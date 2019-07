Što su i kako rade speedboosteri, koncentratori svjetla

Problem

Imam pitanje u vezi Metabones Speed Boostera. Posjedujem Canon 70D, te tražim zamjenu za kit objektiv (uz njega imam još 70-300mm telephoto Canon, 8mm fisheye Samyang i 50mm prime 1.4). Guglajući i istraživajući čini im se dobar prelazak na full frame, al za takav (nešto tipa 5D Mark 3/4 ili 6D) mi treba preko 1k eura. Nakon toga sam naišao na taj metabonesov adapter, koji APS-C senzor "pretvara" u full frame, plus doda jednu F-stopu više, te koji isto košta puno, no da se naći po 300 eur rabljeni. Zanima me je li to netko koristio, ili neku alternativu tome, gubi li se kvaliteta ili slično?

Odgovor

Speed Booster se koristi kod mirrorlessa, ne i kod DSLR-ova. Speed Booster je zapravo Metabonesova marka, iako je mnogi kolokvijalno koriste za taj tip adaptera. Takav se adapter naziva focal reducer, što bi se moglo prevesti kao reduktor (skraćivatelj) žarišne duljine.

Ovako to izgleda kad se koristi obični adapter bez optike i kad se koristi Speed Booster - fotografija uslikana uz korištenje focal reducera bit će šireg kuta, bit će manje zumirana, odnosno više toga će stati u kadar, a ujedno će biti i malo svjetlija

On funkcionira tako da krug namijenjen FF (full frame) aparatima "skoncentrira" na površinu namijenjenu APS-C senzorima pa time onda na APS-C aparatu s focal reducerom objektiv ima slične karakteristike kao i na FF-u (pomnožite faktor focal reducera sa žarišnom duljinom i blendom objektiva pa ćete znati na čemu ste).

Neka vas ne zavara "dobivanje blende". Istina je da se otprilike jedna relativna blenda uz korištenje focal reducera od 0,71x dobije u odnosu na APS-C izrez, čime slika postane svjetlija, no to zapravo znači da objektiv sada na APS-C-u ima istu onu stvarnu blendu koju ima i na FF-u. Drugim riječima, s focal reducerom ne dobije se ništa svjetlosno jači objektiv, nego se samo iskorištava puna svjetlosna jakost objektiva - s njime APS-C senzor skoro da postaje FF senzor.

Usporedba kruga svjetlosti kojeg bacaju objektivi bez i sa Speed Boosterom. Tako u gornjem redu vidimo da FF objektiv bez Speed Boostera pokriva cijeli FF senzor (na slici piše FX, što je oznaka za Nikonov FF format), no uz korištenje Speed Boostera više ga ne pokriva, nego sada pokriva cijeli APS-C senzor (DX na slici - Nikonova oznaka za njihove APS-C senzore), odnosno svjetlost FF objektiva je uz Speed Booster skoncentrirana na površinu koja pokriva APS-C senzor. U donjem redu se koristi APS-C objektiv, koji naravno ne pokriva FF senzor, ali pokriva APS-C senzor kad se ne koristi Speed Booster. Kad se korist Speed Booster, onda pokriva samo MFT senzor - njime se, dakle, MFT senzor "pretvara" u APS-C senzor

Zašto focal reduceri ne postoje za DSLR-ove? Zato jer se negdje mora ugurati ta optika, te leće koje će smanjiti krug upadne svjetlosti, a to "negdje" znači između objektiva i mounta za objektiv na fotoaparatu. A to nije moguće na DSLR-u aparatu, jer biste time povećali flange focal distance (length), odnosno razmak između senzora i mounta za objektiv. Efektivno, korištenjem focal reducera poput Speed Boostera na DSLR-u dobili biste makro-cijev s reduktorom žarišne duljine, a to je nešto što vrlo vjerojatno ne biste htjeli.

Tipični Speed Boosteri, poput ovog EF-MFT 0,71x, imaju pet leća u četiri grupe, no postoje i Speed Boosteri XL, s faktorom 0,64x, koji imaju šest leća

Za razliku od DSLR-ova, mirrorless aparati imaju jako kratku flange distance pa se tu "otvorio" prostor za smještaj adaptera s ugrađenom lećom. Usporedimo npr. Canon EF ili EF-S mount - taj sustav ima flange distance od 44 milimetra. Za razliku od njih, Sony E-mount ima 18 milimetra, Fujifilm X-mount 17,7 milimetra, a Micro Four Thirds 19,25 milimetara. Dakle, adapter ionako mora biti dugačak pa ima sasvim dovoljno mjesta za ugradnju leća. Ako se tu ugrade leće kakve su u Speed Boosteru, dobit ćete širi kut, jer će se iskoristiti (skoro) cijeli krug namontiranog objektiva. Tu se inače mogu ugraditi i leće koje suze kut (kolokvijalno bismo rekli da zumiraju kadar), recimo 2x, pa se takav adapter onda naziva telekonverter, no je to priča za neku drugu priliku (korisno recimo za snimanje ptica i drugih životinja u daljini).

Tako da - da, najbolje rješenje vjerojatno bi bila kupovina full frame aparata (vi na svom DSLR aparatu nikako ne možete iskoristiti speedbooster) s mountom za objektive kakve biste htjeli koristiti. Bolji focal reduceri inače omogućavaju elektroničku komunikaciju između fotoaparata i objektiva, tako da kombinacija novijih Metabonesovih Speed Boostera i nekih aparata i objektiva funkcionira poprilično dobro, dok kod drugih ne funkcionira baš dobro.

Proslavljeni Metabonesov focal reducer, nazvan Speed Booster, u verziji za EF objektive za montiranje na MFT fotoaparate - uočite staklo (leće) unutar adaptera, te elektroničke kontakte. Speed Booster u sebi zapravo ima mikrokontroler koji u ovoj verziji naredbe Panasonicova ili Olympusova fotoaparata pretvara u naredbe za Canonov fotoaparat (i obratno), kako bi Panasonicov/Olympusov fotoaparat mogao komunicirati s objektivom namijenjenim Canonovom fotoaparatu

Jeftini elektronički focal reduceri su često polufunkcionionalni, odnosno projiciraju ulaznu sliku namijenjenu FF senzorima na površinu APS-C senzora, ali autofokus često ne radi kako treba ili ne radi uopće (pogotovo ako je riječ o kontinuiranom autofokusu), a može biti problema i s kontrolom blende. Postoje i focal reduceri bez ikakve elektronike - njih je najbolje koristiti s manualnim objektivima, koji imaju mehaničke prstene za fokusiranje i otvor blende.