Što poslati carini kao račun, a AliExpress ne izdaje račun?

PROBLEM

Dobio sam poziv da pošaljem račun za naručeni proizvod s AliExpressa. Proizvod je miš za kompjuter, vrijednosti 17 USD. Ne vidim na AliExpressu opciju da prodavač nudi račun u PDF-u ili nekom formatu, niti sam to dobio na e-mail. Mogu li jednostavno poslati screenshot carini?

ODGOVOR

Tu su dvije stvari u pitanju – koji sadržaj poslati Carini (račun, narudžba, s web-stranice ili e-maila?) i u kojem formatu ga poslati.

1. Što prolazi kao račun?

Ovako izgleda poziv za dostavu računa koji dobijete od Carine radi potencijalnog carinjenja – PCP broj koji ćete morati navesti pri slanju računa ili drugog dokaza nalazi se u gornjem desnom kutu (zaokruženo crvenom bojom)

Kako piše u pozivu za dostavu računa, potrebno je dostaviti “odgovarajući dokaz o vrijednosti robe, primjerice, račun, potvrdu o plaćanju, internetsku narudžbu i ispis online kupnje, s mogućnošću točne identifikacije kupljene robe”. Dakle, nije da Carina prihvaća samo račun. Prevedeno, u slučaju AliExpressa, otići ćete u My Orders, kliknut ćete na View Detail uz narudžbu za koju vas se traži račun, i to će biti sadržaj koji ćete poslati Carini.

Kod eBaya možete iskoristiti eBayevu web-stranicu ili e-mail od PayPala. Ako želite iskoristiti eBayevu web-stranicu, idete na My eBay > Purchase History, tu ćete kliknuti na View Order Details. No, možete iskoristiti i e-mail koji ste primili od PayPala (potražite među mailovima eBay receipt, i trebali biste dobili pregled računa s eBaya) – rekli bismo da je to zapravo zgodnije rješenje.

Kod drugih online trgovina snaći ćete se na isti način – ispisat ćete sadržaj narudžbe, u kojima se vidi kada ste paket naručili, koji sve proizvodi se u njemu nalaze, kolika je njihova cijena i koliki je ukupni iznos koji ste platili. Ako bi vam kojim slučajem trebao kakav dodatni dokaz, možete napraviti ispis transakcije iz PayPala, eventualno internetskog bankarstva, no malo je vjerojatno da će vam to trebati.

2. Ispis računa

Tehnički gledano, možete uslikati (screenshotati) narudžbu i tako poslati, no preporučili bismo da to ne radite, kad vam je dostupna bolja opcija – jednostavno ispišite stranicu s narudžbom u PDF (a i Carina navodi da je poželjno dokument poslati u PDF formatu).

U Chromeu otvorite izbornik preko tri vertikalno raspoređene točkice, kliknete na Print, provjerite da vam je za Destination odabrano Save as PDF, kliknete na gumb Save, i spremite PDF datoteku. Za Firefox trebat ćete imati instaliran PDF pisač (možda ga već i imate, primjerice, Microsoft Print to PDF) pa ćete u njemu kliknuti na ispis, odabrati PDF pisač i tako dobiti PDF dokument s narudžbom.

3. Slanje računa

Na pozivu za dostavu računa piše “Na traženi dokument (i priloge, ako ih imate) OBAVEZNO upišite broj PCP iz gornjeg desnog kuta ovog poziva (primjer: PCP123/13)”. Iako će vam vrlo vjerojatno prihvatiti dokument i ako to ne obavite, zašto ne upisati taj broj i olakšati Carini posao? Otvorite PDF dokument u nekom čitaču PDF dokumenata (većina ih omogućuje dodavanje teksta, bilješki).

Ako koristite Adobe Acrobat Reader DC, otvorite alatnu traku s komentarima, klikom na žutu ikonu Comment s desne strane (možete i preko izbornika View > Tools > Comment > Open. Sada u alatnoj traci Comment odaberete, recimo, Add text box, nacrtate okvir, i upišete PCP broj s gornjeg desnog kuta poziva. Vaš autor to voli napisati velikim crvenim fontom, i centrirati tekst unutar okvira, kako bi bilo lako uočljivo. Kada ste to napravili, spremite dokument preko File > Save As i e-mailom ga pošaljete na adresu koja vam piše u pozivu, a to je u pravilu 10004.zagreb@posta.hr. PCP broj, te broj za praćenje (tracking broj) ako ga imate, također napišite u e-mail poruku, kako bi se smanjila mogućnost pogreške.