Što učiniti kad tablet ponekad krivo registrira dodir?

Problem

Na tabletu mi se ponekad pojavljuje problem da touchscreen na krivom mjestu registrira dodir. Npr. kad hoću pritisnuti tipku za nedavne aplikacije, pritisne mi tipku za vraćanje na početni ekran ili kada želim dodirnutu nešto u gornjem desnom kutu, registrira dodir negdje u sredini. Ponekad mi se događa i da touchscreen uopće ne radi. Tablet je Vivax TPC-800 DUAL OS.

Odgovor

Tableti i današnji mobiteli imaju kapacitivni senzor za dodir, dok su u prošlosti uređaji osjetljivi na dodir imali primarno rezistivne ekrane, koji su mekani, fleksibilni na dodir

Pretpostavit ćemo da se ne radi o "korisničkoj greški", odnosno da tablet ne držite s dvije ruke na način koji bi možda mogao interferirati s registracijom dodira, te da je ekran čist.

Pretpostavit ćemo i da se to ne događa isključivo kad je tablet spojen na punjač. Naime, ako napon punjača previše "pleše" (ima preveliki ripple) mogući su problemi kod korištenje ekrana osjetljivog na dodir - možda će krivo prepoznavati mjesto pritiska, možda uopće (ponekad) ni neće registrirati dodir. Ako je to slučaj, tražite novi punjač ili jednostavno koristite bolji punjač.

Malo je vjerojatno da je to softverski problem (osim ako se kalibracija nije zeznula, no tada bi "greške" u prepoznavaju dodira bile dosljedne), a ako i jest, on bi se trebao riješiti softverskom nadogradnjom. Ako i jest softverski problem, a nema softverske nadogradnje koja to rješava, može ga se tretirati kao hardverski problem, jer uređaj ne radi onako kako je predviđeno i garantirano. Dakle, događa vam se nešto što se ne bi smjelo događati, a upućuje na senzor za dodir (tzv. digitizer), koji ima neke manjkavosti, ili je možda problem u spoju kabela digitizera i matične ploče tableta ili mobitela.

Privremena pomoć Digitizer vam je otkazao, a željeli biste i dalje koristiti problematični tablet ili smartfon, makar stacionarno, dok ga ne budete imali vremena dati na servis ili dok čekate digitizer iz Kine? Na uređaj možete spojiti miša ili tipkovnicu preko odgovarajućeg USB adaptera (obični pasivni adapter s običnim ženskim USB-A konektorom s jedne strane, a s druge strane s muškim Micro USB ili USB-C konektorom, ovisno o tome koji konektor ima vaš tablet ili mobitel). Ili možete istovremeno spojiti i miša i tipkovnicu, preko USB huba kojeg ćete potom spojiti u spomenuti adapter. Preduvjet za to je da tablet ili smartfon podržava USB OTB (on-the-go), no većina novijih modela to podržava. Kako to izgleda u praksi, možete vidjeti pred kraj (od 7:25 nadalje) naše videorecenzije Huaweijeva tableta MediaPad T5 10.

Ako vam se pokvari senzor za dodir, a uređaj namjeravate sami popraviti, ovo ćete naručiti preko Interneta - ovo je prednje staklo s integriranim "digitizerom" (senzorom za dodir)

Ako se to događa dovoljno učestalo da vas smeta i da se problem lako može demonstrirati servisu, tablet dajte na servis pa neka problem oni dalje rješavaju. Za svaki slučaj snimite ponašanje tableta radi eventualnog dokazivanja problema i usporedbe sa situacijom nakon servisa.