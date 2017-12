Tipkovnice - Tiši mehanički prekidači?

Ako imamo mehaničku tipkovnicu u pustoj šumi pa nitko ne čuje kad tipkamo - je li to isto mehanička tipkovnica?

P: Kakva je razlika između Cherry MX Silent i Brown?

O: Tvrtka Cherry prije nekoliko se godina našla u nezgodnoj situaciji – njihovi MX prekidači bili su daleko najpopularniji mehanički prekidači na tržištu, no problem je nastao kad im je istekao patent pa su drugi proizvođači počeli proizvoditi imitacije MX prekidača te im time oduzeli značajan dio prihoda. U pokušaju inovacije Cherry je krajem prošle godine izdao MX Silent (i MX Silent RGB) prekidače, zasad samo u inačici Red i Black. To su, znači, jednostavno Cherry MX Red i Black prekidači u tišoj varijanti. Konkretno, trebali bi biti tiši do 30% od najtiših mehaničkih prekidača na tržištu, što je tiho, ali svakako nisu nečujni kao što im ime govori (silent znači nečujan, quiet znač tih). Provjerite usporedbe glasnoće s običnim MX Red i Black prekidača na YouTubeu – postoje videorecenzije u kojima se uspoređuje glasnoća sa Silent i običnim MX prekidačima.

Silent prekidači imaju specifikacije identične običnima, osim kad je riječ o hodu – obični MX prekidači imaju hod od 4 mm, dok Silent imaju hod od 3,7 mm. Zašto je hod kraći postaje jasno kad znate kako su prekidači utišani. Cherry je u unutrašnjost prekidača ugurao strukturu od gumenastog termoplastičnog elastomera, pa više nema glasnog udarca tvrde plastike o plastiku, nego sad ta mekana struktura udara u plastiku. Valja napomenuti da je time utišano kako pritiskanje tipke (što se kod običnih prekidača može ublažiti gumenim O-ringovima), tako i otpuštanje tipke (što se kod običnih prekidača nema kako/čime ublažiti).

U usporedbi s Brown prekidačima će, naravno, biti mnogo tiši, no valja imati na umu da su Silent prekidači isključivo linearnog odziva na pritisak, s obzirom na to da postoje samo u Red i Black varijantama, a Brown je taktilan i bliži popularnim Blue prekidačima, koji su, uz to što su taktilni(ji), još glasniji (često ih se opisuje kao “klikabilni”). Dakle, reklo bi se da Silent prekidači ciljaju na drugu publiku – na publiku koja nije zainteresirana za taktilne prekidače.

Ovako izgleda Silent (tiha) varijanta Cherryjeva MX prekidača – glavna razlika u odnosu na obični je siva gumenasta struktura integrirana u pokretni crveni dio prekidača, koja ublažava “udarce” u plastično kućište prekidača i prilikom pritiskanja i prilikom otpuštanja tipke