Tužba zbog kopirane rečenice s web-stranice?

PROBLEM

Upravo sam bio kopirao jedan dio teksta, točnije jednu rečenicu iz teksta na nekom portalu, pasteao na Viber, kao milijun puta dosad, i odjednom mi se ispiše na poruci prije linka, a nakon dijela teksta koji sam pasteao, da je registrirano kako sam prekršio autorsko pravo i da ću biti tužen! Zanima me postoji li takav softver koji može pratiti tko je i što copy-pasteao, i otkriti tko je to osoba? Nikad nisam vidio ovo. U panici sam brzo obrisao poruku pa nemam točan tekst koji mi se pojavio.

Ovo je, doduše, bila jedna rečenica kopirana i poslana na Viber jednoj osobi samo kao informacija, i ta osoba će samo pročitati to, neće objavljivati nigdje. Napravio sam to samo zato što sam lijen tipkati, pa da budem brži. U potpunosti je bilo za osobnu upotrebu, nije nigdje objavljeno, primjerice, na blogu ili nešto slično. Spada li to u kazneno djelo?

ODGOVOR

Panika nije bila potrebna, ali je razumljiva. Za to što ste nekome privatno poslali rečenicu teksta s web-stranice nitko vas ne može tužiti. Kao prvo, vjerojatno do te rečenice ni nitko ne može doći ako vas Viber ne otkuca. A kao drugo, nije da ste tu rečenicu negdje javno objavili. A i opet ne bi trebao biti problem ako biste je negdje javno objavili ako biste jasno označili da je to citat te naveli izvor.

Riječ je o svega nekoliko linija kôda koji će određivati što će web-preglednik napraviti kad pokušate s web-stranice kopirati neki tekst

Kada bi se to tako strogo gledalo, nitko ne bi smio ništa ni citirati. To bi, recimo, značilo, primjerice, da bi i svi znanstveni radovi automatski kršili nečija prava. Uglavnom, ne morate se zabrinjavati zbog toga.

Iako je objava tuđeg sadržaja načelno zabranjena, postoje iznimke u obliku fair use korištenja. Više o tome možete pročitati ovdje.

Pozadina “kopiranja”

Ako vas još nismo uvjerili da se ne može dogoditi ništa strašno, možda će vam biti lakše kad vam razložimo kako je uopće došlo do toga da je u pasteanom tekstu pisalo da ste prekršili autorsko pravo i da ćete biti tuženi. Riječ je o vrlo jednostavnom kôdu u JavaScriptu, kôdu kakav guglanjem možete pronaći na Internetu.

Takvim kôdom se web-pregledniku kaže da, kad se zada naredba za kopiranje, da zamijeni ono što je korisnik htio kopirati nekim drugim tekstom i to stavi u međuspremnik (clipboard) – u vašem slučaju upozorenjem, odnosno prijetnjom. I to je cijela mudrost. Neki web-developeri će to iskoristiti za takve prijetnje, drugi će samo onemogućiti kopiranje, a treći će na kopirani tekst pridodati URL web-stranice, što u nekim slučajevima čak može biti i korisno.