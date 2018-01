Sportske kamere - Izbjegavajte prejeftine modele

P: Tražio sam neke akcijske kamere od 20-30 USD na eBayu. Koristio bih ih isključivo za vožnju biciklom i ronjenje, dakle treba biti i vodootporna. Kvaliteta slike je bitna, shvaćam da se ne može naći pretjerano dobra u ovom cjenovnom rangu, ali eto, da je barem solidna. Zvuk je manje bitan, ali eto, da nije baš smeće. Našao sam ove dvije: SJ4000 Waterproof Sports DV 1080P HD Video Action Camera as Gopro i SJ5000 Action Sport Camera Camcorder 1080P Full HD Mini DV Cam + Parts for Gopro. Kolike su mogućnosti da dobijem kopiju ili neispravnu kameru? Nikad nisam naručivao ništa s eBaya niti bilo kojih drugih web-stranica pa nemam povjerenja. Ako vi imate neku kameru u ovom cjenovnom rangu, molim vas da mi ju preporučite.

O: Iako nazivi tih kamera počinju sa SJ, to uopće nisu SJCAM-ove kamere, znači kamere tvrtke koja je poznata po relativno jeftinim, ali solidnim akcijskim kamerama. Kad se kupuje nešto toliko jeftino, toliko ispod normalne cijene za akcijske kamere, morate biti svjesni činjenice da postoji neka caka. U slučaju ovih kamera to su karakteristike, odnosno kvaliteta snimljenog videa. Naime, iako one na slici dosta podsjećaju na normalne akcijske kamere, specifikacija ili komentari mogu otkriti pravo stanje stvari.

Za SJ4000 piše da snima AVI video pa bi se moglo pretpostaviti da koristi MJPEG kodek – takve kamere preporučujemo izbjegavati – uvijek je bolje kupiti kameru koja koristi kodek H.264. Pogledajmo i razlučivosti i gustoće sličica: 1920*1080 15 fps, 1080*720 30 fps. 15 sličica je smiješno niska gustoća sličica (framerate), neupotrebljiva u praksi. 30 je već upotrebljivo, ali to nije ni HD razlučivost (1280x720).

Sporni SJ5000 za cijelih 17 dolara diči se dobrim specifikacijama, međutim ako zavirite u komentare kupaca kad su ocjenjivali transakciju, naći ćete jedan komentar u kojem kupac kaže da dotična kamera ima maksimalnu razlučivost snimanja od samo 640x480, što je blago rečeno katastrofalno za današnje pojmove. Dakle, ako je ponuda predobra da bi bila istinita – u pravilu nije istinita. Još kad naručujete iz daleke Kine, ne isplati vam se riskirati.

Od tih ultra jeftinih akcijskih kamera čini se da bi model Eken H9R mogao biti dobra stvar. Nismo tu kameru imali na testu, ali prema videosnimkama koje se mogu vidjeti na YouTubeu, ta 4K kamerica daje bolje snimke nego što bi se to očekivalo od njezine cijene od 50 dolara na akciji (redovna cijena je 20-ak dolara viša), plus eventualno PDV i 50-ak kuna carinskih troškova, ako bi vas carina tražila račun. Ispod toga nema smisla kupovati akcijske kamere, jer ćete vrlo vjerojatno završiti s kamerom s čijom slikom nećete biti zadovoljni.

Model SJ4000, a nije od SJCAM-a – mutni kineski proizvođači smećarskih akcijskih kamera kupce pokušavaju prevariti ponudom kamere inferiornih karakteristika, sličnog izgleda, istog naziva modela, ali bez navođenja naziva proizvođača