glavnog RAM-a, odnosno zapisivanja u RAM računala. Riječ je o Samsungovom naprednom sustavu za keširanje podataka sa SSD-a u radnu memoriju nazvanom RAPID (Real-time Accelerated Processing of I/O Data).

Ako se radi o sistemskom SSD-u (RAPID može biti aktivan samo za jedan SSD), RAPID će donekle poboljšati performanse računala (ni izdaleka koliko bi rezultati benchmarka sugerirali). S druge strane, povećava se rizik od gubitka podatka koji su u RAM-u i tek trebaju biti zapisani na SSD (dakle, write cache), ako dođe do nekog problema (primjerice, nestane struje ili Windowsi zablokiraju). Ako imate slobodnog RAM-a, važni sadržaj ne spremate na sistemski SSD (mislimo na uređaj, ne particiju) i redovito radite backup, taj je rizik tada praktički zanemariv. Ako to ne radite - trebali biste to početi raditi ili biste trebali isključiti RAPID način rada.

Ovo su stvarne, realne performanse spornog Samsungovog SATA SSD-a, a one se mogu izmjeriti tek tek nakon što se isključi RAPID način rada (keširanj u RAM)

Osoba koja je postavila pitanje poslije je isključila RAPID, nakon čega su se pokazale stvarne performanse tog SSD-a: 547 MB/s čitanje, 525 MB/s zapisivanje. Te brzine su zapravo posljedica relativno niske propusnosti SATA sučelja, koje u praksi prenosi maksimalno 500 i kusur megabajta u sekundi te guši imalo brže SSD-ove.